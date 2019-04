Tiina Elovaara, 32, yllättyi, miten hurjaa politiikka voi olla: "Vain heinäsirkat jäivät puuttumaan" – ennustus kahden vuoden takaa kävi toteen

Sinisten pudonnut kansanedustaja Tiina Elovaara haluaa perussuomalaiset hallitukseen. Hänen oma tarinansa on kaikkea muuta kuin tylsä.

– Odotatko sekunnin? Minulle tulee juuri ruokatilaus, pitää yrittää syödä jossain vaiheessa.

Sinisten kansanedustajalla Tiina Elovaaralla, 32, on viikko aikaa vaaleihin. Hän alkaa olla puhki, kuten muutkin kansanedustajaksi pyrkivät. Siksi pitää yrittää syödä ja nukkua jossain vaiheessa.

Kansanedustajaksi haluavan pitää näyttää ulospäin varmalta. Epäusko ei saa näkyä. Elovaara ymmärtää tietenkin, ettei kukaan voi olla varma läpimenosta, jos puolueella on gallupeissa prosentin kannatus.

Toisaalta aina on toivoa. Elovaaran oppi-isä Timo Soini loi perussuomalaiset Suomen maaseudun puolueen SMP:n konkurssin jälkeen, Raimo Vistbacka oli pitkään puolueen ainoa kansanedustaja. Sitten tuli jytky. Politiikassa kaikki on mahdollista, Elovaara tsemppaa itseään.

Jääkö koko puolueen taru tähän?

– En tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Samaan aikaan pitää päästää irti ja luoda tulevaisuutta, Elovaara sanoo.

14.4.2019: vaalivalvojaiset

Vaali-iltana Elovaara valmistautuu lähtemään vaalivalvojaisiin Tampereella. Hän kuvailee fiiliksiään etukäteen kiitollisiksi.

Eikö tämä ole outoa, kun moni säälittelee jo etukäteen?

– Yhteistyö ja yli rajojen menevä tuki on osoittautunut hienoimmaksi kokemukseksi. Usko hyvään on säilynyt, vaikka sitä on koeteltu, Elovaara sanoo.

Ennakkoäänet tulevat ja gallupit ovat oikeassa.

Lopulta Elovaara saa 1 403 ääntä. Hän ei pääse eduskuntaan, kuten ei kukaan muukaan sinisistä. Myös ministerit Jussi Niinistö, Jari Lindström ja Sampo Terho putoavat. Perussuomalaisten perustaja Timo Soini on kertonut jo aiemmin jäävänsä pois.

Elovaaran entinen puolue perussuomalaiset sen sijaan on vaalivoittaja, joka nousee melkein suurimmaksi puolueeksi. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho juhlii.

– Ilmiönä menestys ei yllätä, koska Suomessa voi olla 15–20 prosenttia ihmisiä, jotka ajattelevat hyvin kriittisesti ja perussuomalaiset tarjoaa kanavan protestille, Elovaara sanoo.

15.4.2019: ennustus käy toteen

Päivä vaalien jälkeen Tiina Elovaara astelee vastaan Pyynikin näkötornilla Tampereella. Näissä metsissä hän on itkenyt monta kertaa.

Nyt Elovaara ei itke. Hän on tavallaan helpottunut. Ei olisi ollut helppoa olla sinisten ainoita edustajia eduskunnassa.

– Tunnen myötätuntoa Liike Nytin Hjallis Harkimoa kohtaan.

Elovaara kertoo, että palkanmaksu eduskunnasta loppuu tällä viikolla. Uuden lain mukaan eduskunnasta pudonnut edustaja saa sopeutumisrahaa 2 100 euroa kuukaudessa 1–3 vuotta.

Sinisten Timo Soini auttoi Tiina Elovaaraa kevään vaalikampanjassa. Oppi-isä nähtiin Elovaaran tukena mm. Parkanossa 6.4.2019. Tiina Elovaaran albumi

Olisiko kannattanut pysyä kuitenkin perussuomalaisissa?

