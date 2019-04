Mitä tapahtui kun kaksi ehdokasta saapui puhumaan politiikkaa 11 asukkaan kommuuniin? Syntyi Ylen Vaalisohva – vielä ehdit katsoa ohjelman jaksot

Eduskuntavaalit huipentuvat tulevana sunnuntaina, ja ennakkoäänestys on sulkeutunut tänään tiistaina. Ehdokkaat kiertävät nyt aktiivisesti toreilla. Vaalikahveja tarjoillaan ja hörpitään vaalikentillä ympäri Suomen.

Yle on tuonut tänä keväänä vaaleihin uudenlaista katsantoa Vaalisohva-ohjelman myötä. Siinä ehdokkaat ovat tulleet ihmisten kotisohville kahvittelemaan ja keskustelemaan politiikasta.

Uudenlaisten vaalikeskustelujen avulla pyrkimyksenä on ollut tuoda politiikkaa ja ehdokkaita lähemmäksi äänestäjiä. Oleellista Vaalisohvissa on ollut etenkin se, että niissä keskustelun agendan pääsevät määrittämään mediaan sijaan tavalliset ihmiset.

Vaalisohva-jaksoja tehtiin yhteensä 12, ja ne sijoittuivat eri maantieteellisille alueille. Yle Areenasta voit katsoa kaikki jaksot.

Helsingin jaksossa pohdittiin sitä, mihin demokratiaa tarvitaan ja onko politiikka rikki. Helsingin Kulosaaressa Ronja Vehviläinen, Kerttu Tahvanainen ja Johannes Jolkkonen ottivat ehdokkaat Eveliina Heinäluoman (sd.) ja Toni Erosen (sin.) rennosti vastaan.

Voit katsoa kyseisen jakson myös tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Onko politiikka rikki vai ei?

Molemmat ehdokkaat myönsivät vaalisohvalla, että politiikka kärsii jonkinlaisista imago-ongelmista – että politiikka saattaa vaikuttaa nuorten silmissä etäiseltä.

Heinäluoma sanoi, että ehdokkaiksi pitäisi saada enemmän nuoria, jotta poliittinen keskustelukulttuuri kehittyisi. Eronen puolestaan totesi, että politiikka on rikki siinä mielessä, että se kiinnostaa niukasti nuoria.

Vaalisohvaa isännöineet nuoret kysyivät, miten luottamuksen politiikkaan voisi palauttaa, kun lupaukset on petetty niin moneen kertaan.

Eronen korosti, että keskinäistä kunnioitusta päättäjien välillä pitäisi parantaa ja yhteistyötä olisi syytä tehdä vahvemmin yli puoluerajojen.

Miten nuoriin voisi vedota paremmin, vaalisohvalla ehdokkaita tentanneet nuoret kysyivät. Politiikan uudistamiseen sohvalla istuneista ehdokkaista oli ideoita niukasti.

Heinäluoma totesi kansalaisaloitteen olevan hyvä lisä politiikkaan, koska se tuo uusia aiheita yhteiskunnallisen keskustelun piiriin.

"Vaalisohva oli antoisa kokemus"

Helsingin yliopistossa kehitysmaatutkimusta opiskeleva Ronja Vehviläinen kertoo, että Vaalisohvan tekeminen oli antoisa kokemus.

– Päivä oli kaiken kaikkiaan todella hauska, ja kokemus toi jännittävää fiilistä yhteisöömme. Oli myös kiinnostavaa nähdä, miten tv-produktio tapahtuu.

Keskustelut ehdokkaiden kanssa kestivät noin tunnin. Näistä keskusteluista vain pieni osa mahtui itse lähetykseen.

Vehviläinen asuu Kulosaaressa nuorten yhteisössä 11 ihmisen kanssa. Vaalisohva-lähetyksessä oli mukana neljä yhteisön jäsentä. Ehdokkaat vaikuttivat Vehviläisen mukaan mukavilta ihmisiltä.

– Ehkä tärkein anti oli nimenomaan mukavat ihmiset ja se, että heidän kanssaan pääsi keskustelemaan kaikessa rauhassa, jotta voi tehdä punnittuja päätöksiä.

Tarvittaisiin enemmän kuuntelua ja vähemmän päälle puhumista

Vehviläinen uskoo, että poliittiseen keskustelukulttuuriin tarvittaisiin enemmän juuri rauhallista keskustelua ja toisten ihmisten aitoa kuuntelua kunnioittavassa hengessä, sen sijaan, että huudetaan toisten päälle.

Tässä mielessä Vaalisohvan voi nähdä jonkinlaisena ihanteena sille, miten politiikasta pitäisi pystyä hänen mielestään keskustelemaan. Entä miten ehdokkaat pärjäsivät: tyydyttivätkö vastaukset?

Vehviläinen korostaa, että tarkoitus oli ensisijaisesti kuunnella ehdokkaita aidosti eikä niinkään hiostaa nopeilla kysymysten sarjoilla, kuten television vaalitenteissä on tapana.

– Ehdokkaiden kokemus näkyi siinä, että he osasivat vastata hyvin, vaikka he eivät tienneet kysymyksiä etukäteen. Toki on selvää, että kovin syvälle aiheisiin emme ehtineet. Se olisi vaatinut paljon enemmän aikaa.

Jännittikö ohjelman tekeminen yhtään? Vehviläisen mukaan alussa jännitystä oli ilmassa sekä asukkaiden että ehdokkaiden kesken.

– Itse koin, että tunnelma vapautui aika nopeasti, kun kamerat unohtuivat. Siitä iso kiitos menee myös Ylen ammattitaitoisella tiimille, hän päättää.