Mitä kaikkea oletkaan halunnut tietää ennen vaaleja, mutta et ole huomannut lukea – tässä puolueet yhdellä silmäyksellä

Puolueita ja puoluejohtajia on esitelty, tentattu ja analysoitu nyt kolme viikkoa. Kuinka kullakin on mennyt ja menee voi katsoa näppärästi tästä koosteesta. Yhteenvedot ovat samassa järjestyksessä kuin arvotut puheenjohtajatentit.

RKP: Kaksikielisyyttä, mutta mitä muuta?

Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson katuu elämässään eniten sitä, että hän ei aikoinaan ryhtynyt partiolaiseksi. Näin hän kertoi Yle Areenassa olevassa "Erilaisessa pääministeritentissä".

Sannikka & Ukkola -ohjelman haastattelussa hän kertoi kielikysymyksen ja vähemmistöön kuulumisen kirkastuneen hänelle jo nelivuotiaana nielurisaleikkauksen yhteydessä. Hoitajat, jotka puhuivat ainoastaan suomea, eivät sairaalassa kyenneet ymmärtämään, mitä ruotsinkielinen pikkutyttö yritti heille selittää. Henrikssonista tuli samantien RKP:läinen.

Ylen uusimmassa (29.3.) kannatusmittauksessa RKP:n kannatus oli 4,3% seitsemäksi suurimpana puolueena. Ylen puolueanalyysin mukaan eduskuntavaaleissa RKP:llä on yksi tavoite – paluu hallitukseen. Hallituksessa RKP palauttaisi Suomen kaksikielisyyden jälleen kunniaan.

Ruotsinkielisten palvelujen puolustamisessa neljän oppositiovuoden pettymysten malja kuohui yli eduskunnan loppumetreillä, kun kansalaisaloite Vaasan keskussairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämisestä kaatui yhdellä äänellä.

Ylen puheenjohtajatentin analyysissä pohdittiin kuitenkin sitä, mitä muuta puolue tarjoaa äänestäjälle kuin kaksikielisen Suomen intressien ajamista.

Anna-Maja Henriksson Derrick Frilund / Yle

KD: Sukupuolenvaihdos ei ole ilmoitusasia

Uskoontulo oli kristillisdemokraattien puheenjohtajalle Sari Essayahille niin käänteentekevä tapahtuma, että se vaikutti suoraan myös puolueen valintaan, hän kertoo Sannikka & Ukkola -ohjelman haastattelussa.

Hän kertookin Yle Areenan "Erilaisessa pääministeritentissä" tärkeimmiksi arvoikseen rakkauden ja armon. Varsinaisessa Ylen vaalitentissä Essayah oli kuitenkin tiukempi ja ilmoitti, että translain uudistaminen on heille hallituskysymys. Puolue ei voi hyväksyä esimerkiksi sitä, jos sukupuolenvaihtamisesta tulee ilmoitusasia. Analyysin mukaan aihe sähköisti tentin.

Kannatusmittauksessa KD sai 3,5% ja oli suuruusjärjestyksessä kahdeksas. Vanhusten ja lapsiperheiden asiat ovat muutoin vaalikärkinä ja Ylen puolueanalyysin mukaan kristillisdemokraatit toivovat nappaavansa eduskuntavaaleissa ainakin yhden lisäpaikan keskustaan pettyneiltä äänestäjiltä.

Sari Essayah Derric Frilund / Yle

Keskusta: Nuoriso istuttamaan puita

"Erilaisessa pääministeritentissä" keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoo tulleensa kepulaiseksi, koska puolueessa "ihmisyys, kestävä talous ja kestävä luontosuhde ovat tasapainossa". Muutamaa sekuntia aiemmin hän kertoo nauraneensa kunnolla viimeksi, "kun susihukasta kerrottiin juttua (Pääministeri Sipilä oli jyrätä rautakauppaan matkalla olleen suden)".

Ylen vaalitentissä luontosuhde pulpahti uudelleen esiin, kun arveltiin etteivät ilmastotavoitteet täyty. Hakkuiden lisäämisen vastineeksi Sipilä ehdotti nuoria istuttamaan 10 miljoonaa puuta. Tentin analyysissä arveltiin, että ilmastokysymyksissä Sipilän viesti puuroutui.

