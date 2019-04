Reformipuolueen Kaja Kallas johtamaan Viron hallitusneuvotteluja

Virossa Reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas nimettiin tänään perjantaina hallitustunnustelijaksi ja pääministeriehdokkaaksi, kun presidentti Kersti Kaljulaid antoi tehtävän Kallakselle.

Kallaksen markkinaliberaali ja EU-myönteinen puolue voitti kuukausi sitten pidetyt parlamenttivaalit, joissa se sai 28,8 prosenttia äänistä. Hänellä on kaksi viikkoa aikaa neuvotella uuden hallituksen muodostamisesta.

Kallaksen tehtävä on haastava, sillä toiseksi suurimman äänisaaliin (23 prosenttia) saanut Jüri Ratasin johtama Keskustapuolue on jo kieltäytynyt hallituskumppanuudesta reformipuolueen kanssa. Erimielisyyksiä on esimerkiksi verotuksesta, sillä oikeistolaisempi reformipuolue kannattaa Viron tasaverotuksen säilyttämistä, kun taas keskusta haluaisi siirtyä progressiiviseen verotukseen.

Kallas on kertonut aikovansa neuvotella vaalitappion kärsineiden sosiaalidemokraattien kanssa.