– Emmehän me sieltä kevyin perustein lähteneet. Sanoimme jo lähtiessä, että tämä tuhoaa poliittiset uramme ja saamme vihapuhetta ja pilkkaa. Näin kävi.

Ennustus kahden vuoden takaa kävi toteen. Ryhmän puheenjohtaja Simon Elo kertoi silloin dramaattisessa puheessa (siirryt toiseen palveluun), kuinka päätös todennäköisesti tuhoaa poliittiset urat.

Elovaara toivoo, että perussuomalaiset menevät hallitukseen, että he pääsevät kantamaan vastuuta. Jos muut puolueet kieltäytyvät tekemästä tämän kanssa yhteistyötä, se lisää vain osan kansasta katkeruutta.

– Jos perussuomalaiset jäävät oppositioon, seuraavissa eduskuntavaaleissa se on pääministeripuolue.

19.4.2015: eduskuntaan

Tamperelainen Elovaara aloitti perussuomalaisten kansanedustajana 27-vuotiaana. Hän meni eduskuntaan neljä vuotta sitten vaalien tiettävästi pienimmällä budjetilla 4 000 eurolla ja keräsi 4 107 ääntä. Näissä vaaleissa hän käytti omaa rahaa noin 5 000 euroa. Toiset ovat ottaneet lainaa kymmeniä tuhansia, hän tietää.

Tiina Elovaara lähti politiikkaan jo lukioikäisenä, ja politiikka on ollut hänen ainoa ammattinsa.

– Pitkäänhän tätä on tehty. Koko nuoruus. Siinä sivussa on vaihtunut poikaystävä, opinnot, vaatetyylit ja ajatuksetkin. On haudattu lähimmäisiä ja kastettu uusia. Menetetty ystäviä ja saatu uusia, Elovaara kuvasi Facebookissa vaalitaistelun aikana.

Neljässä vuodessa myös Suomi ja koko maailma on muuttunut.

Tiina Elovaara aikoo lenkkeillä Pyynikin maastoissa. Matias Väänänen / Yle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tullut valtaan, brittien Brexit herättää epävarmuutta, ilmastonmuutos saa nuoret lakkoilemaan.

Neljässä vuodessa Tiina Elovaara näki, kuinka vaativaa hallituspuolueessa oleminen oli. Ensin piti nousta vuosien taantumasta, sitten syliin kaatui suurin pakolaismäärä sitten maailmansotien. Sitten puolue hajosi alta.

– Jossain vaiheessa tuntui, että vain heinäsirkat jäivät puuttumaan Raamatun ennustuksista.

13.6.2017: perussuomalaiset hajoavat

Perussuomalaiset hajosi erimielisyyksien takia kahtia vuonna 2017. Silloin parikymmentä perussuomalaisten kansanedustajaa muodosti oman eduskuntaryhmän.

Viimeinen tippa oli Elovaaran mukaan Jyväskylän puoluekokous, jossa puoluejohtoon äänestettiin maahanmuuttovastaisia ehdokkaita.

– Sitä ennen eduskuntaryhmän ja puolueen pitkään jatkunut tulehtunut tilanne oli syventynyt. Teimme kaikkemme, vuosien ajan, että maltillisempi ja vastuuntuntoinen ajattelu säilyisi.

Simon Elo, Timo Soini, Tiina Elovaara ja Sampo Terho ovat olleet keskeisiä sinisessä puolueessa. AOP

Elovaara sanoo kestäneensä itse kymmenen vuotta kamppailua.

– Sain osakseni erilaista häirintää ja kaikenlaista kiusantekoa. Annettiin ymmärtää, että olen vääränlainen liian avarakatseisine ajatuksineni, hän kertoo itse.

Maahanmuuttokriittisyys ei ollut Elovaaralle syy liittyä puolueeseen, vaan lähiöiden kapina. Elovaara sanoo, että lopulta maahanmuuttokriittiset eivät olleet Soinin tai kenenkään muun hallinnassa. Sama kehitys kuin eri puolilla Eurooppaa alkoi näyttää vääjäämättömältä.

Harva tietää, kuinka kova paikka lähtö oli, hän sanoo.

