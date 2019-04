Marilyn Monroen kohtalo koskettaa räppäri Mercedes Bentsoa –"Samaistun hänen tarpeeseensa hakea hyväksyntää"

Marilyn Monroe on innoittanut räppäri Mercedes Bentsoa myös laulujen sanoituksissa. Puoli seitsemän -ohjelmassa rap-artisti esiintyi Monroen ikonisessa Kesäleski -elokuvan tyylissä.

Marilyn Monroe on innoittanut räppäri Mercedes Bentsoa myös laulujen sanoituksissa. Puoli seitsemän -ohjelmassa rap-artisti esiintyi Monroen ikonisessa Kesäleski -elokuvan tyylissä. Minna Perovuo/ Yle

Rap-artisti Mercedes Bentson eli Linda-Maria Roineen silmissä on vahvat rajaukset ja huulissa syvänpunaista huulipunaa. Platinan vaalea peruukki peittää Roineen omat tummat hiukset ja kauneuspilkku poskessa viimeistelee tyylin. Rap-artisti Mercedes Bentson sijasta pelistä katsoo Marilyn Monroe ja Roine hymyilee leveästi peilikuvalleen.

Roine on ihaillut Monroeta pienestä asti. Haaveillut pikkutyttönä filmitähteydestä ja tuntenut isompana sielujen sympatiaa Hollywoodin yhden palvotuimman ja traagisimman tähden kanssa.

– Meillä on hyvin samanlaiset taustat. Pystyn samaistumaan isättömyyteen, hyväksynnän hakemiseen ja suojelijoiden etsimiseen. Meillä on myös samanlainen mielenterveysongelma. Marilyn tunsi olevansa olemassa esiintymisen kautta. Minä tunnen samoin.

Kohtalona päihteet

25-vuotias Roine oli teini-iässä huumekoukussa ja päihteiden sekä väkivallan täytteinen elämä oli koitua hänen kohtalokseen. Roineen tapaan rikkinäisen lapsuuden elänyt Marilyn Monroe oli päihde- ja lääkeriippuvainen, ja kuoli 36-vuotiaana lääkkeiden yliannostukseen.

– Ihmiset näkivät Marilynin palvottuna ikonina, mutta yksityiselämässä hän voi huonosti. Hänen kohtalonsa oli surullinen ja olisin toivonut, että hänkin olisi saanut olla onnellinen, Roine sanoo.

Hänen oma elämänsä näyttää nyt valoisalta. Puoli seitsemän -ohjelmassa hän kertoi julkaisseensa juuri uuden albumin ja haaveilevansa häistä ja lapsista tulevaisuudessa.

– Haluaisin myös tehdä joskus yhteistyötä idolieni laulaja Lana Del Reyn ja räppäri Eminemin kanssa. Unelmoin mieluummin isosti kuin pitäisin haaveeni liian matalalla. Unelmien avulla on joka päivä syy herätä.

Rikkinäinen lintukoto

Vastikään julkaistussa kirjassa Mercedes Bentso: ei koira muttei mieskään kerrotaan Roineen tarina. Se on kaunistelematon ja rujo kuvaus elämästä, jollaista ei toivoisi kenellekään. Hyväksikäyttöä, huumeita, väkivaltaa, alistamista, seksuaalista väkivaltaa, kuolemaa, kiusaamista.

Roine halusi kertoa tarinansa, jotta naisiin kohdistuvasta väkivallasta puhuttaisiin enemmän.

– Haluaisin, että kaikki ne lukisivat kirjan, jotka luulevat Suomen olevan lintukoto. Ne, joiden mielestä Suomi on tasa-arvoinen maa ja joiden mielestä naiset ovat samassa asemassa kuin miehetkin tai ne, joiden mielestä seksuaalivähemmistöjä ei vainota. Olen elänyt elämää, jollaista kenenkään nuoren ei pitäisi joutua kokemaan. Kaikki se löytyy kirjasta. Se on puistattavaa.

Selviytyminen ei tee selviytyjää

Vaikka kaikki on tällä hetkellä hyvin, Roine ei halua puhua itsestään selviytyjänä.

– Kritisoin sitä ajatusta. Minun elämäni on mennyt näin. Minusta on haluttu maalata kuva pohjalta nousseesta selviytyjästä, mutta se on suppea kuva ja termi. Haluan mennä elämässä eteenpäin ja selviytyä rauhassa ilman, että joku muu päättää puolestani, että olen selviytynyt.

