Vanhus pani kampoihin ja ampui kotiinsa hyökännyttä rintaan – oikeusoppinut kertoo, missä menevät hätävarjelun rajat

Syyttäjällä on paineita nostaa syyte vanhusta vastaan. Häkki tuskin heilahtaa, jos ennakkotapauksiin on uskominen.

Tästä on kyse Hartolalainen 81-vuotias mies puolustautui ampumalla, ja nyt häntä epäillään tapon yrityksestä.

Syyttäjä pohtii, onko kampoihin pistänyttä vastaan syytä nostaa syyte vai ei.

Tuomioistuimien kannat hätävarjelutilanteista vastaavat melko hyvin yleistä mielipidettä.

Ryöstön kohteena ollutta 81-vuotiasta hartolalaista epäillään tapon yrityksestä. Nyt syyttäjä päättää, eteneekö tapaus tuomioistuimeen vai ei. Takaraja syytteen nostamiselle on kesäkuun puolessa välissä.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen sanoo, että syyttämättä jättäminen vaatisi syyttäjältä rohkeutta. Siitäkin huolimatta, että oikeuskäsittelyssä puolustautuminen katsottaisiin hyväksytyksi.

– Hätävarjelutapauksissa syyttäjät toimivat yleensä varovaisesti, professori toteaa.

Varovaisuus on perusteltua, sillä vastaavissa tapauksissa eri oikeusasteet ovat antaneet erilaisia ratkaisuja samasta jutusta. Vaikka yleinen linja vaikuttaisi olevan hätävarjeluun turvautuneiden puolella, eivät tapaukset ole läpihuutojuttuja.

– Yleensä tuomioistuimet suhtautuvat kielteisesti ampuma-aseen käyttämiseen, mutta on myös tilanteita, joissa se on katsottu hyväksytyksi.

IS: Mies kävi vanhuksen kimppuun "vinkkelirauta kourassa"

81-vuotias hartolalainen kertoo Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun), mitä tiistaiaamuna 19. maaliskuuta hänen mukaansa tapahtui.

Mies kuuli oven aukeavan ja sen takana seisoi kommandopipon tyyppiseen päähineeseen naamioitunut mies. Samalla sisään tuli ainakin yksi mies, joka meni keittiöön penkomaan tavaroita.

Pian tilanne eteni siihen, että mies kävi asukkaan kimppuun ”vinkkelirauta kourassa”. 81-vuotias kuvailee ensimmäisen iskun jälkeen tunteneensa, että hänen päänsä puhkesi.

Tarpeellinen puolustus on sallittua, mutta keinot ja olosuhteet vaikuttavat. Matti Tolvanen

Poliisin mukaan 81-vuotias sai vaikean ruumiinvamman ja joutui hengenvaaralliseen tilaan. Vanhus itse kertoo tunkeutujan murjoneen ja pieksäneen kuin vanhaa sikaa, kun 81-vuotias pinnisteli jaloilleen ja sai poimittua alleen jääneen pistoolin käteensä.

Asukas torjui hyökkäyksen ampumalla käsiaseella hyökkääjää rintaan, jonka jälkeen hyökkääjä poistui paikalta. Poliisi sanoo asunnossa olleiden aseiden olleen luvanvaraisia.

Lehti haastatteli (siirryt toiseen palveluun) myös hartolaisia, joista osalle sekä epäillyt murtomiehet että 81-vuotias mies olivat tuttuja. Yleisen mielipiteen mukaan vanhuksella oli oikeus puolustaa itseään ja omaisuuttaan.

Hyökkäyksen torjuminen on sallittua, mutta

Oikeusoppineen mukaan tuomioistuimien ratkaisut vastaavat melko hyvin yleistä mielipidettä. Rikoslain mukaan aloitetun tai välittömästi uhkaavan hyökkäyksen torjuminen on hätävarjeluna sallittu.

Tapauksissa otetaan kuitenkin huomioon hätävarjelun mitoittaminen suhteessa hyökkäyksen voimakkuuteen, puolustautujan ja hyökkääjän henkilöön sekä muihin olosuhteisiin.

– Laki sanoo, että tarpeellinen puolustus on sallittua, mutta keinot ja olosuhteet vaikuttavat. Näin ollen pitää käyttää kohtuusharkintaa, professori Matti Tolvanen muotoilee.

Kokonaisharkintaa käytetään myös sen perusteella, millainen henkilö on kyseessä. Esimerkiksi siviililtä ja poliisilta odotetaan erilaista reagointia. Poliisilla pitää olla taito puolustautua siten, että vahinkoa syntyy mahdollisimman vähän.

Tolvanen arvioi yleisellä tasolla, että tilanteessa, jossa vanhuksen asuntoon on tunkeutunut useampi mies ja asukasta on alettu pahoinpidellä, on vanhuksella riittävä syy puolustautua aseella.

Vaikka puolustautuminen todettaisiin hätävarjelun liioitteluksi, tuomioistuin voi jättää tuomitsematta tai tiukimmillaan tuomita ehdolliseen vankeuteen. Ehdoton vankeusrangaistus on oikeusoppineen mukaan erittäin epätodennäköinen.

Lue myös: Ryöstön kohteena ollutta 81-vuotiasta epäillään tapon yrityksestä