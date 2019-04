Tässä ovat illan vaalikeskustelun osallistujat – mukana väestönvaihdosta twiittaileva perussuomalainen ja suoran toiminnan vasemmistolainen

Poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat kohtasivat vaalitentissä tammikuussa Helsingissä. Tänään he osallistuvat Ylen vaalitenttiin.

Mitä Suomi voi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Entä pitäisikö viime vaalikausilla tehdyt säästöt koulutukseen perua?

Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia perjantaina nuorten vaalitentissä, kun poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat kokoontuvat Ylen tenttiin. Nuorten vaalikeskustelu on vaalien viimeinen TV-tentti, ja se lähetetään perjantaina klo 21 Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Voit seurata tenttiä suorana Yle TV1:stä ja Yle Areenasta klikkaamalla jutun kuvaa tai tästä linkistä. Keskusteluun voit osallistua Twitterissä hashtagilla #vaalit2019.

Mikä Nuorten vaalikeskustelu? Yle järjestää perjantaina 12.4. Oodissa Nuorten vaalikeskustelun.

Mukana ovat vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat. Vasemmistoliittoa edustaa hallituksen jäsen Noora Tapio.

Nuorisojärjestöt tunnetaan usein emopuolueitaan voimakkaammista linjoista ja provokatiivisista tempauksistaan.

Nuorisojärjestöt tunnetaan usein emopuolueitaan voimakkaammista linjoista. Esimerkiksi kokoomusnuoret on esittänyt emopuoluettaan oikeistolaisempia kantoja, ja perussuomalaisten nuorten menoa on torunut myös puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Mutta millaisia avauksia perjantain tentissä kuullaan?

Tässä ovat illan puhujat:

Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen. Mitja Kortepuro

Suvi Mäkeläinen (kesk.)

Kuka? Suvi Mäkeläinen, Keskustanuorten puheenjohtaja.

Mistä tunnetaan? Mäkeläinen on Tampereen kaupunginhallituksen jäsen.

Mitä asiaa? Keskustanuoret tavoittelee periaateohjelmansa mukaan luottamusyhteiskuntaa. Sen perustat ovat sivistys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys. Keskustanuorten mielestä hyvintointivaltion perusta on murtunut, koska sen toteutuminen on sidottu jatkuvaan talouskasvuun. Hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamiseksi he havittelevat "rinnakkaisia järjestelmiä", eli elinvoimaisia yhteisöjä ja "ydinperhettä laajempaa lähipiiriä".

Mites vaalit? Mäkeläinen on ehdolla Pirkanmaan vaalipiirissä.

Pelkät kauniit puheet kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta, nuorten syrjäytymisen vähentämisestä ja koulutuksesta eivät enää riitä. Suvi Mäkeläinen // Lähde: suvimakelainen.fi

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos. Essi Jäälinna

Henrik Vuornos (kok.)

Kuka? Henrik Vuornos, Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja.

Mistä tunnetaan? Vuornos toimii kaupunginvaltuutettuna Espoossa. Hän on myös kaupunginvallituksen jäsen ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Kokoomusnuoret tunnetaan emopuoluettaan oikeistolaisemmasta linjasta. Vuonna 2013 järjestö ajoi esimerkiksi työmarkkinoiden säätelyn purkamista, Nato-jäsenyyden välitöntä hakemista, Ylen yksityistämistä ja kiintiöpakolaisuuden lakkauttamista.

Nuorisojärjestö muistetaan myös provokatiivisista kannanotoistaan.

Helmikuussa kokoomusnuoret kehotti lähettämään saippuaa SDP:n varapuheenjohtajalle Sanna Marinille, jotta tämä voisi "pestä kätensä" hoitajamitoituskeskustelusta. Kampanja lopetettiin seuraavana päivänä.

Mitä asiaa? Kokoomusnuoret ilmoittaa arvoikseen muun muassa vapauden, sivistyksen, isänmaallisuuden, kansainvälisyyden ja ekologisen kestävyyden. Järjestön periaateohjelman mukaan yhteiskunnan ei pidä rajoittaa yksilönvapautta enemmän kuin on muiden vapauden turvaamiseksi on välttämätöntä. He puolustavat myös länsimaista oikeusjärjestystä ja vapaata markkinataloutta.

Mites vaalit? Vuornos on eduskuntavaaleissa ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä.

Olemme paljon velkaa aiemmille sukupolville: he ovat rakentaneet maatamme uutteralla työmoraalilla ja suomalaisella sisulla. Henrik Vuornos // Lähde: henrikvuornos.fi

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi. Kuva: Yle

Mikkel Näkkäläjärvi (sd.)

Kuka? Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten puheenjohtaja.

