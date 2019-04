Japanilaistutkimus vahvistaa: Kissat kyllä tunnistavat nimensä, mutta eivät jaksa piitata omistajansa muusta höpötyksestä

Japanilaiset tutkijat sanovat pystyneensä varmistamaan, että kissat kyllä tunnistavat nimensä.

Monet kissojen omistajat ovat olleet asiasta aiemminkin varmoja, mutta Sophian yliopistossa Tokiossa tehty tutkimus (siirryt toiseen palveluun)vahvistaa ensimmäistä kertaa tieteellisesti, että kissat voivat erottaa sanoja, kuten nimensä. Monet uskovat, että kissat tunnistavat myös ruokaan liittyviä sanoja.

Tutkimusta vetäneen Atsuko Saiton mukaan siitä ei kuitenkaan saatu todisteita, että kissat osaisivat liittää sanoihin merkityksiä niiden tarkoituksesta.

Sen sijaan kissat oppivat tunnistamaan ja muistamaan, että nimen kuultuaan seuraa usein jotain hyvää, kuten ruoan tarjoilua, paijausta tai leikkimistä.

Kissa voi myös muistaa, jos nimen kuulemisesta on seurannut jotain kissan rangaistusluonteiseksi kokemaa, kuten kylpy tai eläinlääkärillä käynti.

Kissojen omistajat myös toistavat kissansa nimeä usein. Näin sanasta ja sen äänteistä tulee kissalle tuttu, vaikka se ei ymmärtäisikään sanan viittaavan itseensä.

Useimmat kissat reagoivat testeissä nimeensä päätään tai korviaan liikuttamalla. Mohamed Hossam / EPA

Pää, korvat tai häntä liikkuvat

Japanilaiset tutkijat soittivat tallenteelta kissoille omistajan sanomina niiden nimiä. Yli puolet kokeen kissoista reagoi liikuttamalla päätään tai korviaan. Pienempi joukko kissoja heilutti häntäänsä, äänteli tai vaihtoi paikkaa.

Kun sanojen toistamista jatkettiin, kissat menettivät kiinnostuksensa.

Omistajat lausuivat tallenteella neljä kissan nimen kanssa saman pituista ja äänenpainoltaan sekä ääntämykseltään samankaltaista sanaa. Perään he lausuivat kissan nimen. Kissat reagoivat nimeensä.

Toisessa osassa tuntematon ihminen, siis kissalle tuntematon ääni, luki nauhalle samat sanat ja tällöinkin kissa reagoi nimeensä. Kolmannessa testissä nauhaa soitettiin kissoille, jotka elävät useamman kissan taloudessa. Nauhalla luettiin muiden kissojen nimiä ja testattavan kissan nimi.

Kissojen reaktiot videoitiin. Tuloksena oli, että ne osasivat erottaa nimensä muista sanoista ja toisten kissojen nimistä.

Kissojen ja ihmisen yhteiselo on kestänyt jo 9 500 vuotta. Mohamed Hossam / EPA

Koirien ja ihmisten kommunikaatiota tutkittu enemmän

Koirien ja niiden omistajien välistä kommunikaatiota on tutkittu paljon enemmän kuin kissojen. Näin on siitäkin huolimatta, että kotikissoja on maailmassa valtava määrä.

Arvioidaan, että ihmisten kanssa eläviä kissoja on yli 600 miljoonaa. Ihmisten ja kissojen yhteiselon tiedetään alkaneen 9 500 vuotta sitten.

Parhaiten koulutettujen koirien on havaittu tunnistavan jopa satoja sanoja.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että myös muun muassa delfiinit ja papukaijat voivat ymmärtää jonkin verran ihmisen sanoja.

Aiheesta muualla:

Domestic cats (Felis catus) discriminate their names from other words (siirryt toiseen palveluun)