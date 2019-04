Chile mielii aurinkosähkön suurvallaksi ja näyttää suuntaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kunnianhimoisella energiapolitiikallaan

MARIA ELENA Ei ole ihme, että Pohjois-Chilessä sijaitsevaa karua Atacaman aavikkoa verrataan Marsiin. Matalien hiekkakumpujen muovaama rutikuiva ja eloton maisema jatkuu silmän kantamattomiin.

Horisontissa törröttävä korkea torni kuitenkin kertoo, että olemme tiukasti maankamaralla.

Espanjalaisyhtiöt Abengoa ja Acciona ovat rakentamassa tänne maailman kuivimmaksi paikaksi kutsutulle aavikolle Latinalaisen Amerikan ensimmäistä, Cerro Dominadoriksi nimettyä aurinkolämpövoimalaa

Hanke on merkittävä askel uusiutuvan energian soveltamisessa Chilessä. Uudentyyppisen voimalan ansiosta aurinkosähkön voi nyt ensimmäistä kertaa nähdä uskottavana vaihtoehtona maan talouden selkärankana toimivan kaivosteollisuuden massiiviselle energiankulutukselle.

Olosuhteet paljon tilaa vaativan aurinkosähkön tuottamiseen ovat laajalle levittäytyvällä Atacaman aavikolla ihanteelliset, sillä ihmisasutus, eläimistö tai kasvisto eivät häiritse. Tärkeintä on joka tapauksessa itse aurinko.

– Olemme yhdessä maailman parhaassa paikassa auringonsäteilyn suhteen, sanoo Abengoan hankejohtaja Hector Andrés Berlangieri.

Huomattavasti edullisemmin käyttöönotettavat perinteiset aurinkopaneelit pysyvät kuitenkin vielä kauan aurinkovoiman valtavirtana myös Chilessä. Yhtä kaikki aurinkosähköä rakennetaan maassa nyt ennennäkemättömällä vauhdilla ja sen mahdollisuuksia pidetään lähes rajattomina.

Johtaja Hector Andrés Berlangieri kertoo, että espanjalaisella Abengoa-yhtiöllä on Chilessä vireillä useita aurinkovoimahankkeita. Erkka Mikkonen / Yle

Halvat kustannukset lisäävät aurinkovoiman suosiota

Chile on lyhyessä ajassa kasvattanut aurinkoenergian osuuden käytännössä nollasta 10 prosenttiin maan sähköntuotannosta. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Maan energiaministeriössä maalaillaan Chilen aurinkosähköpotentiaalin olevan 80-kertainen nykytilaan verrattuna.

Parhaillaan rakenteilla olevien tai ympäristöluvan saaneiden aurinkopaneeleilla sähköä tuottavien hankkeiden yhteiskapasiteetti on 3 500 megawattia. Vertailun vuoksi Suomessa käytössä olevien ydinvoimaloiden suurin mahdollinen tuotantokyky on yhteensä 2 750 megawattia.

Suurten kaupallisten aurinkosähköhankkeiden lisäksi tavalliset chileläiset ovat innostuneet aurinkoenergiasta. Energiaministeri Susana Jiménez kertoo, että pelkästään vuodessa asuintalojen katoille asennettavien aurinkopaneelien määrä on kaksinkertaistunut.

Pascual Avilés

Aurinkosähköbuumin taustalla on teknologian halpeneminen. Aurinkokennojen hinta on pudonnut jopa viidennekseen vuosikymmenen takaisesta.

Lisäksi energiaministeri Jiménez korostaa maan hallituksen kunnianhimoista politiikkaa aurinkosähköön siirtymisessä. Vapaan markkinatalouden nimeen vannova Chile tekee aktiivista politiikkaa uusiutuvien energiainvestointien saavuttamiseksi, mutta se ei tue aurinkosähköä tai mitään muutakaan tuotantomuotoa teknologiakohtaisesti.