Mistä tunnetaan? Puheenjohtajuuden lisäksi Mikkel Näkkäläjärvi toimii Rovaniemen kaupunginvaltuustossa. Hän on mukana myös EU:n alueiden komiteassa.

Mitä asiaa? Demarinuorten poliittinen ohjelma perustuu sosialismin perinteisille periaatteille. Niihin kuuluvat heidän tulkintansa mukaan esimerkiksi vapaus, kestävä kehitys, demokratia, feminismi, kansainvälisyys ja solidaarisuus.

Inarissa kasvanut puheenjohtaja Näkkäläjärvi on saamelaista sukua. Julkisuudessa hän on puolustanut saamelaisten oikeuksia ja muun muassa selittänyt, miksi saamenpukujen väärinkäyttö ei ole ok. (siirryt toiseen palveluun)

Mites vaalit? Puheenjohtaja Näkkäläjärvi on tänä vuonna ehdolla europarlamenttivaaleissa. Neljä vuotta sitten hän oli ehdolla eduskuntavaaleissa, muttei tullut valituksi. Eurovaalikampanjassaan hän korostaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumista ja ympäristöä kunnioittavaa "arktista politiikkaa".

EU:n on puututtava vahvemmin siihen, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisiä perusarvojamme – se on etenkin pienten jäsenvaltioiden etu. Mikkel Näkkäläjärvi // Lähde: mikkel.fi

Sinisten Nuorten puheenjohtaja Tiina Ahva. Siniset Nuoret

Tiina Ahva (sin.)

Kuka? Tiina Ahva, Sinisten Nuorten puheenjohtaja.

Mistä tunnetaan? Siniset Nuoret on Suomen nuorisojärjestöjen kentällä uusi ja vielä melko tuntematon.

Ahva on myös sinisten kolmas varapuheenjohtaja ja työministeri Jari Lindströmin erityisavustaja. Aiemmin hän oli mukana perussuomalaisen nuorisojärjestön toiminnassa, mutta siirtyi sinisiin syksyllä 2017.

Mitä asiaa? Siniset nuoret ovat periaateohjelmansa mukaan isänmaallisia ja tahtovat "Suomen ja suomalaisten parasta". Heidän mielestään omalla työllä on voitava menestyä ja yrittämisen edellytykset on turvattava. Politiikkaan he haluavat lisää rohkeutta ja maalaisjärkeä.

Mites vaalit? Ahva on eduskuntavaaleissa ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä.

Työ ja yrittäjyys ovat minkä tahansa yhteiskunnan peruspilarit, ja ahkeruus on perinteinen suomalainen hyve. Tiina Ahva // Lähde: sininentulevaisuus.fi

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen. Perussuomalaiset nuoret

Asseri Kinnunen (ps.)

Kuka? Asseri Kinnunen, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja.

Mistä tunnetaan? Kinnunen toimii Joensuussa kaupunginvaltuutettuna.

Nuorisojärjestö on puoluetta kansallismielisempi ja "räväkämpi". Kinnunen povaa Uuden Suomen blogissaan sisällissotaa kantaväestön ja maahanmuuttajien välille.

Perussuomalaiset Nuoret tunnetaan kohuhakuisista kampanjoistaan. Aprillipäivänä (siirryt toiseen palveluun)Pirkanmaan piiri puijasi julistautuneensa sateenkaarimyönteiseksi, ja vuonna 2016 järjestö alkoi kaupata tyttö- ja poika-lippiksiä. Järjestö on myös vaatinut Karjalan palauttamista Suomelle ja rajojen laittamista kiinni.

Mitä asiaa? Perussuomalaisten nuorten toiminnan lähtökohta on "itsenäinen ajattelu". Järjestö pohjaa poliittisen ajattelunsa populistiseen yhteiskuntakäsitykseen, jolla se tarkoittaa kansan tahdon noudattamista. He kannattavat esimerkiksi yksilönvapauksia, yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä ja perinteisiä arvoja. Se on nuorisojärjestöistä ainoa, jonka mielestä ilmastonmuutoksen torjunta ei ole tämän hetken polttavin poliittinen kysymys.

Mites vaalit? Kinnunen on ehdolla eurovaaleissa.

Media, poliitikot ja koululaitos mädättävät sisältä päin yhteiskuntaamme. Asseri Kinnunen // Lähde: asserikinnunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen. Salla Niemi / Vihreät Nuoret

Amanda Pasanen (vihr.)

Kuka? Amanda Pasanen ja Sameli Siivonen ovat Vihreiden nuorten tasavertaiset puheenjohtajat. Tenttiin osallistuu heistä Amanda Pasanen.

Mistä tunnetaan? Pasanen toimii varavaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa, Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden hallituksessa.

