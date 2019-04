Brittiparlamentti pakotti Mayn pyytämään brexitin lykkäystä

Pääministeri Theresa May kuvattuna viikottaisessa istunnossa parlamentin alahuoneessa parlamentin 3. huhtikuuta jakamassa kuvassa.

Pääministeri Theresa May kuvattuna viikottaisessa istunnossa parlamentin alahuoneessa parlamentin 3. huhtikuuta jakamassa kuvassa. Mark Duffy / AFP

Britannian parlamentti hyväksyi eilen maanantaina pikavauhtia laaditun lain, joka pakottaa pääministeri Theresa Mayn pyytämään maansa EU-eron lykkäämistä. EU-johtajat päättävät huippukokouksessaan, hyväksyvätkö he pyynnön.

Lakiesityksen olivat laatineet työväenpuolueen Yvette Cooper ja konservatiivien Oliver Letwin. Esityksestä ehdittiin keskustella alahuoneessa vain yhden päivän ajan, mutta se hyväksyttiin äänin 307 – 85.

Lain tarkoituksen on varmistaa, ettei Britannia joudu eroamaan EU:sta ilman erosopimusta. Tämä uhkasi toteutua jo 12. huhtikuuta, koska parlamentti ei ole onnistunut hyväksymään Mayn neuvottelemaa erosopimusta.

Pääministeri May oli jo aiemmin lupautunut pyytämään eropäivämäärän lykkäystä EU:lta, mutta parlamentti epäili Mayn hallituksen estävän tämän aikeet. Lykkäyspyyntö varmistettiin sitovalla lailla.

Parlamentti keskustelee tänään tiistaina, kuinka pitkää lykkäystä se toivoo. Uutiskanava Sky Newsin mukaan lakiin kirjattiin maininta, että lykkäysen on jatkuttava vähintäänkin 22. toukokuuta asti. May on itse puhunut, että se voisi jatkua jopa kesäkuun loppuun.

May tapaa tänään Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Huomenna keskiviikkona EU-johtajat kokoontuvat huippukokoukseen, jossa Britannian EU-eron ajankohdasta tehdään uusi päätös.

