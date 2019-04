S-Pankin mobiilisovellus taas auki – pankki kertoo, ettei kyseessä ollut palvelunestohyökkäys

S-Pankin mobiilisovelluksessa on ollut häiriöitä viime päivien ajan. Nyt vika on saatu korjattua ja sovellus on avattu asiakkaiden käyttöön, pankista kerrotaan.

S-Pankin digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja Carl-Edvard Holmberg sanoo vian koskeneen noin 200-300 ihmistä. Hänen mukaansa kyseessä ei ollut ulkopuolisen tahon tekemä palvelunestohyökkäys.

– Syy on omissa sisäisissä tietojärjestelmissä, mistään ulkopuolisen vaikutuksesta ei ole kyse.

Häiriöstä kärsineet asiakkaat näkivät omassa mobiilisovelluksessaan toisen ihmisen tilitietoja. Muun muassa saldotapahtumat ja tilin omistajan nimet näkyivät. Myös vakuutustiedot näkyivät.

Holmberg kertoo, ettei rahallisia haittoja ole kuitenkaan tullut.

– Rahatoimeksiantoja ei toisen tililtä pystynyt vahvistamaan, eikä toisen sähköistä identiteettiä käyttämään.

Holmberg kertoo pankin olleen yhteydessä viasta kärsineisiin asiakkaisiin. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään tilanteen korjaamiseksi.

Muut S-Pankin pankkipalvelut, kuten kortit ja verkkopankki, toimivat häiriön aikana normaalisti.

Pankista kerrotaan, että mobiilisovelluksessa on vielä hitautta ja muutamia testauksia tehdään.

Lue lisää:

S-Pankin mobiilisovelluksessa häiriö – asiakkaat näkivät vieraita tilitietoja