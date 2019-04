Herätys: Millaiseksi puolueiden johtajat visioivat vuoden 2050 Suomen, Ruandan kansanmurhasta 25 vuotta, matalapaine lähestyy

Tällaiseksi puoluejohtajat visioivat Suomen vuonna 2050

Tekoäly ja ilmastonmuutoksen torjunta muokkaavat eniten arkeamme vuoteen 2050 mennessä, puoluejohtajat ennustavat A-studion tulevaisuuskyselyssä. Visioita haettiin konkreettisilla kysymyksillä, kuten miten suomalaiset liikkuvat vuonna 2050.

Lentokoneet vailla kumppania – Ilmailumuseo etsii yhä uutta tukikohtaa

Suomen Ilmailumuseon näyttelyhalli 2. Suomen Ilmailumuseo

Suomen Ilmailumuseon tilat ovat olleet jo pitkään museotoiminnalle sopimattomat. Museosäätiön omistamat hallit ovat kylmiä, eivätkä täytä nykypäivän museon vaatimuksia. Lisäksi Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeessa oleva tontti alkaa olla liian arvokas museolle. Jotain pitää siis keksiä. id. 10724904

Virossa yllätyskäänne hallitusneuvotteluissa

Viron Reformi-puolueen johtaja Kaja Kallas. Valda Kalnina / EPA

Reformipuolueen Kaja Kallaksen piti muodostaa Virossa hallitus ja nousta pääministeriksi. Tämä ei kuitenkaan sopinut keskustalle, Ekrelle ja Isänmaalle, jotka päättivät muodostaa kolmestaan hallituksen. Pääministerinä jatkaa Jüri Ratas.

Ruandan kansanmurhan trauma yhä käsittelemättä

Kirkosta turvaa hakeneiden pääkalloja on asetettu näytteille kansanmurhan muistamiseksi Ntaramassa, Kigalin eteläpuolella. Dai Kurokawa / EPA

Ruandan kansanmurhasta on 25 vuotta, ja maa on noussut hyvin jaloilleen. Trauma on kuitenkin yhä käsittelemättä. Lisäksi kansalaisten vapauksia on rajoitettu, kertoo Ylen kirjeenvaihtaja laajassa raportissaan Ruandasta.

Matalapaine lähestyy

Sääennuste sunnuntaille 7. huhtikuuta. Yle

Matalapaine lähestyy sunnuntaina Suomea lännestä ja siihen liittyen maan länsiosaan leviää päivän kuluessa lännestä sateita. Lappiin leivää lumisateita pohjoisesta ja päivällä lunta sataakin Länsi- ja Keski-Lapissa. Suurimmassa osassa maata sää on kuitenkin vielä sunnuntaina päivällä poutaista. Lue lisää säästä täältä.