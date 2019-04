Presidentti Halonen liputtaa opiskelijoiden ilmastolakon puolesta – "Tärkeintä on kuitenkin äänestää vaaleissa"

Noin 200 ilmastolakossa olevaa opiskelijaa kokoontui perjantaina puolilta päivin Helsingin Senaatintorille tilaisuuteen, jossa puhui muiden muassa presidentti Tarja Halonen.

Mielenilmauksen teemat saivat presidentiltä kiitosta ja hän tuki niitä monella tapaa puheessaan.

– Ilmaston lämpeneminen ei todellakaan siedä viityttelyä. Kaikki toimenpiteet, mitä voimme tehdä ilmaston lämpenemisen estämiseksi, on tehtävä nyt. Siinä mielessä pakko on erittäin hyvä teema mielenilmaukselle, sanoi Halonen.

Presidentti Halonen kiitteli myös Luontoliiton vaatimusta siitä, että ilmaston lämpenemisestä ei pitäisi ajatella rajoittuneesti.

– Ihminen oppii tutkimusten mukaan koko elinaikansa. Sen vuoksi vaatimus elinikäisestä oppimisesta on ihan ehdoton. Tässä mielessä Luontoliiton vaaitimus, ettei pidä ajatella rajoittuneesti, on ehdottoman hyvä, Halonen totesi.

Äänestäminen paras tapa vaikuttaa

Senaatintorin puheessaan presidentti Halonen nosti esiin konkreettisia keinoja, joilla tavallinen ihminen voi arjessaan vaikuttaa ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen. Hän kehotti kuulijoita puhumaan äänestämisen tärkeydestä.

– Ei ole mitenkään yksityisyyden loukkaamista, jos laitatte sometekstin tai soitatte vanhemmille tai ystäville, että joko olette käyneet äänestämässä. On tärkeää luoda sellainen tunnelma, että pitää äänestää, sanoi Halonen.

Tämä koskee eduskuntavaalien lisäksi muitakin vaaleja.

– Eduskuntavaalit ovat vasta ensimmäiset vaalit tänä keväänä. Pitää äänestää -tunnelma on toistettava myös EU-vaalien yhteydessä.

– Suomella on EU:n puheenjohtajuus heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Suomessa on vain 5.5 miljoonaa asukasta, mutta EU:ssa sillä on paljon suurempi kaikupohja. Tätä vielä korostaa se, että Suomi on puheenjohtajamaa. On tärkeää pitää huolta siitä, että puheenjohtajamaan vaatimukset ovat voimakkaita ja voimme sanoa, että suomalaiset tukevat niitä laidasta laitaan, Halonen toteaa.

Opiskelijat järjestivät perjantaina ilmastolakon Helsingissä osana Greta Thunbergin käynnistämää maailmanlaajuista ilmastolakkoa. Markku Ulander / Lehtikuva

Useita mielenilmauksia eri puolilla maata

Opiskelijat lakkoilivat jälleen tänä perjantaina ilmaston puolesta monissa suurissa kaupungeissa. Facebook-ilmoittautumisten perusteella suurimmat tapahtumat ovat olleet Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnasta kerrotaan, että opiskelijat vaativat ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen ja kestävän kehityksen opintoja osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Lisäksi vaaditaan muun muassa ilmastolle haitallisten yritystukien lakkautusta ja siirtymistä kohti päästöjen verotusta.

Mielenosoittajien mielestä Suomen pitäisi myös esimerkiksi lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö vuoteen 2035 mennessä ja olla hiilineutraali vuoteen 2028 mennessä.

Lakkoa tukevat Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen opiskelijakuntien liitto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Suomen Lukiolaisten Liitto, Finlands Svenska Skolungdom sekä useat ylioppilaskunnat, ainejärjestöt ja oppilaskunnat.

Lue myös:

Olisiko EU:sta ilmastosankariksi? Kyllä, jos poliittista tahtoa vain riittää, sanovat Suomen mepit (31.3.2019)

Katso video: Yle seurasi tuhansien koululaisten marsseja ilmaston puolesta eri puolilla maata – "Jos maapallo muuttuu liikaa, meillä ei ole tulevaisuutta" (15.3.2019)

Syksyllä Greta Thunberg oli yksin, nyt ilmastolakkoja on yli 100 maassa – Katso 16-vuotiaan puhe: "Te tiedätte, ketkä tähän ovat syyllisiä" (15.3.2019)

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg, 16, ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi – vastaehdokkaana muun muassa Donald Trump (14.3.2019)

Nuoriso on aina ollut pilalla, mutta nyt kelvottoman nykynuorison pitäisi ratkaista ilmastonmuutos, huoltosuhde ja pari muuta pikku juttua (11.3.2019)

Yli 1 200 tutkijaa tukee ilmastolakkoilevia nuoria: "Planeetan hyväksikäyttö on lastemme laiminlyöntiä" (11.3.2019)