Kannatusmittauksessa keskusta oli neljänneksi suurin puolue 14,4 prosentilla. Sipilä kaatoi hallituksen sote-sotkun myötä aivan viime metreillä ja hallituksen eron toivottiin keskustassa nostavan kannatusta. Niin ei käynyt.

Ylen puolueanalyysin mukaan monet hallituskauden aikana tehdyt säästötoimet ovat osuneet juuri heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin. Nyt keskusta houkuttelee äänestäjiä taakseen pyörtämällä leikkauksia ja lupaamalla esimerkiksi indeksijäädytysten lopettamista, takuueläkkeen nostoa ja nuorten syrjäytymiseen tarttumista.

Juha Sipilä Derrick Frilund / Yle

Vihreät: Ydinvoimalat voivat jatkaa

Vihreiden puoluejohtaja Pekka Haavisto kertoo "Erilaisessa pääministeritentissä", että vihreä liike oli pakko perustaa, koska ympäristön tila ja maailman tilanne 1970- ja 80-luvulla oli sellainen.

Mitä kertoo maailman tilasta se, että Ylen puheenjohtajatentissä Haavisto sanoi olemassa olevien ydinvoimaloiden olevan osa vihreiden ilmastopakettia? Vihreät on kuitenkin eronnut kahdesti ydinvoiman vuoksi hallituksesta.

Tentin analyysissä oudoksuttinkin sitä, kuinka kauaksi on tultu puolueen radikaalista juurista. Niistä Haavisto kertoi Sannikka & Ukkola -ohjelmassa: ympäristökysymykset veivät hänet kaivinkoneisiin kahliutuneiden Koijärvi-aktivistien seuraan.

Kannatusmittauksessa vihreät sai 13% ja on suuruudeltaan viides. Touko Aallon luovuttua puheenjohtajuudesta tilalle tullut Haavisto on luvannut johtaa vihreitä kesäkuun puoluekokoukseen saakka. Ylen puolueanalyysin mukaan sillä on vaikutuksensa.

Vaaleissa vihreät yrittää vakuuttaa äänestäjille, että muilla puolueilla on ilmastoasioissa ketunhäntä kainalossaan, analyysissä myös todetaan.

Pekka Haavisto Derrick Frilund / Yle

SDP: Vaalilupauksilla miljardihaarukka

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo muuton Loviisasta Hyvinkäälle tehneen hänestä koviksen kouluaikoina.

– Kyllä minä olin kovis. Nahkatakki, tupakkaa ja muutama olut viikonloppuisin, hän kertoi Sannikka & Ukkola -ohjelmassa.

Jos voisi, niin Rinne haluaisi suurvaltajohtajista tavata niin ikään kovismaineessa olevan Vladimir Putinin. Tosin siksi, "koska hän on arvoituksellinen ihminen". Näin hän kertoi "Erilaisessa pääministeritentissä".

Ylen puheenjohtajatentissä Rinne haarukoi SDP:n vaaliohjelman kustannuksia suurpiirteisesti: 1 – 3 miljardia euroa. Demareiden vaaliohjelma on yli sata sivua pitkä. Siellä luvataan rahaa muun muassa oppivelvollisuuden pidentämiseen, vanhustenhuoltoon ja eläkkeiden korottamiseen. Analyysissä kiinnitettiinkin huomiota vaalilupausten kattamiseen.

Kannatusmittauksessa SDP on suurin 20,1%:n kannatuksella. Ylen puolueanalyysin mukaan muiden puolueiden kompurointi on tasoittanut Rinteen ja SDP:n tietä vaalivoittoon ja vain pääministerin salkku kelpaa demareille. Voi olla, että Rinne vielä tapaakin Putinin.

Antti Rinne Derrick Frilund / Yle

Kokoomus: Hoitajamitoitus kummittelee

– Minä arvostan kokoomuksessa sitä, että me olemme yksilöpuolue. Kokoomuksessa hienolla tavalla yhdistyy yksilön vastuu ja vapaus, kertoi perustelujaan kookoomuslaisuudelleen puoluejohtaja Petteri Orpo "Erilaisessa pääministeritentissä".

Orpo kuvailee itseään Sannikka & Ukkola -ohjelman haastattelussa poliittiseksi broileriksi ja kuinka sai maistaa jo opiskelijapoliitikkona politiikan makeutta.

– Opiskelijajärjestöjohtajalle avautuivat kaikki ovet. Muistan käyneeni tapaamassa ulkoministeri Halosta ja presidentti Ahtisaarta. Hyvin nopeasti istuinkin opetusministeri Heinosen taustaryhmässä.

