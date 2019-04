Naisten osuus eduskuntavaaliehdokkaista kasvoi hieman – on nyt 42 prosenttia

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 47 vuotta.

Naisten osuus eduskuntavaalien ehdokkaista on 42,0 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, kertoo Tilastokeskus.

Tämän kevään eduskuntavaaleissa on yhteensä 2 468 ehdokasta, joista miehiä on 1 432 ja naisia 1 036. Eniten naisehdokkaita on vihreillä, 134, ja vähiten kommunistisella työväen puolueella, 2.

Kaikkien eduskuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 47 vuotta. Kommunistisen työväenpuolueen ehdokkaiden keski-ikä on korkein, 58 vuotta. Alin keski-ikä, 35 vuotta, on piraattipuolueella.

Etsitkö vielä ehdokasta? Tee Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Ehdokkaita on 322 enemmän kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Ehdokkaista 990 on kunnanvaltuutettuja ja 165 nykyisessä eduskunnassa istuvia kansanedustajia.

Eduskuntavaaleihin osallistuu 19 rekisteröityä puoluetta. Vaaleihin osallistuvia puolueita on neljä enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.

