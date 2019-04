Otkes: Airbusin kone laskeutui Helsinki-Vantaalle rikkoutuneella renkaalla

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut alustavan tutkinnan Helsinki-Vantaalle tänä aamuna laskeutuneesta lentokoneesta.

Airbus A319 -matkustajakone laskeutui kiitotielle rikkoutuneella renkaalla, kertoo viestintäpäällikkö Sakari Lauriala STT:lle.

Kyseessä oli Finnairin lento Vaasasta Helsinkiin, ja koneessa oli miehistö mukaan lukien 86 ihmistä. Henkilövahinkoja ei syntynyt.

– Tämä matkustajalentokone oli laskeutunut Helsinki-Vantaan lentoasemalle rullannut rullaustielle, josta se oli hinattu asematasolle, minkä jälkeen matkustajat olivat päässeet koneesta pois.

Laurialan mukaan rikkoutunut rengas on vasemman päälaskutelineen uloin rengas. Hän ei osaa sanoa, millä tavalla tarkalleen rengas oli rikki.

– Se on ollut ihan kunnolla rikki, mutta tarkempia vaurioita en pysty vielä kuvailemaan.

Laurialan mukaan rengas on ilmeisesti hajonnut jo Vaasassa.

– Se vaihe, jossa rengas on rikkoutunut Vaasan päädyssä, on vielä tutkinnan alla. Tämän hetken tiedon valossa se on rikkoutunut lähdön yhteydessä.