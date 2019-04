Lentoliikenteen kasvun nurja puoli: Finnairin päästöt kasvoivat eniten Suomessa, yhtiö yksi eniten päästöjään lisännyt lentoyhtiö EU:ssa

Lentoyhtiö Finnair on tehnyt kyseenalaiset ilmastoennätykset viime vuonna.

Suomen suurimmista kasvihuonekaasujen päästäjistä Finnair on ainoa, joka teki selvän ennätyksen päästöissä viime vuonna. Sen lisäksi Finnair on yksi nopeimmin ilmastopäästöjään lisäävistä lentoyhtiöistä Euroopassa.

EU:n päästökaupparekisterin alustavien tietojen mukaan Finnairin päästöt kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yli yksitoista prosenttia. Yhtiön suorat kokonaispäästöt olivat noin 3,2 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Luvussa ei ole mukana ilmailun muita ilmastoon vaikuttavia tekijöitä, joiden arvellaan vähintään tuplaavan päästöt.

Pelkästään hiilidioksidipäästöt huomioiden Finnair on pääastökauppatietojen perusteella ruotsalaisen teräsyhtiö SSAB:n jälkeen Suomen toiseksi suurin ilmastonmuutosta voimistava yhtiö.

Helsingin energiayhtiö Helen ja Finnair ovat toistaiseksi samalla sijalla. Toisin kuin Finnair, Helen aikoo vähentää merkittävästi päästöjään lähivuosina.

Suomen kymmenestä ilmastopäästömielessä suurimmasta (siirryt toiseen palveluun) yhtiöstä, Finnair on ainoa joka lisäsi viime vuonna selvästi omia päästöjään. SSAB:n ja käytännössä entisen Rautaruukin Raahen tehtaan ennätys on muutaman vuoden takaa. Kahtena edellisenä vuonna Finnairin päästöjen kasvu on ollut (siirryt toiseen palveluun) noin viisi prosenttia.

Päästökaupan alaiset päästöt kerätään kussakin EU-maassa erikseen ja unionissa isoimpien päästäjien joukossa oleva Fortum on suomalaisen energiatuotannon takia viidenneksi suurin Suomessa. Yle uutiset uutisoi aiemmin tänään, että Fortum on Euroopan pahimpia kasvihuonepäästöjen päästäjiä. Jutussa Fortumin kontolle on laskettu sen päästöt omistusosuuden mukaan myös muista maista.

Lentoyhtiöiden osalta tiedot saadaan suoraan kaikista unionin sisäisistä lennoista. Jos ympäristöjärjestöjen kokoamia tietoja käytettäisiin virallisina tietoina, Fortum on kertaluokassa Suomen suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja. Ilmastopäästöjen vaikutukset eivät yleensä tunne valtakuntien rajoja.

Finnair päästelee sekä EU:ssa että maailmalla

Finnairin päästöt kasvoivat samaan tahtiin sekä Euroopan sisäisissä että muissa ulkomaankohteissa. Reilu kolmannes kokonaispäästöistä on Euroopan sisäisiltä lennoilta. Kasvun lisäys tulee aasialaisista ja Aasiasta, jonne yhtiö on avannut uusia vuoroja ja reittejä viime ja edellisenä vuonna.

Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäen mukaan kasvua selittää pitkälti lisääntyneet paikat yhtiön laajarunkokoneissa Euroopan ja Aasian välillä joko suoraan tai Helsingin kautta.

– Meille on tullut uutta kalustoa reiteille. Tavallaan enemmän penkkejä tehokkaammilla koneilla, Ihamäki tiivistää Aasian tuomaa matkustajavirran kasvua koneissa.

Finnairin isoin lentokone A350 Juha Nurminen / Yle

Istumapaikkoihin nähden Finnairin polttoainetehokkuus parani 2,5 prosentilla viime vuonna. Viime vuoden tietojen mukaan yhtiön kokonaispolttoainetehokkuus (siirryt toiseen palveluun) kuitenkin heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna vähän reilulla prosentilla. Jälkimmäisessä tehokkuustarkastelussa huomioidaan myös rahdin osuus eli koko koneen käyttö.

