Aftonbladet: Attendo saa kritiikkiä Ruotsissakin – kaksi hoitajaa, 52 dementiapotilasta

Hoivayhtiö Attendon hoitokodeista on paljastunut vakavia puutteita Ruotsissa, kirjoittaa Aftonbladet-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsin sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomainen IVO on tehnyt yöaikaan tarkastuskäynnin kahteen Attendon hoitokotiin. Tarkastuksissa paljastui, että hoitokodeissa oli töissä vain kaksi hoitajaa, kun hoidettavia oli kummassakin vähintäänkin 50.

Tarkastukset kohdistuivat hoitokoti Rösegårdeniin Västeråsissa ja hoitokoti Bantorgetiin Lidingössä.

Rösegårdenissa asuu 52 potilasta, joilla kaikilla on dementiadiagnoosi. Rakennuksessa on seitsemän osastoa, joten kahdella hoitajalla ei ollut mitään mahdollisuutta valvoa kaikkia hoidettavia.

Kolmasosa hoidettavista tarvitsi molempien hoitajien apua kolme kertaa yössä esimerkiksi sängyssä kääntymistä tai WC:ssä käymistä varten.

Myös Bantorgetin hoitokodissa oli 50 potilasta, joita hoitamassa oli öisin vain kaksi apuhoitajaa. Hoidettavat olivat viidellä eri osastolla, jotka sijaitsivat viidessä kerroksessa.

Viranomaisen päätös

IVO:n päätöksen mukaan hoitokotien kaikilla osastoilla tuli olla ainakin yksi hoitaja. Päätöksessä todettiin myös, ettei hoitokotien hoidon laatu vastannut laatuluokituksia. Hoidettavat eivät saaneet tarvitsemaansa apua ja turvaa.

IVO vaatii, että hoitokodeissa on oltava riittävästi henkilöstöä yllättäviinkin tapauksiin. Henkilöstön on voitava vastata potilaiden hälytyskutsuihin ja autettava, kun he kokivat rauhattomuutta, aggressiivisuutta, surua ja tuskaa, mitä dementiapotilaille voi tapahtua.

Attendolla on 26. huhtikuuta aikaa antaa selvitys, miten puutteet hoidetaan. Jos selvitys ei kelpaa, laitos voidaan sulkea.

IVO totesi jo viime vuonna, ettei Rösegårdin rakennus sovellu dementiapotilaiden hoitokodiksi edes lyhyaikaisesti. Attendo on valittanut päätöksestä.

Aftonbladet huomauttaa, että Attendo on viime vuosina kirjannut suuria liikevoittoja. Viime vuonna voitto oli 321 miljoonaa kruunua (noin 30 miljoonaa euroa) ja edellisvuonna yli puoli miljardia kruunua.

Attendo vastaa lehdelle, että hoitokodit miehitetään tarpeen mukaisesti ja noudattaen tilaajan kanssa tehtyä sopimusta. Yhtiö toteaa myös, että se on investoinut 70 prosenttia liikevoitostaan toiminnan kehittämiseen.

