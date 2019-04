Mari Rantasila haluaa nostaa erotiikan arvoonsa: "Seksuaalisuus on valtava positiivinen voima"

Laulaja, näyttelijä ja ohjaaja Mari Rantasila tunnetaan laulajana ehkä parhaiten Raid-tv-sarjan tunnuskappaleesta Vain rakkaus. Kuitenkin jo vuosikymmen aikaisemmin Rantasila tuli laulajana tunnetuksei Se-yhtyeen Yarin eroottissävyisellä kappaleella Auringossa. Kappaleen vastaanotto oli 90-luvulla järkytys nuorelle laulajalle.

– Minä en itse kokenut tekeväni mitän kauhean rohkeaa. Se oli vain ihana kappale, joka kertoi seksuaalisuuden positiivisesta voimasta. Oli todella hämmästyttävää, miten paljon ikäviä asioita siitä tuli, ja miten minuun suhtauduttiin. Yht'äkkiä minuun suhtauduttiin, kuin olisin kauppatavaraa, tai täydellinen objekti, joka oli vain muita varten. Se oli tosi loukkaavaa.

Seksuaalisuuden positiivinen voima

Nyt 30 vuotta myöhemmin Rantasila tekee kymmenettä albumiaan, joka julkaistaan ensi vuonna. Sen vahvana teemana tulee myös olemaan seksuaalisuus, jonka laulaja näkee vahvana positiivisena voimana.

– On mahtavaa, että nyt kun teen uutta musiikkia, pystyy laulamaan kaikista asioista, naisena, ilman häpeää. Sen takia on ihana elää vanhemmaksi, näkee että ajat muuttuvat. Se on tärkeää, koska seksuaalisuus on valtava positiivinen voima. Ei siinä ole mitään rumaa eikä ikävää.

#MeToo ja seksuaalisuus

Viime vuosina elokuva- ja teatterimaailmaa on hallinnut #metoo -keskustelu. Puoli seitsemän -ohjelmassa vierailleen Rantasilan mukaan se keskustelu on ollut tärkeää, mutta myöskään seksuaalisuuden lakaiseminen kokonaan maton alle ei ole hyvää kehitystä.

– #Metoo-liike on hieno liike, ja se on poistanut paljon epäkohtia ja tehnyt elämää tasa-arvoiemmaksi. Haluan itse korostaa myös sitä, että seksuaalisuus on positiivinen voimavara. Se tuo sekä naisille että miehille paljon iloa ja energiaa elämään. Siitä huolimatta, että niitä ikäviä väärinkäytöksiäkin tapahtuu.

Surun ruuhkavuodet

Keski-ikäisen naisen elämän eri puolia pohtinut laulaja on pohdiskellut myös viisikymppisten ihmisten pakostikin kohtaamia "surun ruuhkavuosia". Yllättäen elämässä voi tulla lyhyessä ajassa vastaan monia luopumisen paikkoja.

– Samaan aikaan voi tulla pahimmillaan lasten lähtö kotoa, avio- tai avoero, vanhempien kuolema tai sairastuminen, työttömyys ja saat potkut. Jos nämä kaikki tulevat samaan aikaan, se on sellainen jack-pot, ettei paljon naurata. Siihen ei voi valmistautua, ja se on tosi raskasta. Tästä tilanteesta olen tehnyt myös laulun Surun ruuhkavuodet. Se kertoo luopumisesta, eikä se ole helppoa. Mutta jos osaat oikeasti luopua jostakin, saat ehkä tilalle jotain uutta.

Katso Mari Rantasilan koko haastattelu Yle Areenasta.