Mitä asiaa? Vihreät nuoret on profiloitunut ympäristökysymyksiin. Maaliskuussa järjestö vaati (siirryt toiseen palveluun), että ilmastonmuutoksen torjunnasta tehdään Suomen politiikan ykköstavoite, ja luonnon kestävyys on heidän ensisijainen poliittinen tavoitteensa. Kestävyysajatteluun kuuluu esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ihmisen toiminnan rajoittamista.

Mites vaalit? Pasanen on ehdolla eduskuntaan Helsingin vaalipiirissä.

Ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto ahdistavat, ja haluan osaltani vaikuttaa siihen, että planeettamme säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Amanda Pasanen // Lähde: amandapasanen.fi

Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Noora Tapio. Noora Tapio

Noora Tapio (vas.)

Kuka? Vasemmistonuorten puheenjohtaja on Hanna-Marilla Zidan. Zidan ei pääse osallistumaan tenttiin, joten häntä sijaistaa hallituksen jäsen Noora Tapio.

Mistä tunnetaan? Noora Tapio toimii Tampereen kaupunginvaltuustossa ja sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. Muunsukupuolinen Tapio tunnetaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolustajana.

Mitä asiaa? Vasemmistonuorten keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys. He tukevat kansalaistottelemattomuutta, työtaisteluita ja "muuta suoraa toimintaa" maailman parantamiseksi. Heidän lähtökohtansa on sosialismi. Vasemmistonuorten mukaan työn ja pääoman välinen ristiriita määrittää yhteiskuntaa, ja kapitalistinen yhteiskuntajärjestys jakaa ihmiset luokkiin.

Mites vaalit? Tapio on eduskuntavaaleissa ehdolla Pirkanmaan vaalipiirissä.

Toimeentulo ja poliittinen osallistuminen kulkevat käsi kädessä, eikä köyhien ääni kuulu demokratian kentillä riittävästi. Noora Tapio // nooratapio.fi

RKP-Nuorten puheenjohtaja Christoffer Ingo. Kuva: Yle

Christoffer Ingo (r.)

Kuka? Svensk Ungdomin eli RKP-Nuorten puheenjohtaja Christoffer Ingo.

Mistä tunnetaan? Ingo on Mustasaaren kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan jäsen.

Mitä asiaa? RKP:n nuorisojärjestö Svensk Ungdom tavoittelee monikielistä ja monikulttuurista Suomea, joka ei jousta ihmisoikeuksista. Se korostaa myös kansainvälisyyttä ja pohjoismaista yhteistyötä. Arvomaailmaltaan järjestö on liberaali. Tärkeintä heille on valinnanvapaus ja se, että ihmisillä on samat mahdollisuudet erilaisuuksista huolimatta.

Mites vaalit? Ingo on eduskuntavaaleissa ehdolla Vaasan vaalipiirissä.

Riskerna för utanförskap och ensamhet är högre än någonsin och behöver minimeras. Christoffer Ingo // Lähde: christoggeringo.fi

KD Nuorten puheenjohtaja Aleksi Sarasmaa. KD Nuoret

Aleksi Sarasmaa (kd.)

Kuka? Aleksi Sarasmaa, Kristillisdemokraattisten Nuorten puheenjohtaja.

Mistä tunnetaan? Sarasmaa tuomitsi blogissaan (siirryt toiseen palveluun) vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen harjoittaman kansalaistottelemattomuuden. "Kenenkään ei tällä tavalla tulisi asettua lainsäädännön yläpuolelle", Sarasmaa kirjoitti.

Mitä asiaa? KD Nuoret kannattaa myös Suomen Nato-jäsenyyttä.

Mites vaalit? Sarasmaa on eduskuntavaaleissa ehdolla Helsingin vaalipiirissä. Myös eurovaaleissa on ehdolla nuoria kristillisiä.

Koulutuksesta leikkaaminen on leikkaamista nuoremmilta sukupolvilta. Näin ei saa enää tapahtua. Aleksi Sarasmaa // Lähde: KD-lehti 26.11.2018

Jutusta voi keskustella tänään perjantaina klo 22 asti.

Lue lisää:

Poliittiset nuorisojärjestöt muodostivat varjoneuvotteluissa vähemmistöhallituksen, joka kaatui saman tien

Näin nuorisopoliitikot taistelevat ilmastonmuutosta vastaan ensi vaalikaudella: Lihavero, työsuhdeautot sähköisiksi, fossiiliset heti pois, päästöille hiilivero

Kun kansanedustaja kaipaa avustajaa, hän soittaa nuorisojärjestön puheenjohtajille – "Broilerihautomoiksi" pilkatuissa pumpuissa kasvaa edelleen seuraava poliitikkosukupolvi

Kiireisen äänestäjän opas: Tästä eduskuntavaaleissa on kyse

Yle tarkasti poliitikkojen vaaliväitteitä: lue faktantarkistus

Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Ylen tärkeimmät vaalijutut koottuna