Maailman ehkä harvinaisin muumimuki vaihtaa omistajaa huutokaupassa tuhansilla euroilla: "Kyselyitä on tullut Ranskasta ja Espanjasta ja joka puolelta"

Tästä on kyse Maailman harvinaisimmaksi arvioitu muumimuki kaupataan turenkilaisessa huutokaupassa.

Mukissa on virheellinen painatus ja sen pohjassa oleva leima tekee mukista erityisen harvinaisen.

Yksittäiskappaleet ovat tällä hetkellä erityisesti keräilijöiden suosiossa.

Turenkilaisessa huutokaupassa valmistaudutaan tulevaan kauppapäivään. Saliin on koottu tuhansittain astioita, taidetta, tauluja ja erilaisia kulkuneuvoja, kuten autoja, moottoripyöriä ja mopoja. Eniten kiinnostusta on kuitenkin herättänyt yksi muumimuki.

Huutokauppameklari, Turengin huutokauppakeskuksen toimitusjohtaja Petri Vuorinen ottaa mukin vitriinistä varovasti.

– Tässä tulee ihan vainoharhaiseksi, jos tämä kupin korva vaikka jääkin käteen ja muki tippuu, nauraa Vuorinen.

Mukin lähtöhinta on kaksituhatta euroa. Vuorinen itse arvioi sen hinnan nousevan huutokaupassa tuhansiin euroihin.

– Sen voin sanoa, että lähtöhinta on siitä jo tarjottu. Kyselyitä on tullut Ranskasta ja Espanjasta ja joka puolelta, sanoo Vuorinen.

Mukissa on kuvattuna Muumi-hahmo Vilijonkka, jonka painokuva on jakautunut kahtia. Vilijonkka-muki oli tuotannossa vuosina 2004-2013. Ville Välimäki / Yle

Virhe tekee mukista ainutlaatuisen

Vuorisen mukaan virheellisen painatuksen mukeja on ollut myynnissä aikaisemminkin, mutta kyseisen astian pohjassa oleva virallinen leima tekee siitä erityisen harvinaisen. Virheetön Vilijonkka-muki näyttää tältä (siirryt toiseen palveluun) (Arabia.fi)

Ville Välimäki / Yle

Yleensä virheelliset mukit laitetaan syrjään, mutta tällä kertaa kuppi on läpäissyt kaikki laadunvalvonnan vaiheet ja saanut hyväksynnästä kertovan leiman pohjaansa.

– Se on testimuki tai virhepainatusmuki. Jos se olisi testimuki ilman leimaa, se ei olisi ehkä niin arvokas, sanoo Vuorinen.

Huutokauppakamarilla ei ole lupaa kertoa, onko esineestä tarjottu etukäteen lähtöhintaa enemmän, jotta ei vaikutettaisi kaupankäyntiin.

Muumien tarinat vetävät keräilijöitä

Keräilijän aarteet - Muumilaakso Arabiassa -kirjan kirjoittaja, taiteen tohtori, keraamikko Helena Leppänen on huomannut, että keräilijöiden innostus muumimukeihin on vilkastunut viime aikoina. Tarinat hahmojen taustalla vaikuttavat.

– Hahmot antavat esineelle vahvan taustan. Kun tulee uusia mukeja, niin on keräilijöitä, jotka arvuuttelevat, että mikä mahtaa olla seuraava hahmo, pohtii Leppänen.

Designmuseon (siirryt toiseen palveluun) kokoelma-amanuessi Susanna Thiel uskoo niin ikään, että monen keräilijän syynä keräilyinnostukseen on oma läheinen suhde muumitarinoihin.

Jos lähdetään keräilemään jotakin, niin siihen täytyy olla jokin henkilökohtainen suhde. Susanna Thiel

– Yleensä, jos lähdetään keräilemään jotakin, niin siihen täytyy olla jokin henkilökohtainen suhde. Monella suomalaisella ja ulkomaalaisellakin on tärkeä ja merkityksellinen suhde muumeihin aiheena, selittää Thiel.

Thielin mukaan tällä hetkellä yksittäiskappaleiden suosio on keräilijöiden keskuudessa nousussa. Mummon kahviastiastot eivät välttämättä mene kaupaksi, mutta yksittäiset esineet kuten mukit ovat suosittuja.

– Taideteollisuuden keräilyyn liittyvät uudet trendit eli piensarjat, harvinaisuudet ja keräilyerät ovat nostaneet myös muumimukien suosiota, sanoo Thiel.

Ylessä nähtävä uusi Muumilaakso-sarja saattaa myös vaikuttaa muumien suosioon, kun yhä uudet sukupolvet ihastuvat Tove Janssonin luomaan maailmaan ja hahmoihin.

Mikä virheessä viehättää?

Yleensä virheellinen tuote on sekundakorissa tai se ei pääse myyntiin lainkaan. Miksi sitten joissakin tapauksissa juuri virhe nostaa esineen arvoa tai tekee siitä positiivisella tavalla harvinaisuuden?

Sekä kokoelma-amanuenssi Thiel että huutokauppameklari Vuorinen selittävät virheellisen muumimukin vetovoimaa esineen yksilöllisyydellä. Painatusvirhe tekee mukista uniikin.

– Maailman kalleimmat rahat ja postimerkitkin ovat virhepainatuksia, selittää Vuorinen painatusvirheen aiheuttamaa arvonnousua.

– Sehän on ainutkertainen muki, siinä on virhe. Yleensähän virheellisiä esineitä ei ole päästetty tehtaalta, vaan ne on tuhottu. On toinen kysymys, onko muki useampien tuhansien arvoinen? Ostaja päättää, mitä esineestä maksetaan, sanoo Thiel.

Kun erikoisuus on onnistuttu saalistamaan, siitä tunnetaan voitonriemua ja se on omalle identiteetille merkityksellistä. Helena Leppänen

Taiteen tohtori, tietokirjailija Helena Leppänen vertaa harvinaisuuksien keräilyä metsästykseen.

– Nykyään on intohimoisia keräilijöitä, jotka metsästävät erikoisuuksia. Kun erikoisuus on onnistuttu saalistamaan, siitä tunnetaan voitonriemua ja se on omalle identiteetille merkityksellistä, sanoo Helena Leppänen.

Internet on vaikuttanut voimakkaasti keräilyharrastukseen. Nyt keräilyharrastajan on mahdollista etsiä haluamiaan esineitä mistä tahansa maailman kolkasta.

– Netin kautta on mahdollista osallistua huutokauppoihin ja sitä metsästystä voi harrastaa nykyään milloin vain. Ei tarvitse enää kierrellä kirpputoreja ja odottaa sattumia, kertoo meklari Vuorinen.

