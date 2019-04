Majoitusmyynnin kasvu on hidastunut Lapin laskettelukeskuksissa – Etelä-Suomessa riitti lunta omiksi tarpeiksi

Lapin hiihtokeskusten huippusuosio on paikoitellen taantunut viime talvesta. Soitimme neljään keskusvaraamoon, joista useammasta arvioitiin, ettei majoitusmyynti ole kasvanut pian loppuvan talvisesongin aikana enää edellisen vuoden tahtiin.

Syyksi arvioidaan ainakin sitä, että lunta on riittänyt tänä talvena etelämpänäkin. Myös normaaliin kausivaihteluun vedotaan.

Visit Pyhä-Luostolta arvioidaan tämän talven kasvun olevan muutaman prosentin luokkaa, joka on edellisen kauden vauhtia selvästi alempi.

Useampaa majoituskohdetta välittävästä Lomarenkaasta arvioidaan Lapin laskettelukeskusten varausmäärien olevan jopa pienempiä kuin viime vuonna. Lomarengas Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Purhonen kertoo, että heillä tammi–helmikuu, ja maaliskuukin ovat olleet miinusmerkkisiä. Huhtikuu näyttäisi kuitenkin piristävän kautta, kun pitkä loma osuu nyt kuun loppuun.

– Pääsiäinen on nyt huhtikuussa, vuosi sitten se oli maaliskuussa. Pääsiäinen tulee tasoittamaan talvea, mutta hieman jäämme aiemmista varausmääristä.

Muutama vuosi aiemmin esimerkiksi Levillä oli huhtikuussa hiljaista.

Myös Inarin Saariselällä tammikuu oli edellistä vuotta hiljaisempi, kertoo Saariselän keskusvaraamo Oy:n toimitusjohtaja Antti Kanerva. Mutta lunta riittää edelleen, ja sen uskotaan tasoittavan tilannetta.

– Rinteet ovat auki äitienpäivään saakka, Kanerva kertoo.

Levillä uskotaan pääsiäisen piristysvaikutukseen

Kittilän Levillä tämä talvi näyttää yhtä hyvältä kuin edellinenkin, vaikka alkutalvi olikin lumeton. Näin arvioi Levin matkailu Oy:n vt. toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Hänen mukaansa kasvua on ollut nyt kuutisen prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna.

– Näyttää edelleen hyvältä. Uskomme, että lumi pysyy pitkälle kevääseen maassa. Rinteet ovat vielä vapun jälkeen hetken auki, Kivisaari sanoo.

Hienoista laskua Levinkin luvuissa näyttää olevan viime vuosista, sillä vielä keväällä 2017 kerrottiin majoitus- ja palvelumyynnin kasvun olleen yli kymmenen prosenttia.

Tunturimökkejä rajoitetusti jäljellä

Levillä on jo täyttä pääsiäisenä.

– Useampi kuukausi sitten on ollut jo se tilanne, että vain haja-asuntoja on löytynyt tunturista. Vapaana on ollut vain sellaisia, joissa on ollut viikon rajoite.

Kivisaari kehuu myös pääsiäisen hyvää ajankohtaa Lapin matkailun kannalta.

Pyhä-Luostolla löytyy vielä yksittäisiä vapaita mökkejä.

– Ehkä pikkuisen joutuu joustamaan etäisyydessä palveluihin, Visit Pyhä-Luoston toiminnanjohtaja Anu Summanen kertoo.

Lomarenkaallaa löytyy yksittäisiä Lapin laskettelukeskusten lähellä olevia mökkejä. Kauempaa majoitusta löytyy runsaammin, noin 15 prosenttia tarjonnasta. Saariselältä taas kerrotaan, että tällä hetkellä on vielä monentasoista majoitusta saatavilla.