– Se on verrattavissa siihen, kun oma yritys menee konkurssiin ja menettää kaiken tai joukkueeseen, jolta lähtee seura alta ja edessä on SM-kisat.

Elovaaralle tilanne oli ristiriitainen. Henkilökohtaisesti se oli vapauttava, mutta samalla painostava.

– Vuosien ajan konflikti saatiin pidettyä jotenkin aisoissa, mutta hallitusvastuuta maahanmuuttovastaiset eivät enää kestäneet. Taistelimme mutta yksinkertaisesti hävisimme sen taistelun. Siinä tuli hetki, että vaihtoehtoja oli enää vain yksi ja silloin samalla ymmärsimme, ettei vaihtoehtoja ole enää ainuttakaan, Elovaara kokee.

Siniset jäivät hallitukseen, mikä oli katkeraa kalkkia perussuomalaisille. Tämä näkyy vielä vaalien jälkeen vahingonilossa.

– Meillä on koettu hyvin vahvasti, että sinisten olemassaolo eduskunnassa on ollut irvokas ilmiö. Sen takia on odotettu eduskuntavaaleja, että tämä iljetys poistuisi, Jussi Halla-aho kertoi Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun).

15.4.2019: päivä vaalien jälkeen

Tiina Elovaaran mukaan paikallistasolla tilanne ei ole yhtä tulehtunut. Hän iloitsee esimerkiksi entisen puoluekaverinsa Sami Savion pääsystä eduskuntaan. Hän toivoo perussuomalaisiin lisää Savion kaltaisia maltillisia.

Elovaara on Tampereen kaupunginvaltuustossa yksin omassa ryhmässä, mutta entisiin ryhmäläisiin on hänen mukaansa asialliset välit.

– Kyllä me halaamme, kun näemme valtuustossa.

Hän ei silti ymmärrä esimerkiksi, miksi puolue vastustaa niin kovasti ilmastonmuutokseen reagoimista.

– Uudet työpaikat syntyvät juuri uuden ympäristöteknologian ja kiertotalouden ansiosta, Elovaara sanoo.

Osa suomalaisista piti eronneita pettureina ja palaute oli koko kahden vuoden ajan karua. Elovaaralle vasta tulleissa viesteissä on puhuttu esimerkiksi niskalaukauksista.

– Tilanne oli niin raju, että sinisten ministerit saivat suojelupoliisin apua suojautumisessa. Itsekin sain poliisilta konsultaatiota.

"Toivon, että lapsesi kuolee kivuliaasti syöpään", on yksi Elovaaran saamista kommenteista.

– Trollaaminen on ollut systemaattista. En kyseenalaista, etteikö saa olla pettynyt. Kun asia-argumentit loppuvat, huutelijoiden on helppo tarttua sukupuoleen, ikään tai ulkonäköön.

Elovaaran mukaan ulkopuolisten on vaikea ymmärtää, millaista uuden puolueen kasaaminen oli.

Ensin piti kerätä kannattajakortit, sitten perustaa piirijärjestöt. Puolue ei saa vaalitukia, minkä takia Elovaara on keittänyt vaalimökillä kahvia, editoinut verkkosivuja ja tehnyt mainoksia.

– On ihme, että pystyimme osallistumaan Pirkanmaalla täydellä listalla.

Tiina Elovaara keräsi kannatuskortteja sininen tulevaisuus puolueen perustamista varten. Jarno Kuusinen / AOP

Eikö olisi sittenkin kannattanut jäädä perussuomalaisiin tai vaihtaa toiseen puolueeseen, koska kyselijöitä kyllä oli?

– Ei, sanoo Elovaara.

6.7.2018: lähteäkö ehdolle?

Viime syksynä Tiina Elovaara pohti tosissaan, lähteekö hän ehdolle eduskuntavaaleissa. Unettomuus ja erilaiset rasitusoireet painoivat.

Jos hän kävi pelaamassa lempilajiaan koripalloa, hän tuli todella kipeäksi.

Puolueen hajoaminen ja uuden puolueen perustaminen olivat rankkoja eduskuntatyön ohella. Eduskunta oli kovilla myös soten takia.

