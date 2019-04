Torsoksi moitittu 20 miljoonan euron monitoimihalli saanut pikku hiljaa urheiluseuroja vuoroilleen – "Opintietä viime vuosi on ollut"

Monitoimihalli Saimaa Stadiumi Mikkelissä on ollut käytössä nyt vuoden. Etukäteen moni epäili, että hallin puutteet pitävät urheiluseurat poissa. Hallia moitittiin etukäteen torsoksi.

Osa epäilyksistä on jo karissut, mutta juoksuratojen kaarteiden kallistusten puuttuminen estää hallin käytön esimerkiksi yleisurheilukisoissa tai edustusurheilijoiden vauhdikkaiden juoksuharjoitusten tekemisen hallissa.

Yleisurheiluseura Mikkelin Kilpa-Veikot haaveili alunperin täysimittaisesta sisähallista, jossa olisi voitu järjestää muun muassa aikuisten sekä eri ikäluokkien halli-SM-kisoja. Nyt MiKV:n juniorit harjoittelevat hallissa kaksi kertaa viikossa ja seuran edustusurheilijat harjoittelevat siellä omien aikataulujensa mukaan.

– Ratajuoksu, aitajuoksu, pituushyppy ja korkeushyppy ja kolmiloikka onnistuvat täällä hyvin. Sitten kun vauhti juoksijoilla kasvaa, esimerkiksi pikamatkoja juoksevilla edustusurheilijoilla, tulee ongelmia. Myöskään seiväshyppymahdollisuutta ei tällä hetkellä ole, kertoo nuorisopäällikkö Mikko Haverinen Mikkelin Kilpa-Veikoista.

Mikkelin Kilpa-Veikkojen nuorisopäällikkö Mikko Haverinen kertoo, että esimerkiksi pituushypyn harjoittelu onnistuu Saimaa Stadiumilla hyvin. Esa Huuhko / Yle

Haverinen sanoo, että moni hallin alkumetreillä vaivannut pulma on jo ratkaistu ja asiat ovat menneet parempaan suuntaan. Haverinen kertoo, että hallin toimintaa kehitetään yhteistuumin.

– Arvokas hintataso on, mutta kyllähän hallin ylläpito maksaa. Jäsenmaksua emme ole sen takia nostaneet, vaan on otettu vuorohinta hallin käyttäjiltä.

Lentopalloseura Mikkelin Passarit harjoittelee monitoimihallissa kolmena iltana viikossa.

– Tämähän on suorastaan tehty lentopalloharjoituksia varten. Lattiamateriaalit on äärettömän hyvät, ja lentopallon pelaamiselle tärkeä salin korkeus ja valaistus ovat hyvät, sanoo Mikkelin Passareiden puheenjohtaja Lasse Turunen.

Mikkelin Passareiden puheenjohtaja Lasse Turunen kertoo, että monitoimihalli on lentopalloilijoiden mieleen. Esa Huuhko / Yle

Turunen sanoo, että Saimaa Stadiumi on reagoinut seuran toiveisiin ja tarpeisiin. Viimeisimpänä hallille saatiin seuran kaipaamat pallohäkit.

– Kustannuksistahan voisi aina valittaa, mutta ylläpito maksaa ja ollaan päästy neuvottelemaan kustannuksista. Heille, jotka täällä pelaavat, tämä tulee kustannuksina sitten. On hankittu myös lisää sponsoritukea, että lapset ja nuoret voivat harrastaa upeissa puitteissa, kertoo Turunen.

Passarit on jälleen mukana järjestämässä Saimaa Stadiumilla lentopallon kultaisen Euroopan liigan ottelutapahtuman kesäkuussa. Alkuvuonna järjestettyyn ottelutapahtumaan myytiin 2500 lippua.

– Mikkelistä on puuttunut tällainen isompien urheilutapahtumien järjestämiseen sopiva tila, sanoo Turunen.

Esa Huuhko / Yle

Hintataso ja puitteet puhuttavat edelleen

Saimaa Stadiumin tuntihinta yleisurheiluun ja palloilulajeihin vaihtelee verkossa saatavilla olevan hinnaston mukaan 20 eurosta 90 euroon tunnilta riippuen siitä, mitä osaa hallista halutaan vuokrata ja minä viikonpäivänä. Esimerkiksi Saimaa Stadiumin yleisurheilun tuntihinnasto löytyy tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun). Kukin seura tekee oman sopimuksensa halliyhtiön kanssa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu rakennutti hallin 20 miljoonalla eurolla ja Mikkelin kaupunki lunastaa sen omakseen 15 vuoden kuluessa.

