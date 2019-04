Virossa yllätyssopu hallituksesta – Jüri Ratas jatkaa pääministerinä

Reformi puolue on jäämässä yllättäen oppsitoon.

Virossa on sovittu uudesta hallituspohjasta. Yllättävää on, että Reformi puolue on jäämässä oppositioon, vaikka sen johtaja Kaja Kallas valittiin eilen hallituksen tunnustelijaksi ja pääministeriehdokkaaksi.

Tänään lauantaina keskipäivällä kokoontuivat Keskusta, EKRE ja Isänmaa puolueiden edustajat tehdäkseen kolmen puolueen koalitiohallituksen, kertoo virolainen Postimees -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Samalla kerrottiin puolueiden ministeriehdokkaaat.

Keskusta puolue ilmoitti, että pääministerinä jatkaa Jüri Ratas. Talousministeriksi esitetään Taavi Aasia.

EKREn ministeriehdokkaina ovat muun muassa Mart Helme sisäministeriksi ja Martin Helme valtiovarainministeriksi.

Isänmaa puolueesta puolestaan ovat ehdolla puolustusministeriksi Jüri Luik ja oikeusministeriksi Raivo Aeg.