Osa päästöistä selittyy myös suomalaisten lisääntyvällä lentämisellä, mutta Ihamäen mukaan reippaan kasvun tausta on aasialaisten nopeasti yleistyvä lentäminen.

Finnairin päästöosuus kasvaa koko Euroopassa

Finnairin ilmastopäästöt kasvoivat viime vuonna kolmanneksi eniten lentoyhtiöistä Euroopassa. Unionin sisäisissä lennoissa yhtiön vahvistetut hiilidioksidipäästöt kasvoivat yli 11 prosenttia.

Finnair oli portugalilaisen TAP -yhtiön kanssa ainoa viiden kärjessä oleva kansallinen lentoyhtiö, jonka päästöt kasvoivat yli kymmenen prosenttia.

Mikko Airikka | Yle

Brittiläinen lentoyhtiö Jet2 on kasvattanut päästöjään muita selvästi enemmän, 20 prosenttia. Jet2 on yksi kuudesta halpalentoyhtiöstä, jotka ovat kasvattaneet muita lentoyhtiöitä enemmän päästöjään.

Lentämisen päästöt kasvoivat alustavien tietojen mukaan lähes viisi prosenttia EU:ssa. Samoin kuin Finnair, saksalainen Lufthansa on myös kasvattanut päästöjään keskimäärin enemmän kuin alan päästöt ovat kasvaneet viime vuonna.

Viidessä vuodessa lentoliikenteen osuus päästökaupan päästöistä on kasvanut yli neljänneksen, eikä käännettä ole näkyvissä. Lentoyhtiöiden kansainvälinen järjestö IATA arvioi (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna, että lentäminen voisi kaksinkertaistua seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana.

Samaan aikaan koko EU:n päästökauppa-alojen päästöt ovat vähentyneet ajatuspaja Sandbagin kokoaman (siirryt toiseen palveluun) vertailun mukaan lähes neljä prosenttia. Jos lentoliikenteen kasvun ottaa huomioon, päästöt ovat vähentyneet vähemmän eli 3,5 prosenttia viime vuonna.

Päästökauppa kattaa vajaat puolet EU:n kaikista kasvihuonepäästöistä.

EU:n kokonaispäästöistä viime vuodelta ei ole vielä koottuja tietoja. Sen sijaan edellisenä vuonna EU:n kasvihuonepäästöt kasvoivat 0,6 prosenttia pitkälti lisääntyneen liikenteen (siirryt toiseen palveluun) takia. Noin joka neljäs ilmastopäästö tulee EU:ssa liikenteestä ja osuus on kasvussa, samoin kuin lentämisen.

Ilmailun suorat ilmastopäästöt ovat kolmisen prosenttia koko EU:n päästöistä.

Ryanair on nyt kuin saastuttavat hiiliyhtiöt

Lentämisen suosiosta kertoo, se että irlantilainen halpalentoyhtiö Ryanair on nyt EU:n suurimpia kasvihuonekaasujen tupruttelijoita. Se on lentoyhtiöistä selvästi pahin saastuttaja.

Ryanair vastaa reilusti yli kymmenestä prosentista kaikkiaan noin 500 päästökauppaan kuuluvan lentoyhtiön päästöistä. Finnairin osuus vajaan 70 miljoonan hiilidioksiditonnin kakusta on noin puolitoista prosenttia.

Ryanair Boeing 737-8AS. Rüdiger Wölk / AOP

EU:n listalla Finnair on sijalla 16. Jet2:n ja TAPin osuudet ovat vähän Finnairia isommat. SASin osuus on noin puolet enemmän kuin Finnairin. Lufthansa on noin neljä kertaa Finnairia suurempi päästäjä.

