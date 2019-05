Identtinen ristiäiskuva paljasti häitään suunnittelevalle parille, että heidät on kastettu yhtä aikaa – "Kai meidät on yhteen luotu"

Yhteinen kaste ja yhteiset häät. Sami ja Kirsi Lahti ovat tavanneet ensimmäistä kertaa vain muutaman kuukauden ikäisinä. Kastekuvan yhteydessä lukee "Sami vasemmalla, Kirsi keskellä". Hääkuva on vuodelta 1996.

Yhteinen kaste ja yhteiset häät. Sami ja Kirsi Lahti ovat tavanneet ensimmäistä kertaa vain muutaman kuukauden ikäisinä. Kastekuvan yhteydessä lukee "Sami vasemmalla, Kirsi keskellä". Hääkuva on vuodelta 1996. Jenni Joensuu / Yle

Sami ja Kirsi Lahti ovat tietämättään tavanneet ensimmäistä kertaa vuonna 1969. Reilut kaksikymmentä vuotta myöhemmin he menivät naimisiin.

1990-luvun puolivälissä porilaiset nuoret Sami ja Kirsi suunnittelivat häitään.

He kävivät Samin luona läpi vanhoja valokuvia, joita voisi laittaa esille esimerkiksi vieraskirjaan. Kirsin käteen osui valokuva Samin ristiäisistä ja jokin näytti aivan liian tutulta.

– Katsoin valokuvaa ja ihmettelin, miksi kuvassa on minun kummisetäni, Kirsi kertoo.

Sami muistaa nähneensä samanlaisen valokuvan jo aikaisemmin, Kirsin luona. Sama hämmennys pysäytti myös hänet.

– Kirsin valokuvassa oli minun kummini, naurahtaa Sami.

Vaihtoehtoja oli lopulta vain yksi – Sami ja Kirsi on kastettu yhteisessä kastetilaisuudessa. Asia varmistui myöhemmin molempien vanhemmilta.

Yhteiskasteet ovat monelle vieraita, "ennen vanhaan" järjestettyjä perinteitä. Yhteiskasteita järjestetään kuitenkin yhä esimerkiksi Turussa ja Tampereella.

Vaikeina aikoina ajatus yhteisestä kasteesta auttaa. Silloin vahvistuu ajatus siitä, että kuulumme yhteen, kertovat Sami ja Kirsi Lahti. Jenni Joensuu / Yle

Johdatusta korkeammalta

Sami ja Kirsi Lahti ovat olleet naimisissa 23 vuotta. He ovat tunteneet toisensa melkein 30 vuotta. Ensitapaaminen sijoittuu joko 80-luvun loppuun tai 90-luvun alkuun.

Paitsi ettei sijoitu. He ovat tietämättään tavanneet toisensa vuonna 1969, vain muutaman kuukauden ikäisinä. Yhteisistä ristiäisistä otetusta kuvasta näkee, että vauvat ovat olleet tilaisuudessa vieläpä ihan vierekkäin.

– Ei sitä tule mietittyä enää niin paljon. Mutta kun ikää on tullut, sitä ajattelee että ehkä tässä on ollut jotain Jumalan johdatusta, Sami Lahti sanoo.

Lapsuuden kaste ei ole pariskunnan ainoa kaste.

– Muutamia vuosia sitten vaihdoimme seurakuntaa ja kävimme aikuiskasteella yhdessä, kertoo Sami Lahti.

Voi ajatella niin, että joku tiesi jo etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Sami Lahti

Vaikeina aikoina ajatus auttaa

Sami ja Kirsi Lahti eivät tiedä tarkalleen, miksi heidät on kastettu nimenomaan yhteiskasteessa. Ehkä se oli ajan tapa, pariskunta arvelee.

Mikä merkitys yhteisellä kasteella on ollut 30 vuotta yhdessä olleille Samille ja Kirsille?

– Jos on ollut vaikeita aikoja, ajatus on saattanut tulla mieleen, että ehkä me sitten kuulumme yhteen, Kirsi Lahti pohtii.

Kirsi Lahti kertoo, että ainutlaatuinen tarina tulee usein puheeksi ihmisten kanssa.

– En minä sitä nyt heti tapaamisen yhteydessä kerro, mutta kyllä siitä tulee sanottua, Kirsi Lahti naurahtaa.

Onko pariskunnan avioliitto tähtiin kirjoitettu? Sami Lahti nyökyttelee ja naurahtaa.

– Ikää kun tulee, alkaa ymmärtää vuosien toistavan toisiaan ja ajan kuluvan nopeasti. Siinä alkaa näkeä omaa polkuaan. Voi ajatella niin, että joku tiesi jo etukäteen, mitä tulee tapahtumaan.