Aurinkoenergian lisäksi tuuli- ja vesivoimalla on tärkeä rooli Chilen siirtymisessä kohti uusiutuvaa ja puhdasta energiaa.

Edistyksellisten energiatavoitteiden saavuttamisaika puolittui

Chile on joutunut perustamaan energiapolitiikkansa fossiilisten polttoaineiden tuontiin. Nyt tilanne on muuttumassa nopeasti.

– Olimme viime vuosisadan energiamuotojen suhteen köyhä maa, mutta Jumalalle kiitos, että olemme suunnattoman rikkaita tämän päivän ja tulevaisuuden energiamuodoissa, presidentti Sebastián Piñera lausui viime vuonna Santiagossa järjestetyssä energiatapahtumassa.

Chilen hallitus linjasi loppuvuonna 2015, että vuoteen 2050 mennessä uusiutuvalla energialla tuotetaan 70 prosenttia maan energiantuotannosta. Asiassa on kuitenkin edetty niin rivakasti, että nyt tavoitteen uskotaan olevan käsillä yli kaksi kertaa suunniteltua nopeammin.

– Olemme saavuttaneet vain kolmessa vuodessa 20 vuoden tavoittteen. Nyt arvioimme, että pääsemme 70 prosenttiin uusiutuvissa energioissa vuoteen 2030 mennessä, energiaministeri Susana Jiménez kertoo Ylen haastattelussa

Chilessä jopa visioidaan, että se vie tulevaisuudessa uusiutuvasti tuotettua energiaa – ennen kaikkea aurinkosähköä – myös naapurimaihin.

Energiaministeri Susana Jiménez uskoo Chilen saavuttavan ennätysajassa sen kunnianhimoisen 70 prosentin uusiutuvan energian tavoitteen. Erkka Mikkonen / Yle

Aurinkoenergiaa tuotetaan kahdella eri tavalla

Cerro Dominadorin aurinkovoimalaitoksen portilla taulu varoittaa äärimmäisen voimakkaasta UV-säteilystä. Alueelle saapuvien on suojauduttava sitä vastaan pitkillä hihoilla, aurinkolaseilla ja vahvalla suojavoiteella.

Aurinkovoimaa tuotetaan täällä kahdella eri teknologialla.

Viime vuonna sähköntuotanto käynnistettiin lähes 400 000 perinteisen aurinkopaneelin avulla. Niiden yhteiskapasiteetti on noin 100 megawattia, joka riittää kattamaan yli 100 000 asukkaan kaupungin energiatarpeen. Suomessa saman kokoluokan kaupunkeja väestömäärältään olisivat esimerkiksi Lahti tai Kuopio.

Pimeän tullessa aurinkopaneelit kuitenkin lopettavat toimintansa. Siksi viereen on rakenteilla maanosan ensimmäinen aurinkolämpövoimala, jonka on määrä yli kaksinkertaistaa sähköntuotanto Cerro Dominadorissa.

Uudentyyppisen voimalan etuna on se, että sähköä voidaan lämpöä varastoimalla tuottaa myös öisin sekä muulloin, kun aurinko ei paista.

Katkeamaton energiantuotanto on erityisen tärkeää paljon energiaa vaativalle Chilen mittavalle kaivostoiminnalle. Maan kaivosteollisuus on keskittynyt Atacaman aavikolla, jossa myös aurinkosähkön potentiaali on valtava.

– Kyse on ihanteellisesta yhdistelmästä. Kaivosteollisuus tarvitsee sähköä 24 tuntia vuorokaudessa ja aurinkolämpövoimala voi tuottaa sitä puhtaasti ja uusiutuvasti, Cerro Dominador -hankkeen toimitusjohtaja Fernando González sanoo.

