Kaista-avustin vähentäisi pahoja liikenneturmia Suomessa merkittävästi – "Vastaa merkittävyydeltään turvavyön keksimistä"

Kaista-avustin voisi vähentää merkittävästi kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia Suomessa, arvioi tuore Liikennevakuutuskeskuksen ja Onnettomuustietoinstituutin tutkimus.

Tutkimuksen aineistossa oli liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2014–2016 tutkimia, kuolemaan johtaneita henkilöautojen onnettomuuksia. Näistä valittiin tutkintaan suistumis- ja kohtaamisonnettomuudet.

– Juuri näissä tapauksissa on kyse kaistalta ulosajautumisesta ja kaista-avustin on niiden estämisessä relevantti. Parhaimmillaan kaista-avustimen mahdollisuus parantaa liikenneturvallisuutta voi olla huomattava, sillä suurin osa tieliikenteessä tapahtuvista kuolemista on juuri näitä kaistalta ulosajautumisesta johtuvia, Liikennevakuutuskeskuksen blogissa kirjoitetaan (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimuksen tehnyt Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkija Roni Utriainen toteaakin blogissa, että kaista-avustin vastaa merkittävyydeltään turvavyön keksimistä.

Tutkimuksen mukaan kaista-avustimen käyttö olisi saattanut estää 27 prosenttia henkilöautojen yksittäis- ja kohtaamisonnettomuuksista, jos järjestelmä olisi ollut käytössä kaikissa henkilö- ja pakettiautoissa.

Kaikista kuolemaan johtaneista henkilöauto-onnettomuuksista, sisältäen muutkin onnettomuustyypit, vähenemä olisi ollut 19 prosenttia, tutkimuksessa todetaan.

EU kannattanut kaista-avustinta

Kaista-avustin voi ohjata autoa joko kääntämällä ohjausta tai jarruttamalla vain toisen puolen renkaita. Se on harvinaisempi kuin uudehkoissa autoissa yleinen kaistavahti, joka varoittaa kuljettajaa kaistalta poistumisesta, mutta ei vaikuta ohjaukseen, vaan jättää sen kuljettajan tehtäväksi.

Joissain tapauksissa kaista-avustin ei olisi voinut estää onnettomuutta. Tällaisia olivat esimerkiksi kuljettajan sairauskohtaus tai onnettomuuden aiheuttaminen tietoisesti.

Lisäksi kaista-avustimen toimintaan vaikutti kaistamerkintöjen kuluneisuus, puuttuminen tai peittyminen lumella. Suuri osa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtui kesäkuukausina.

EU-komissio on ehdottanut kaista-avustinta pakolliseksi turvavarusteeksi uusiin autoihin vuodesta 2022 alkaen.

Komissio on myös kaavaillut pakollista nopeudenrajoitinta, mutta sen tekniikasta ei ole päätetty. Se voisi perustua esimerkiksi liikennemerkkejä lukevaan kameraan tai GPS-paikannukseen.

Lue myös

LVM esittää fossiilisten polttoaineiden veronkorotuksia sekä 8 muuta keinoa autokannan uudistamiseksi – Mitä mieltä autoala on keinoista? Lue tästä

Uutta tietoa talvirenkaista: Kitkarenkailla ajetaan huomattavasti vähemmän kuolonkolareita kuin nastarenkailla