Rikosoikeuden professori tyrmää Supon näkemyksen liian korkeasta näyttökynnyksestä terrorismirikoksissa: Näytön hankkiminen on ongelmallisinta

Lännen Media uutisoi tänään, että keskusrikospoliisi on tutkinut viiden viime vuoden aikana 27 terrorismirikoskokonaisuutta. Lisäksi selvittelyssä on ollut noin sata terrorismiin liittyvää esiselvitystä. Rangaistukseen on johtanut vain Turun isku.

Supon päällikkö Antti Pelttari sanoo Lännen Median haastattelussa, että terrorismirikosten näyttökynnys on liian korkea ja se saattaa houkutella Suomeen radikalisoituneita.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeudenprofessorin Matti Tolvasen korvaan särähti moite liian korkeasta näyttökynnyksestä.

– Näyttökynnys on kaikissa rikoksissa lain mukaan sama. Jos tuomioistuimelle jää varteenotettava epäilys syyllisyydestä, niin syyte on hylättävä. Se on hyvin yksiselitteistä. Erilaisiin rikoksiin ei voi soveltaa eri näyttökynnyksiä.

Sen sijaan Tolvanen ymmärtää, että terrorismirikoksissa näytön hankkiminen on erityisen vaikeaa.

– Miten pystytään näyttämään henkilö syylliseksi, jos esimerkiksi lähettää rahaa ulkomaille henkilölle, joka suunnittelee terrorismirikosta? Tai jos joku matkustaa ulkomaille valmistelemaan tai tekemään terrorismirikosta? Poliisin on vaikea saada tarpeeksi näyttöä, jolla saadaan tuomioistuin vakuuttuneeksi, että rikoksen tunnusmerkistö täyttyy.

Tuomioistuimissa syytteen hylkäämisiä on tullut juuri rahoitustapauksissa. Kohdemaasta on vaikea saada näyttöä. Lisäksi täytyy osoittaa, että rahan lähettäjä on ollut tietoinen terrorismikytköksistä.

Terrorismirikoksiin liittyy usein kansainvälisiä yhteyksiä. Näytön hankkiminen esimerkiksi sotaa käyvästä maasta on äärimmäisen hankalaa. Siksi kansainvälisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää.

Tolvanen ei niele Supon väitettä, että Suomessa olisi korkeampi näyttökynnys kuin muissa Pohjoismaissa.

– Minulla on käsitys, ettei suomalaisilla tuomioistuimilla ole korkeampaa näyttökynnystä. Tietysti tähän on vaikea ottaa kantaa ilman, että on tehty vertailevaa tapauskohtaista tutkimusta.