Ylen tekemän kyselyn mukaan seudun urheiluseurojen suurin kynnys käyttää hallia on juuri sen hintataso tai puitteiden sopimattomuus tiettyjen lajien harrastamiseen. Kysely lähetettiin seudun urheiluseuroille. Kyselyyn saatiin vastaus yhteensä kymmeneltä seuralta. Esimerkiksi sulkapallon pelaamista hallissa valkoiset seinät ja kirkas valo hankaloittavat. Koripallokoreja hallissa taas ei ole ollenkaan.

Myös sähköisen varausjärjestelmän puuttuminen ja vuoromuutoksista tiedottamisen ongelmat ovat puhuttaneet seuroja Saimaa Stadiumin alkutaipaleella.

– Vaikka tilaa on, niin se on rajallinen. Ihan kaikkea ei pystytä tarjoamaan tällä hetkellä. Meille on tulossa sähköinen varausjärjestelmä ja toivottavasti saamme sen ennen kesää auki. Opintietä tuo viime vuosi on ollut. Myönnän, että on ollut haasteita, toteaa Saimaa Stadiumin asiakkuuspäällikkö Maria Honkanen.

Saimaa Stadiumin asiakkuuspäällikkö Maria Honkanen toteaa, että seurojen kaipaama vuorojen sähköinen varausjärjestelmä on tulossa käyttöön. Esa Huuhko / Yle

Honkanen kertoo, että Saimaa Stadiumi on tehostanut tiedottamista esimerkiksi tapahtumien tuomista peruutuksista vakiovuorojen käyttäjille.

– Olemme ottaneet opiksemme, ja erityisesti tämän vuoden puolella olemme saaneet asiat aika hyvin kuntoon. Pystymme varautumaan aiempaa paremmin ja tiedottamaan.

Käyttäjien määrä noussut

Asiakkuuspäällikkö Maria Honkanen kertoo, että hallin avaaminen keväällä 2018 kesken harjoittelukauden toi lisähaastetta, mutta matkan varrella uusia seuroja on saatu mukaan käyttämään hallia.

Honkasen mukaan Saimaa Stadiumin käyttöaste on 50–75 prosenttia riippuen päivästä. Käyttöasteeseen vaikuttavat muun muassa erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet ja niiden järjestelyt, jotka vähentävät mahdollisesti vapaana olevan liikuntatilan käyttöä.

– Syksyn varauskalenteri täyttyy hyvää tahtia, ja illat alkavat olla aika mukavasti vakiovuoroja täynnä. Olemme tosi tyytyväisiä, Honkanen sanoo.

Esa Huuhko / Yle

Saimaa Stadiumin toimitusjohtaja Timo Welsby siirtyi vuoden alussa muihin tehtäviin ja hallia luotsaa nyt väliaikainen toimitusjohtaja Hanna Kuninkaanniemi.

Koulut, varhaiskasvatus ja erityisryhmät ovat asiakkuuspäällikkö Honkasen mukaan löytäneet tiensä hallille. Myös eri turnaukset, konsertit sekä ylioppilaskirjoitukset ovat testanneet Saimaa Stadiumin puitteita kuluneen vuoden mittaan.

– Tapahtumat ja konsertit ovat osa meidän lupaustamme kaupunkilaisille. Olemme myös esimerkiksi kaupungin seniorikortissa mukana, toteaa Maria Honkanen.

Bussikuljetuksia koululaisille kokeillaan

Mikkelin kaupunki on kokeillut alkuvuoden aikana yhteiskuljetuksia lukion ja Urheilupuiston parakkikoulun oppilaille, jotta he pääsisivät jouhevasti kulkemaan liikuntatunneillaan Saimaa Stadiumille. Urheilupuiston koulu käyttää kuljetuksia edelleen.

– Jatkossa mietimme, miten tämä palvelisi järkevimmin myös muiden koulujen käyttöä. Kokeilu on toteutettu olemassa olevia resursseja järjestellen, tähän ei ole otettu lisäkalustoa, kertoo logistiikkapäällikkö Janne Skott Mikkelin kaupungilta.

Esa Huuhko / Yle

Paikallisliikenteen linja 7 kulkee tunnin välein keskustasta Saimaa Stadiumille.

Myös Saimaa Stadiumin lähistöllä sijaitsevan Kalevankankaan koulun oppilaat käyttävät säännöllisesti monitoimihallia liikuntatunneillaan. Seniori-ikäisten ilmainen liikuntavuoro keskiviikkoisin on täyttynyt niinikään innokkaista liikkujista ja lapsiperheille suunnatulla Iik – mikä meno -liikuntavuorolla on ollut jopa 120 liikkujaa kerralla.

– Tavoite on, että tällainen toiminta jatkuu. Kesällä Iik-toiminta ja Voimaa vanhuuteen -vuoro siirtyvät ulos, kertoo vs. liikunta- ja nuorisosihteeri Tiina Juhola Mikkelin kaupungilta.