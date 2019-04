Herätys: Miltä kotiseutusi tulevaisuus näyttää, testaa Ylen arvomittarilla, mikä puolue jakaa arvosi ja millainen Fortumista tuli Uniper-kaupan myötä

Syntyvyyden romahdus pani väestöennusteet kerralla uusiksi – katso, miltä näyttää sinun kotiseutusi tulevaisuus

Suurin osa Suomea tyhjenee hitaasti. Selvitimme, miten rakennemuutos on muuttanut elämää ja mitä ratkaisuja taantuvien paikkakuntien asukkaat ovat löytäneet.

Martti Kainulainen / Lehtikuva

Ympäristöjärjestöt laskivat: Fortum on Uniper-kaupan myötä yksi Euroopan saastuttavimmista yhtiöistä

Uniperin tehdas Gelsenkirchenissä, Saksan Ruhrin alueella. Hans Blossey / AOP

Ympäristöjärjestö CAN Europen selvityksen mukaan Fortum on sotkeutunut viime vuonna energiantuotantoon, joka aiheuttaa satoja ennenaikaisia kuolemia Euroopassa ja vaikeuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tulosten mukaan selvimmät terveysvaikutukset kohdistuivat päästöjen määrän lisäksi väestötiheyden takia Saksaan, Isoon-Britanniaan, Ranskaan ja Puolaan. Suomessa voimaloiden vaikutukset ovat pienimmät. Fortum/Uniper on yksi suurimmista ilmastopäästöjen tupruttelijoista Euroopassa.

Lontoon ydinkeskustassa otetaan tänään käyttöön "ultramatalat päästöt" – autoilulle jopa 28 euron päivämaksu

AOP

Kaupunki alkaa laskuttaa matalapäästöisellä alueella dieselautoilijoita sekä suurinta osaa yli 14-vuotiaista bensalla kulkevista autoista. Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes tuhat ihmistä vuodessa joutuu sairaalaan saasteiden aiheuttaman astman vuoksi.

Etelässä tulee vettä, muualla myös räntää ja lunta

Yle

Viikko alkaa sateisena. Maan eteläosassa sää on pilvistä ja sateista. Etelässä sateet tulevat vetenä, maan keskiosassa sateet tulevat vetenä, räntänä ja lumenakin ja pohjoisessa sateet tulevat lumena. Poutaisinta on Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.