Elovaara kävi syksyllä myös Yhdysvaltojen suurlähetystön kutsumana USA:ssa. Hän tuli valituksi nuorten eurooppalaisten johtajien delegaatioon. Kuormitus oli kova.

Hetki ennen vaaleja Elovaara paljastaa, ettei pitänyt kunnolla sairauslomaa. Hän vähensi valiokuntatyötä ja meni puoli vuotta äärirajoilla.

– Tilanne laukeaa näihin vaaleihin, olen vähän kuin pidättänyt hengitystä.

Elovaara päätti kuitenkin lähteä vielä ehdolle, koska istuvat kansannedustajat Martti Mölsä ja Lea Mäkipää jäivät eläkkeelle.

– Pirkanmaan sinisten joukkue sai minut lähtemään vielä mukaan. Kaveria ei jätetä henki oli vahvana heiltä minua kohtaan. Apua, nyt ihan herkistyn, Elovaara sanoo.

Nuorena Elovaaralle sanottiin, että hän on liian herkkä politiikkaan. Välillä hän miettii, onko näin.

– Pitää olla todella pärjäävä, että pääsee eduskuntaan. Talossa tarvittaisiin kuitenkin ihmisiä, jotka eivät ole koneita. Tarvitaan niitä, jotka ovat olleet uupuneita tai kokeneet konkurssin. Kansanedustajien pitäisi ymmärtää muiden vaikeuksia, Elovaara pohtii.

Tulevaisuus

Elovaara alkaa nauraa, kun häneltä kysyy, onko tämä hänen elämänsä vaikein päivä.

– Tämä ei ole todellakaan elämäni kovin paikka. On hyvä pitää mittasuhteet mielessä. Tässä oli kyseessä vain yhdet vaalit, hän naurahtaa.

Hän jatkaa Tampereen kaupunginvaltuustossa ja sinisissä. Seuraavista vaaleista hän ei vielä tiedä.

– Sieltä mistä minä tulen, ei mennä yleensä eduskuntaan. Jos ei mitään muuta tästä jää, menin ilman rahaa ja vaikeista taustoista eduskuntaan. Se saavutus jää.

Tiina Elovaara vietti lapsuutensa Kaukajärven lähiössä Tampereella. Kuva on huhtikuulta 2016. Derrick Frilund / Yle

Elovaaralla on alkoholin värittämä lastensuojelutausta. Hän oli yhdeksänvuotias kun äiti kuoli syöpään, ja hän eli yksinhuoltajaisän kanssa.

Sosiaalitoimi maksoi kirjat, että Elovaara pystyi käymään lukiota. Hän sai vuokratakuun, että pystyi muuttamaan kotoa 16-vuotiaana omilleen.

Mutta tänään Tiina Elovaara ei tahdo miettiä mennyttä. Hän aikoo nukkua, levähtää kunnolla ja olla läheisten kanssa. Elovaaran puolison ei tarvitse tottua enää siihen, että avopuoliso on Helsingissä tiistaista perjantaihin.

– Täytyy myöntää, että neljä vuotta etäsuhteessa oli tarpeeksi.

Elovaara on listannut asioita, joita hän odottaa: oman terveyden kohentaminen, urheilu, kotona oleminen. Syksyllä alkaa kandiseminaari Tampereen yliopistossa. Ehkä opiskelun eli aikuiskoulutuksen parista löytyy ala, jossa saa auttaa ja vaikuttaa.

Tiina Elovaara lapsena. Elovaaran albumi

Elovaaralla on parikin suunnitelmaa, mutta hän ei halua puhua niistä vielä tarkemmin. Uuden elämän paras puoli on se, ettei kaikki ole julkista. Ja että saa pysyä Tampereella.

– Minulla on soutuvene Pyhäjärvellä ja minut löytää sieltä.

Lue lisää:

Elovaaran lakialoitteella laaja kannatus – kiusaajalla voi tulevaisuudessa olla edessä koulun vaihto

“Elämäni oli kävelyä lasinsirpaleilla” – Tiina Elovaara ponnisti lasisesta lapsuudesta eduskuntaan