Kannatusmittauksessa kokoomus on toisena 15,8 %:lla. Ylen puolueanalyysin mukaan puolueelle kelpaa vain voitto ja pääministerin salkku. Ylen puheenjohtajatentin analyysistä voi päätellä, että sote-kompuroinnin ja hoitajamitoituksen takia tehtävä ei ole helppo.

Derrick Frilund / Yle

Vasemmistoliitto: Kokoomus ei kelpaa kaveriksi

Sannikka & Ukkola -ohjelmassa Li Andersson kertoo, kuinka vasemmistolaisuus ja luokkatietoisuus heräsivät hänen mielessään jo teini-iän kaveripiirin kautta. Ja nyt vasemmistoliitto hakee nimenomaan puheenjohtajansa suosiolla Ylen puolueanalyysin mukaan uutta nousua. Analyysin mukaan sitä voivat siivittää porvarihallituksen säästöpäätökset.

Hallitukseen osallistumisen ehtona on muun muassa työttömyysturvan aktiivimallin purkaminen ja perusturvan heikennyksistä pidättäytyminen. Ylen puheenjohtajatentissä kuultiin myös selkeä linjaus: mahtuminen samaan hallitukseen kokoomuksen kanssa on epätodennäköistä.

Myös vasemmistoliiton asialistalla ovat ilmastokysymykset.

– Kyllä minä haluaisin tavata Donald Trumpin. Ja pitää hänelle aika tiukan ja räksyttävän puheen ilmastonmuutoksesta, sanoo Andersson "Erilaisessa pääministeritentissä".

Kannatusmittauksessa vasemmistoliitto on kuudentena 9,8 %:lla.

Li Andersson Derrick Frilund / Yle

Perussuomalaiset: Vastaveto vähän kaikille

– Suurvaltajohtajia on aika vähän, mutta haluaisin ehkä tavata Donald Trumpin. En kyllä nyt keksi, mitä häneltä kysyisin, kertoi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho "Erilaisessa pääministeritentissä".

Selitys haluun tavata Trump voi löytyä Halla-ahon haastattelusta Sannikka & Ukkola -ohjelmassa. Myös Trumpin voisi kuvitella sanovan jotain samanlaista.

– Jollain perverssillä tavalla saan kiksejä siitä, että minua haukutaan. Se voi olla osittain sitä, että minä olen tottunut siihen. Mutta en tunnista itseäni siitä demonisoinnista, jota näen itseeni liittyen. Kaikki mitä sanon on väärin. Vaikka olisin samaa mieltä kuin vastapuoli, olen jotenkin väärästä syystä oikeaa mieltä, Halla-aho sanoi.

Ylen puheenjohtajatentin analyysissä havaittiin Halla-ahon vastaveto, jossa hän asemoi puolueensa voimakkaana vaihtoehtona oikeastaan kaikille. Siten hän pyrkii herättämään nykymenoon tuskastuneet kanavoimaan protestinsa perussuomalaisten kautta.

Puolueanalyysissä näkyy sama. Perussuomalaiset on puhutellut ihmisiä, jotka kaipaavat perinteistä Suomea ja kokevat valtapuolueiden unohtaneen heidät, analyysissä todetaan.

Se on tuottanut tulosta. Kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 15,1 %:lla.

Derrick Frilund / Yle

Siniset: Poliiseja, hävittäjiä ja yksityisautoilua

Sinisten puoluejohtajasta Sampo Terhosta tuli sininen, jotta jokainen voi tietää pärjäävänsä ja olevansa turvassa. Näin hän kertoo "Erilaisessa pääministeritentissä".

Ajatus on tavallaan kuin jatkoa Sannikka & Ukkola -ohjelmassa kerrotuille työttömyyskokemuksille. Terho sanookin olevansa nyt räjäyttämässä entisenlaista työttömyysturvaa, joka ei hänellä toiminut.

Ylen puolueanalyysissä todetaan, että sinisten populismi rakentuu poliisin, armeijan ja autoilun ympärille. Puoluejohtajatentissä Terho lupasikin autoveron poistoa, tuhat uutta poliisia ja sata hävittäjää. Analyysissä pantiin merkille myös, että köyhien niskaan ei saa ilmastonmuutoksen torjuntaa kaataa.

Kannatusmittauksessa siniset ovat hännänhuippuna 0,9 %:lla.

