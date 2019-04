Bloomberg: Ethiopian Airlines harkitsee uudelleen 737-MAX –matkustakoneiden tilaustaan

Lentoyhtiö Ethiopian Airlines kertoo harkitsevansa uudelleen, hankkiiko se sittenkään lentokonevalmistaja Boeingilta tilaamiaan 737 Max –matkustajakoneita, kertoo Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Ethiopian Airlinesin toimistusjohtaja Tewolde GebreMariam perustelee tätä konetyypin kärsimällä kielteisellä julkisuudella.

Lentoyhtiöllä on tällä hetkellä käytössään viisi 737 Max -konetta, jotka ovat olleet lentokiellossa sen jälkeen, kun konetyyppi on joutunut kahteen tuhoisaan onnettomuuteen viiden kuukauden sisällä. Lisäksi yhtiöllä on tilauksessa 25 Max-konetta, joiden hankkimista yhtiö kertoo nyt harkitsevansa uudelleen.

GebreMariam kertoo, ettei yhtiö ota ainakaan tällä hetkellä vastaan tilaamiaan koneita – ja tilaus voidaan perua myös kokonaan.

– Meitä kohtasi traaginen onnettomuus vain muutamia viikkoja sitten ja turma on yhä asiakkaidemme mielessä, sanoo GebreMariam Bloombergin haastattelussa.

Hänen mukaansa lentoyhtiön on vakuutettava lentäjänsä ja asiakkaansa, ennen kuin MAX-koneita voidaan ottaa uudeelleen käyttöön.

WP uutisoi uudesta ohjemistoviasta

Koneen sakkauksenestojärjestelmän aktivoitumista on pidetty turmien yhtenä todennäköisenä syynä.

Boeing on kertonyt päivittäneensä 737 Max -konetyyppinsä ohjelmistoja onnettomuuksien jälkeen.

Yhdysvaltojen ilmailuhallinto FAA ilmoitti kuitenkin tiistaina vaativansa Boeingilta lisätoimia, ennen kuin sen turmakonemallin lentokielto voidaan kumota.

GebreMariamin mukaan lentoyhtiö odottaa nyt, että Boeing saa korjattua ohjelmistovikansa. Hän haluaa kuulla myös, mitä FAA:lla on sanottavana.

– Haluamme kuulla myös, mikä on Euroopan, Kiinan ja Kanadan ilmailuviranomaisten kanta, toteaa toimitusjohtaja.

Boeing koki tänään uuden takaiskun, kun Washington Post kertoi, että MAX-koneesta on löytynyt uusi ohjemistovika.

Uusi löytynyt ongelma koskee siipien nostovoimaa lisääviä laippoja ja muita lentokoneen hallintalaitteistoja. Siksi se on luokiteltu kriittiseksi lentoturvallisuuden kannalta.

Boeingin edustaja pitää uutta ohjelmisto-ongelmaa melko pienenä, mutta ei kommentoinut miten ongelma vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen.

