Haavisto: Hallituksesta tulossa "kolmijalkainen jakkara" – tutkija tarjoaa yhdeksi vaihtoehdoksi vähemmistöhallitusta

Eduskuntavaaleihin on runsas viikko ja pohdinta seuraavaan hallitukseen päätyvistä puolueista kiihtyy. Kyselyissä suurimman puolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on hahmotellut hallitusta (siirryt toiseen palveluun) jossa olisivat demareiden, vihreiden ja mahdollisesti myös vasemmistoliiton lisäksi kokoomus tai keskusta.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen pitää todennäköisenä, että SDP on eduskuntavaaleissa suurin puolue. Ronkaisen mukaan kysymys on, lähtisikö keskusta mahdollisen suuren vaalitappion jälkeen apupuolueeksi Rinteen hallitukseen tai olisiko kokoomus valmis nielemään SDP:n talous- ja työmarkkinapolitiikan.

Ronkainen muistuttaa, että keskusta on ollut SDP-vetoisen hallituksen apupuolueena viimeksi 1980-luvulla.

– Luulen, että se haaste voi olla demareiden, varsinkin Antti Rinteen, ja kokoomuksen erimielisyys työmarkkinapolitiikasta, joka tulee olemaan vaikea, Ronkainen ennustaa.

Tutkijan mielestä vaalien suurin kisa käydään siitä mikä puolue on toisena ja kolmantena.

Haavisto: Kolmijalkainen hallitus todennäköinen

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto pitää selvänä, että uusia, nyt oppositiossa olleita puolueita tulee hallitukseen.

– Olen ajatellut, että kun puolueet ovat niin tasavahvoja, niin on todennäköistä, että tuleva hallitus on kolmijalkainen hallitus. Siinä on kolme suurta tai keskisuurta puoluetta mukana ja kaikki tietävät, että kolmijalkainen jakkara on aika kiikkerä. Kun siitä ottaa yhden jalan pois, niin se ei ole enää pystyssä, Haavisto kuvailee.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat vahvoja ehdokkaita seuraavaan hallitukseen, jos SDP:n Antti Rinne pääsee muodostamaan seuraavaa hallitusta. Kuvassa vaalikampanjointia Joensuussa 30. maaliskuuta. Ismo Pekkarinen / AOP

Haavisto arvioi, että kolmen puolueen pohjalla hallitusneuvotteluista tulee haastavat ja vaikeat, mutta hän uskoo neuvottelujen kuitenkin onnistuvan.

– Mitkä kolme puoluetta ne ovat, niin se jääköön sitten äänestäjien päätettäväksi, Haavisto huomauttaa.

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen korostaa hallitusohjelman merkitystä. Puoluesihteerin mukaan seuraavan hallituksen on jatkettava kunnianhimoista talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

– Kun on seurannut vaalikeskustelua ja pohdintaa vaikkapa SDP:n työllisyys- ja talouspolitiikan linjoista, niin äkkiseltään tuntuu, että aika lailla yhteensovittamista vielä saattaisi olla, Pesonen ennakoi vaikeita hallitusneuvotteluja.

SDP:n talous- ja työllisyyslinjaukset epäilyttävät kokoomusta. Kuvassa Suomen Pankin entinen, demaritaustainen pääjohtaja Erkki Liikanen jututtaa SDP:n kansanedustajaa Pilvi Torstia sosiaalidemokraattien kampanjateltalla Helsingissä. Kimmo Brandt / AOP

– Me emme kokoomuksessa ajattele niin, että haluamme ehdoin tahdoin aina hallitukseen. Haluamme hallitukseen, mutta ohjelman pitää olla sellainen, että kokoomuksen kädenjälki riittävissä määrin näkyy, Pesonen linjaa.

Kokoomus on Pesosen mukaan ollut tyytyväinen hallitusyhteistyöhön keskustan kanssa. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on tuottanut hyviä tuloksia.

Vähemmistöhallitus muuttaisi politiikan tapoja

Suurimpien puolueiden kisa on hyvin tasainen, ja vaalien jälkeen enemmistöhallitukseen tarvitaan jälleen mukaan useita puolueita. Viiden suurimman puolueen kannatus liikkui Ylen maaliskuun mittauksessa 13 ja 20 prosentin välissä.

Tutkija Antti Ronkaisen mukaan vaalien jälkeen yhdeksi vaihtoehdoksi voi nousta vähemmistöhallituksen muodostaminen.

– Se on poikkeuksellista, mutta tällä hetkellä vaalitulos on niin tiukka ja niin vaikea, että joka tapauksessa tulee vaikeat hallitusneuvottelut, Ronkainen ennakoi.

Antti Ronkainen

Vaikea neuvottelutilanne antaa Ronkaisen mukaan puolueille mahdollisuuden poliittisen kulttuurin uudistamiseen.

– Voidaan harkita, tarvitaanko välttämättä laajapohjainen ja epäideologinen hallitus vai lähdettäisiinkö samalle tielle kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja muualla Länsi-Euroopassa, että tehdäänkin vähemmistöhallitus, joka olisi ideologisesti koherentimpi ja jossa politiikan teon dynamiikka hallituksen ja opposition välillä muuttuisi, Ronkainen pohtii.

Vähemmistöhallitus joutuisi hakemaan esityksilleen etukäteen tukea ainakin joiltakin oppositiopuolueilta. Oppositio joutuisi tarkkaan miettimään, milloin se uhkaisi kaataa hallituksen välikysymyksellä.

Kokoomuksen Pesonen ei vähemmistöhallituksesta innostu.

– Voi tietenkin tulla eteen tilanteita, joissa ei yksinkertaisesti enemmistöhallitusta saada kasaan ja silloin tilanne on toinen. Itse näkisin ja kokisin kuitenkin hyvin vahvasti, että lähtökohtana täytyy olla pyrkimys vahvaan enemmistöhallitukseen, Pesonen linjaa.

Lue myös:

Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue, SDP menetti kannatustaan