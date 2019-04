Trump kävi katsastamassa raja-aitaa Kaliforniassa – aidassa hopeinen Trump-kyltti

Meksikon rajalla on todella paha tilanne, todella paha, sanoi Trump.

Presidentti Donald Trump on vieraillut Kaliforniassa, missä hän kävi katsastamassa Calexicon rajakaupunkiin rakennettua noin neljän kilometrin pituudelta uutta raja-aitaa.

Aitaan on hitsattu hopeinen kyltti, jossa lukee ”ensimmäinen osa presidentti Trumpin rajamuuria”.

Todellisuudessa kyseisen aidan rakentamisesta päätettiin jo ennen Trumpin hallintoa, sillä 90-luvulla rakennettu aita oli kehnossa kunnossa, kertoo uutistoimisto AP.

– Meksikon rajalla on todella paha tilanne, todella paha. Me emme voi enää ottaa siirtolaisia ja pakolaisia vastaan, koska Yhdysvallat on täynnä, Trump totesi tiedotustilaisuudessa.

– Olen katsonut joitakin näitä turvapaikan hakijoita. He ovat jengiläisiä. He eivät pelkää mitään, Trump sanoi.

Samalla hän kehui Meksikon toimia viime päivinä.

– Meksiko on tehnyt neljän päivän aikana todella paljon, enemmän kuin vuosikausiin, Trump hehkutti.

Aita on osa miljardin dollarin projektia, jossa vanhat aidat korvataan uusilla Yhdysvaltain Meksikon-vastaisella rajalla.

Presidentti on läpi viikon uhkaillut sulkevansa Meksikon rajan kokonaan, mikäli Meksiko ei auta Yhdysvaltoja tukkimaan siirtolaisvirtaa.

Hän uhkasi myös asettaa tulleja Meksikosta tuotaville autoille.

Torstaina presidentti perui uhkauksensa ja kertoi antavansa Meksikolle vuoden aikaa tyrehdyttää huumeiden tuonti rajan yli Yhdysvaltoihin.

Lähteet: AP