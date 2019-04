S-pankin tilitietoja näkyi vieraille: Kuinka vakavasta asiasta on kysymys ja saavatko asiakkaat korvauksia? 8 Kysymystä ja vastausta

S-Pankin mobiilisovelluksessa on ollut häiriöitä viime päivien ajan.

S-Pankin mobiilisovellus on taas asiakkaiden käytettävissä, mutta asian selvittely vielä jatkuu.

Viikonloppuna jotkut asiakkaat näkivät omassa mobiilisovelluksessaan toisten ihmisen tilitietoja.

1. Miten vakavasta asiasta on kysymys, pankkeja valvovan Finanssivalvonnan johtava riskiasiantuntija Anne Nisèn?

– Tapaukset, joissa kuluttajien tietoja näkyy heille, joille se ei kuulu, ovat aina vakavia. Niin ei saisi tapahtua.

2. S-Pankki on tehnyt häiriöstä ilmoituksen Finanssivalvonnalle ja Tietosuojavaltuutetulle. Miksi?

– Tämä on yleinen toimintamalli ja koskee kaikkia pankkeja. Häiriöissä pankin kuuluu raportoida siitä valvojalle, tehdä välittömästi kaikki mahdolliset korjaavat toimenpiteet ja toimia Fivan määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

– Koska tässä tapauksessa on paljastunut asiakkaiden tietoja toisille henkilöille, niin kyse on myös tietosuojasta. Tällöin pankin tulee tehdä ilmoitus tapahtuneesta tietosuojavaltuutetulle sekä ilmoittaa asiasta myös heille, joiden tietoja on näkynyt ulkopuoliselle.

3. Tuleeko tästä S-Pankille rangaistus?

– Häiriöitä sattuu, eikä niistä seuraa sanktioita, jos ne ovat yksittäisiä tapauksia eikä lakia rikota.

4. Entäpä henkilöt, joiden tietoja on näkynyt ulkopuolisille. Voivatko he saada tapahtuneesta esimerkiksi korvauksia?

– Yleensä tällaisissa tapauksissa, joissa asiakkaan varat eivät vaarantuneet tai lähteneet tililtä, korvaukset eivät tule kysymykseen.

5. Jos joku kokee tästä kärsineensä, niin mitä hänen pitää tehdä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio?

– Ei tarvitse ottaa meihin yhteyttä. Me ei määrätä vahingonkorvauksia. Mahdolliset korvaukset menevät normaalin vahingonkorvausmenettelyn kautta.

6. Miten tietosuojavaltuutettu puuttuu tapaukseen?

– Analysoimme tapahtuneen ja sen mistä tämä johtui. Pyrimme myös varmistamaan ettei vastaava toistu. Mahdolliset rangaistukset vakavista puutteista olisivat S-Pankille lähinnä hallinnollisia.

7. Mobiilimaksaminen on vasta yleistymässä. Onko odotettavissa tällaisia häiriöitä lisää, riskiasiantuntija Anne Nisèn?

– Ei välttämättä, vaikka se toki on mahdollista. Kun uusia sovelluksia otetaan käyttöön, niin valvoja edellyttää, että ne testataan kaikilta osin huolellisesti etukäteen.

8. Voivatko mobiilipankkien käyttäjät siis olla tyynin mielin?

– Kyllä voivat. Häiriöt ovat harvinaisia, mutta silloin tällöin niitä tapahtuu. Yleisesti ottaen voin todeta, että pankkien palvelut ovat luotettavia.

