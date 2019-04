Suomalainen pelifirma listautui pari vuotta sitten Tukholman pörssiin – irtisanoo nyt kolmasosan työntekijöistään

Kotkalainen Nitro Games on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yt-neuvottelut johtivat 21 työntekijän irtisanomiseen.

Kotkalainen peliyhtiö Nitro Games irtisanoo 21 työntekijää. Yhtiön helmikuussa alkaneet yt-neuvottelut päättyivät maanantaina. Alun perin vähennystarve oli korkeintaan 30 työntekijää. Osa työntekijöistä on lähtenyt vapaaehtoisesti yt-neuvottelujen aikana.–

Nitro Games on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja viime vuoden lopussa päättyneen suuren projektin päättyminen tarkoitti kustannusten leikkaamista. Yhtiöön jää 35 työntekijää.

Toimitusjohtaja Jussi Tähtisen mukaan yhtiö keskittyy tänä vuonna Heroes of Warland -mobiilipelin kehittämiseen. Nitro Gamesin pelejä on esimerkiksi älypuhelimilla ja tableteilla pelattava taistelu- ja fantasiapeli Medals of War.

Nitro Gamesin osake on listattu Tukholman pörssin First North -listalla. Yhtiö listautui vuonna 2017. Pörssiin listautuneita pelifirmoja on vasta muutama.