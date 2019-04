Herätys: Lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret kertovat, minkä pitäisi muuttua, paikallinen sopiminen ei innosta, maan keskiosaan runsaasti lunta

Onni Westlundia auttoi 22 sosiaalityöntekijää, mutta kaikki eivät ole yhtä onnekkaita

Onni Westlund Jussi Mansikka / Yle

Lastensuojelun entiset asiakkaat kertovat, minkä pitäisi muuttua Suomessa. Nyt sosiaalityöntekijöiden kuorma on niin suuri, että nuori ei välttämättä tiedä oman sosiaalityöntekijänsä nimeä tai yhteystietoja. Kahdeksalla nuorella oli yhteensä sata sosiaalityöntekijää nuoruudessaan. Se on liikaa.

Ylen kysely: Palkkoja ja lisiä ei saa leikata ohi työehtosopimusten, vaikka työnantajalla menisi huonosti

Jani Saikko / Yle

Valtaosa suomalaisista vastustaa paikallisen sopimisen lisäämistä työpaikoilla, kertoo Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely. Suomalaisilta kysyttiin valmiutta sopia paikallisesti esimerkiksi lomaraha-, sunnuntailisä- tai palkkaleikkauksista, jos työnantajan taloustilanne on huono. Puolueista erityisesti kokoomus ja keskusta kannattavat paikallisen sopimisen lisäämistä työllisyyden nostamiseksi.

Israel äänestää vaaleissa – vaalitaistelua käydään myös Finkelsteinin perheessä

Irina ja Arie ovat eri mieltä melkein kaikesta politiikassa. Mika Mäkeläinen / Yle

Israelin parlamentin 120 paikasta kisaa 14 puoluetta. Päävastustajia ovat kuitenkin Israelin nykyinen pääministeri Benjamin Netanjahu sekä entinen Israelin puolustusvoimien komentaja, uuden keskustaliberaalin Sininen ja valkoinen -puolueryhmittymän johtaja Benny Ganz. Kansalaisten mielipiteet jakautuvat melko tasan, näin myös Finklesteinin perheessä. Perheen isä Arie on ehdottomasti Netanjahun kannalla, äidi Irina kannattaa Ganzia.

Kriisin sovittelemista voi harjoitella simulaatiopelillä

Helmi Rantala (vas.) ja Eveliina Hannikainen olivat vastuussa pelin johtamisesta. Niko Nurminen

Suomen puheenjohtajuuskausi Arktisessa neuvostossa on lopuillaan. Tiistaina järjestetään Pietarissa Arktisen foorumin kokous, jossa tapaavat presidentit Vladimir Putin ja Sauli Niinistö sekä pääministerit muista Pohjoismaista paitsi Tanskasta. Mutta miten arktisen alueen kysymyksiä voisi ratkoa tehokkaasti? Voisiko naisten osuutta konfliktinratkaisussa lisätä?

Vielä ehdit ennakkouurnille

Perttu Ruokangas / Yle

Tänään on eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen viimeinen päivä. Ennakkoäänestyspaikoilla on vierailtu tänä vuonna ahkerammin kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Ennakkoon on tähän mennessä äänestänyt peräti 28,3 prosenttia suomalaisista.

Sakeaa lumisadetta Keski-Suomeen, Lapissa poutaa

Sääennuste tiistaille 9. huhtikuuta. Yle

Matalapaine liikkuu hitaasti Suomen yli itään. Sää on maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja sateista. Etelässä tulee räntää tai vettä, etenkin maan keskiosassa lumentulo on runsasta. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee lunta, poutaisinta on Lapissa. Lue lisää Ylen sääsivuilta.