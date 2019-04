Annatko lantin kerjäläiselle? Romanien elämää seurannut toimittaja: "He ovat tavallisia eurooppalaisia köyhiä"

Perjantain aiheena on tänään kerjääminen. Vieraina kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk) ja toimittaja Kimmo Oksanen.

Syksyllä 2007 Romaniasta alkoi tulla romanikerjäläisiä Suomeen. Tämän mahdollisti Euroopan unionin vapaa liikkuvuus. Kerjäämisestä ja kerjäläisistä tuli myös suosittu puheenaihe eduskunnassa.

Perjantain vieraana tänään nähdään eduskunnan jättävä kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk). Hänen mielestään perusturvan pitäisi olla sellainen, että Suomessa ei kenenkään tarvitsisi kerjätä.

– En anna rahaa kerjäläiselle. Jos yhdelle annat, niin pitäisi kaikille antaa. Yritän auttaa heitä muilla tavoin esimerkiksi tukemalla auttavia järjestöjä, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila sanoo.

"Romaneista luullaan paljon, mutta tiedetään vähän. Tietoa on myös saatavilla vähän, koska heiltä itseltään ei koskaan kysytä mitään." Kimmo Oksanen

Valtaosa ei anna rahaa

Perjantai kysyi Instagramissa (siirryt toiseen palveluun), oletko antanut rahaa kerjäläiselle. Yli 250 vastaajasta valtaosa, 86 prosenttia, vastasi kieltävästi.

Syiksi rahan antamatta jättämiseen mainittiin muun muassa, ettei usko rahan menevän kerjäläiselle itselleen. Moni epäilee romanikerjäläisten taustalla jonkinlaista huijausta, mafiaa ja ihmiskauppaa.

Toimittaja Kimmo Oksanen ja valokuvaaja Heidi Piiroinen ovat seuranneet romanialaisen Mihaela Stoican, hänen perheensä ja sukunsa elämää yli kymmenen vuoden ajan. Tuttavuudesta syntyi kirja Ohikuljetut, erään kerjäläisperheen tarina.

– Mihaela perheineen ja sukulaisineen ovat tavallisia köyhiä eurooppalaisia ihmisiä. Tämän tajuaminen johti meidät Heidin kanssa tekemään kirjan yksilöistä, ei niinkään romaneista tai kerjäläisistä.

– Romaneista luullaan paljon, mutta tiedetään vähän. Tietoa on myös saatavilla vähän, koska heiltä itseltään ei koskaan kysytä mitään. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Me olemme yrittäneet kuunnella ja katsoa, Kimmo Oksanen sanoo.

"Romanien ongelmien taustalla on pitkäaikainen sorto." Kimmo Oksanen

"En tiedä, miten heitä voisi auttaa"

Rahan antaminen kerjäläiselle ei ratkaise köyhyyden ongelmaa, mutta Oksanen ei näe myöskään mitään syytä olla antamatta. Poliisi on lukuisia kertoja todennut julkisuudessa, ettei väitettyä yhteyttä niin kutsuttuun mafiaan Suomessa ole havaittu.

– Romanien ongelmien taustalla on pitkäaikainen sorto. Heidän kotimaissaan ei juuri kenelläkään ole minkäänlaista halua panna romanien asioita kuntoon, kuten asumista, terveydenhuoltoa, koulutusta, työllisyyttä ja infraa. En tiedä, miten heitä voisi auttaa.

– Romaneja tulee tänne koko ajan enemmän, autamme tai emme, koska heillä ei ole elämän mahdollisuutta omissa kylissään. Jokainen kerjätty euro on heille satakertainen meidän euroomme nähden, Oksanen muistuttaa.

