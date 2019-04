Perheyritys investoi 40 miljoonaa Italiaan – Teräsjätin kuonat käsitellään ja tuotteistetaan jatkossa lappilaisella kiertotalousosaamisella

Tapojärvi Oy investoi 40 miljoonaa euroa kuonankäsittelylaitoksen rakentamiseen Italian Terniin. Kyseessä on lappilaisen perheyrityksen suurin yksittäinen investointi koskaan ja samalla merkittävä päänavaus suomalaisen kiertotalousosaamisen viemisessä ulkomaille.

Tapojärven italialainen tytäryhtiö pääsi kiinni miljoonakauppaan voitettuaan kansainvälisen tarjouskilpailun, jolla saksalaisen teräsjätti ThyssenKruppin omistama Acciai speciali Terni -terästehdas haki yhteistyökumppania.

Sopimus kuonankäsittelylaitoksen rakentamisesta allekirjoitettiin joulukuussa 2018. Sen jälkeen yhtiö on keskittynyt hankkeen suunnitteluun ja luvitukseen.

Tapojärvi Oy:n operatiivinen johtaja ja Tapojärvi Italian toimitusjohtaja Martti Kaikkonen kertoo, että investointi on perheyrityksen mittakaavassa todella merkittävä ponnistus.

– Tämä on erittäin merkittävä kauppa. Me ollaan tehty yli kymmenen vuotta kansainvälistymistyötä, kehitetty tekniikoita ja opiskeltu asiaa. Nyt sitten kansainvälistyminen on täyttä totta, Kaikkonen kiittelee.

Acciai speciali Terni (AST) tuottaa vuosittain noin miljoona tonnia ruostumatonta terästä, eli hieman vähemmän kuin Outokummun Tornion terästehdas, missä Tapojärvi on hionut kuonankäsittelyn osaamistaan. Kaikkosen mukaan Torniossa hankitun osaamisen merkitys on ollut suuri.

– Kyllä sillä on ollut uskottavuuden kannalta iso merkitys, että pystytään näyttämään että nämä asiat mistä puhutaan pystytään myös käytännössä tekemään. Outokummulla on tietysti ollut iso rooli ja heidän innovatiivisuus on auttanut meitä kehittämään omaa osaamistamme, Kaikkonen sanoo.

Merkittävä avaus Suomen kiertotalousviennille

Yhtiö luonnehtii investointia merkittäväksi askeleeksi Suomen kiertotalousosaamisen viennissä. Tapojärven saavuttamasta päänavauksesta ollaan ylpeitä myös kiertotalouden vientimahdollisuuksista jo vuosia puhuneessa Kemin Digipoliksen Kiertotalouskeskuksessa.

– Meidän viesti on alusta alkaen ollut se, että Meri-Lapissa on hyviä palveluntarjoajia, joilla on hyvät globaalit kumppanit alueen teollisuudessa. Paikallisessa kiertotalousosaamisessa on potentiaalia globaaleiksi vientituotteiksi, minkä Tapojärven saama sopimus osaltaan vahvistaa, ohjelmapäällikkö Kari Poikela kehuu.

Tapojärvi Italian toimitusjohtaja Martti Kaikkonen uskoo, että yhtiön erityisosaamiselle eli kuonankäsittelylle ja kuonan tuotteistamiselle on kasvavasti markkinoita ei vain terästeollisuudessa, mutta myös muussa teollisessa toiminnassa. Tapojärvi on Kaikkosen mukaan tässä vahvasti kasvu-uralla.

– Tähän liittyy tämän 40 miljoonan lisäksi myös 9 miljoonan kehitysinvestointi, jossa on tarkoitus pilotoida tulevan sukupolven kuonatuotteita, Martti Kaikkonen kertoo.

– Toki nyt seuraavat ajat keskitytään tämän projektin ylösajamiseen, mutta yhä enenevässä määrin meille tulee yhteydenottoja terästehtailta suoraan eli tämä malli kiinnostaa asiakkaita.

