Tulvat piinaavat Irania – 70 kuollut

Viranomaiset ovat laajentaneet evakuointeja Iranin tulva-alueella. Rankkasateet ja tulvat ovat piinanneet maan länsiosia jo kolmen viikon ajan.

Tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut 70 ihmistä. Lähes 2000 kaupunkia ja kylää on kärsinyt tulvista, ja 85 000 ihmistä on siirretty hätämajoitukseen. Tulvat ovat maan pahimpia 70 vuoteen.

Lauantaina asukkaita evakuoitiin maan lounaisosasta Khuzestanin maakunnasta. Alueella on merkittävää öljyntuontantoa, mutta tulva ei ole vahingoittanut öljynjalostuslaitoksia.

Maan presidenttiä Hassan Rouhania on arvosteltu kriisin huonosta hoitamisesta. Hän puolestaan vetoaa siihen, että Iranille asetetut pakoitteet haittaavat avun toimittamista.

Hallitus on lähettänyt tulva-alueille lisää liikuteltavia terveydenhuoltoyksiköitä. Myös vallankumouskaarti on määrätty auttamaan tulva-alueille. Maa on myös sulkenut yhden eteläisen raja-asemansa.

Lähteet: AP, Reuters