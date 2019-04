Sodassa vammautuneet Isis-äidit ja -lapset kurjissa oloissa

Avustusjärjestöt toivovat pikaista apua Syyrian koillisosassa, kurdialueella sijaitsevalle al-Holin pakolaisleirille. Leirille on sijoitettu terroristijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäsenet.

Leirillä on runsaat 70 000 ihmistä, mikä on liian suuri määrä leirin ja siellä toimivien avustajien resursseille. YK:n arvion mukaan 92 prosenttia leirin asukkaista on naisia ja lapsia.

Asukkaat tuotiin leirille Kaakkois-Syyriasta, Baghouzin kylästä, missä Isisin taistelijat kävivät viimeiset katkerat taistelunsa ennen kuin piiritetty joukko nujerrettiin lopullisesti.

Isis-taistelijat ovat lähes kaikki kuolleet. Taistelijoiden vaimot ja lapset kuljetettiin al-Holiin, 240 kilometrin päähän. Uupuneille ihmisille matka oli raskas ja satojen ihmisten kerrotaan kuolleen matkan varrella.

Yle Uutisgrafiikka

Terroristijärjestö Isis on muodostunut symboliksi äärimmäiselle pahuudelle ja julmuudelle. Tästä syystä Isis-taistelijoiden perheenjäsenille on vaikea saada minkäänlaisia palveluita.

Sairaanhoidon resurssit eivät riitä

Sodan jaloissa vuosia viettäneet naiset ja lapset tarvitsisivat kuitenkin monenlaista apua. Kaikkein akuutein on terveyspalveluiden tarve.

Al-Hol sijaitsee Hasakan kaupungin lähellä. Hasakan alueen sairaalat ovat ylikuormittuneet pakolaisista, joiden vammat ja sairaudet vaativat välitöntä hoitoa.

Hoitoa ei kuitenkaan ole lainkaan tarpeeksi tarjolla. Uutistoimisto Reutersin toimittaja on käynyt katsomassa hoitotilannetta sairaaloissa.

Toimittajan mukaan vakaviakin tapauksia joudutaan käännyttämään pois, kun vielä vakavampia on hoitajien edessä yllin kyllin.

Eräs äiti kertoi, ettei henkilöstö ehtinyt auttaa hänen puolivuotiasta vauvaansa, jolla oli sijoiltaan mennyt lonkka. Toinen nainen yritti turhan saada kipulääkettä, sillä räjähdys oli työntänyt metallikappaleen hänen kätensä rystysten sisään.

Sairaalassa oli lukuisia nuoria, joilta oli amputoitu jäseniä, samoin kuin naisia, jotka kärsivät ampuma- ja sirpalehaavoista. Sairaaloissa on myös paljon nälkiintyneitä lapsia ja lapsia, joiden kasvu on kärsinyt ravintopulan takia.

Mihin pakolaiset voidaan siirtää?

Al-Holin leirissä on YK:n tietojen mukaan taistelijoiden perheenjäseniä kaikkiaan 43 maasta. Kokonaan ilman vanhempiaan jääneitä lapsia on satoja.

Seutu on kurdihallinnon hoidossa. Kurdiviranomaiset painottavat, etteivät he voi ylläpitää suurta pakolaisleiriä loputtomiin. He toivovat, että asukkaat siirrettäisiin muualle.

Kansainvälinen Punainen risti vetoaa pakolaisten lähtömaihin, että ainakin orpolapset otettaisiin takaisin. Heille yritetään löytää sukulaisia, jotka voisivat ottaa lapset hoiviinsa.

Kun lasten henkilöllisyys on selvitetty, Punainen risti ottaa yhteyttä kyseisen maan viranomaisiin, jotta lapsi voitaisiin siirtää sukulaisilleen, kertoo järjestön johtaja Peter Maurer Time-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Lisää aiheesta:

"Ajatus, että naiset olisivat viattomia uhreja, ei pidä paikkaansa" – Naiset ja lapset Syyriasta palaavia vierastaistelijoita suurempi ongelma

Syyriaan ja Irakiin lähti Suomesta 80 jihadistia, mukana 20 naista – näppäinterrorismia ja lastenhoitoa Isisin hyväksi

Lähteet: Reuters