Brysselissä toimiva kansalaisjärjestö Transport&Environmentin mukaan Ryanairin päätyminen kivihiiliyhtiöiden valtaamalle listalle on merkki siitä, että lentämisen suitsimisessa on epäonnistuttu.

– Ryanair on ilmastomielessä uusi hiili. Kehitys tulee jatkumaan, kunnes EU:ssa tajutaan, että lentäminen on aliverotettua ja se on saatava ruotuun, patistaa lentoliikenteestä vastaava Andrew Murphy T&E -järjestöstä.

Murphy ottaisi (siirryt toiseen palveluun) EU:ssa käyttöön kerosiiniveron ja pakottaisi lentoyhtiöitä käyttämään nollapäästöisiä lentopolttoaineita. Järjestön kansainvälisestä lentoliikenteestä vastaava Bill Hemmings ottaisi (siirryt toiseen palveluun) EU-maiden välisiin lentoihin käyttöön myös arvonlisäveron.

Finnair valmis päästökaupan kiristyksiin

Finnairin Kati Ihamäki näkee, että paljon keskustelua herättänyt lentovero ei ohjaa yhtiöitä satsaamaan pienempipäästöisiin koneisiin. Finnairissa ollaan valmiita siihen, että EU:n päästökauppa kiristyy koko ajan.

– Päästökaupassa on ohjausvaikutus. Sen sijaan jos tulee yksinkertainen lentovero, jota vaikkapa Ruotsissa on ehdotettu, se ei ohjaa investointeihin, koska vero on kalustosta riippumaton.

Ihamäki korostaa, että päästöjen leikkauksissa on otettava kaikki keinot käyttöön, mieluiten maailmanlaajuisesti. Tätä tavoittelee muutaman vuoden kuluttua alkava CORSIA-järjestelmä, jonka tavoitteena on leikata vuoden 2020 jälkeen ilmailun päästöjä vähentämällä niitä toisaalla.

Helsinki-Vantaan lentokenttä Mikko Koski / Yle

Eurooppalaiset lentoyhtiöt saavat vähän yli puolet EU:n päästöoikeuksistaan ilmaiseksi. Ilmaisjakoa on nyt vähennetty muutaman vuoden ajan ja ilmaisten oikeuksien määrää vähennetään asteittain. Sen lisäksi, että otettavat päästöoikeudet maksavat nyt selvästi enemmän kuin joitakin vuosia sitten, Finnairin kaltaisten yhtiöiden on joko ostettava enemmän oikeuksia tai vähennettävä päästöjään.

EU:n päästökaupan tavoitteena on teollisuus- ja energiantuotantolaitosten sekä sisäisen lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ja vähentäminen.

Finnair maksoi viime vuonna oikeuksistaan noin 11 miljoonaa euroa, kun koko yhtiön liikevaihto oli lähes 3 miljardia euroa. Lisääntyvät päästökauppamenot ovat Ihamäen mukaan yksi syy siihen, että yhtiö päättää tämän vuoden aikana kapearunkokoneidensa uudistuksesta.

Asiantuntijoiden näkemysten (siirryt toiseen palveluun) mukaan kaluston uusiminen ei tällä hetkellä riitä alentamaan (siirryt toiseen palveluun) ilmailun päästöjä.

Eurooppalaisen alan etujärjestö Airlines for Europen mukaan päästöt olisivat kasvaneet nykyistä vieläkin enemmän, jos lentoyhtiöt eivät olisi uudistaneet toimintaansa. Kokonaispäästöt EU:ssa olisivat nykyisestä lähes neljänneksen suuremmat, jos mitään ei olisi tehty.

A4E airlines take their environmental responsibility seriously and are continuously investing in more sustainable operations. Since 2014, EU airlines’ own technical and operational measures have saved 20 million tonnes of CO2 emissions, the equivalent to 100 days of flying. (1/5) https://t.co/mC7s9cBmS6 — Airlines for Europe (A4E) (@A4Europe) 2. huhtikuuta 2019