Toimitusjohtaja Fernando Gonzálezin mukaan Cerro Dominador -hankkeen on määrä valmistua kokonaisuudessaan toukokuussa 2020. Taustalla olevat perinteiset aurinkopaneelit tuottavat jo sähköä. Erkka Mikkonen / Yle

Sähköä tuotetaan keskittämällä auringon lämpöä

Valmistuessaan ensi vuonna taivasta kurottavasta aurinkolämpövoimalasta tulee Chilen toiseksi korkein rakennus. 250 metrin kokonaiskorkeus saavutetaan, kun huipulle nostetaan auringonsäteilyä keräävä rakennelma.

Aurinkolämpövoimaa kutsutaan myös keskittäväksi aurinkovoimaksi, sillä sen ideana on keskittää laajalta alalta saatava auringonsäteily yhteen paikkaan. Lyhyesti kuvattuna voimala toimii seuraavanlaisesti.

Tornin ympärille levittäytyvät tuhannet automaattisesti liikuteltavat peilit keräävät auringon lämpösäteilyä ja heijastavat sen keskitetysti tornin yläosaan. Huipulle ohjattu säteily lämmittää tornissa olevaa suolaliuosta. Tulikuumasta liuoksesta saadaan höyryä, jolla tuotetaan turbiinin ja generaattorin avulla sähköä.

Koska lämpöä voidaan varastoida voimalaan 17,5 tunnin ajaksi, niin sähköä pystytään tuottamaan ympärivuorokautisesti. Juuri katkeamaton sähköntuotanto ja sen tuoma tuotantovarmuus tekevät aurinkolämpövoimasta perinteistä, paneeleilla tuotettavaa aurinkoenergiaa kiinnostavamman vaihtoehdon.

Energian tuottaminen hyödyntämällä kuvatunlaisesti auringon lämpösäteilyä ei ole sinänsä uusi ilmiö. Yhdysvallat ja Espanja ovat pioneereja teknologian kehittämisessä. Myös esimerkiksi Kiinassa ja Afrikassa toimii jo monia aurinkolämpövoimaloita.

Kansainvälinen kiinnostus yhä tehokkaampaa aurinkolämpövoimaa kohtaan on kuitenkin nosteessa ja uusia hankkeita on suunnitteilla ympäri maailmaa.

Kohti taivasta kurottava aurinkolämpövoimala valmistuu ensi vuonna. Erkka Mikkonen / Yle

Chile näkee YK:n ilmastokokouksen valtavana mahdollisuutena

Chile näyttää suuntaa uusiutuvan energian hyödyntämisessä Latinalaisessa Amerikassa ja koko maailmassa.

Yhdysvaltalaisen mediayhtiö Bloombergin laajan vuosittaisen vertailun mukaan (siirryt toiseen palveluun) se oli viime vuonna kehittyvillä markkinoilla maailman houkuttelevin maa uusiutuvan energian investoinneissa. Vuosien 2013 ja 2017 välillä Chileen investointiin puhtaaseen energiaan ennätykselliset 10 miljardia dollaria eli noin 8,9 miljardia euroa.

Loppuvuonna maailman katseet kääntyvät Chileen, kun maassa järjestetään marraskuussa YK:n vuosittainen ilmastokokous.

Alun perin kokous oli tarkoitus järjestää Brasiliassa, mutta ilmastonmuutokseen kriittisesti suhtautuvan presidentti Jair Bolsonaron kieltäydyttyä sen isännöimisestä Chile tarjoutui ottamaan haasteen vastaan.

Chilessä ilmastokokouksen järjestäminen nähdään valtavana mahdollisuutena esitellä kansainväliselle yleisölle maan edistyksellistä energiapolitiikkaa ja houkutella lisää ulkomaisia investointeja alalle. Samalla Chile haluaa edistää ratkaisuja, joilla ilmaston lämpeneminen pysäytetään.

– Elämme energiamuutosta kiihdytetyllä tavalla. Uskomme, että meillä on asiassa paljon jaettavaa ja voimme edistää sitä sekä omalla alueellamme että koko maailmassa, energiaministeri Susana Jiménez sanoo.