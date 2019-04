300 euroa kouraan ja lapset upouuteen hirsikouluun – näin elävöitetään maalaiselämää Vehmaalla

VehmaaMoni maalaiskunta taistelee väestökatoa vastaan. Nuoret lähtevät mailta opiskelemaan kaupunkeihin ja uutta väkeä pitäisi saada tilalle. Vielä 2000-luvun alussa perheillä oli tapana katsella oman talon tonttia rauhalliselta maaseudulta: siellä olisi lasten turvallista varttua.

Syntyvyys on nyt ennätysmäisen alhaista koko Suomessa. Se tarkoittaa myös sitä, että moni perhe jättää muuttamatta maaseudulle, kun lapsia ei kerran aiota hankkia. Kun lapsia syntyy nihkeästi ja kuolema korjaa ikäihmisiä, moni vireäkin kunta on joutunut kirjaamaan miinusta väestökehitykseen.

Tilastokeskuksen mukaan näyttää siltä, että Suomen väkiluku kääntyy laskuun 2030-luvulla. Vielä sitäkin hurjemman väestöennusteen on tehnyt aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Sen tuorein ennuste kertoo, että Suomessa on 30-luvulla enää kolme kasvavaa kaupunkiseutua: Helsinki, Tampere, Turku. Kaikkialla muualla väki vähenee. Tästä jutusta voit lukea, mitä suuri rakennemuutos tarkoittaa sinun kotiseudullasi.

Halpoja tontteja ja lisäbonuksia

Vehmaan kunnasta on automatkaa Turkuun kolmen vartin verran. Se on siedettävä työmatka, mutta moni pitää sitä liian raskaana. Tämä tiedetään myös Vehmaan kunnanvirastossa. Toimettomaksi kunnantuvan väki ei ole jäänyt.

Pari vuotta sitten aloitettiin tonttikauppa Vehmassalmen rantamaisemissa: satasella irtosi maapala ja näkymä salmelle. Tänä vuonna kunta täyttää 150 vuotta. Siitä juontaa myös omakotitonteille määritelty 150 euron hinta.

Vehmaan uusin komistus, hirsinen yhtenäiskoulu on valmistumassa kesään mennessä. Ulkokuori alkaa olla mallillaan, keittiöpintojen rostereita asetellaan paikoilleen ja sähköjä kytketään laitteisiin.

Tuorein houkutin on vauvaraha. Jokainen Vehmaalla syntyvä lapsi tuo lapsen vanhemmille 300 euron vauvarahan. Viime vuonna lapsia syntyi 19, mikä kunnanjohtaja Ari Koskisen mukaan on mukava määrä.

Hänen mukaansa markkinointia on tehtävä ja houkuttelevuutta lisättävä. Uuden koulun, vauvarahan ja halvan tonttihinnan lisäksi Vehmaa tarjoaa vielä muutakin.

– Liikuntahalli ja muut palvelut, kunnanjohtaja Ari Koskinen lisää.

Puu hohtaa myös Vehmaan yhtenäiskoulun sisätiloissa. Kunnanjohtaja Ari Koskisen mukaan puukoulu on kiinnostanut laajasti kouluväkeä. Yle / Lassi Lähteenmäki

Sujuvaa palvelua ja juttelevia naapureita

Nousiaisiin on valmistumassa lähiaikoina Heidi ja Jarkko Hilskan oma uusi koti. Seinät on pinnoitettu isoilla vanerilevyillä ja lattiapinnat on timantilla hiottua betonia. Seinien välissä on eristeenä puukuitulevyä, sillä perhe haluaa asua luonnonmateriaalien suojassa.

Nousiainen voitti Turun, kun perhe etsi paikkaa talolleen.

– Pienemmässä kunnassa kunnan palvelut toimivat joutuisammin, kun isommissa kaupungeissa, joissa byrokratia on valitettavan hidasta välillä, Jaakko Hilska toteaa.

– Naapurin kanssa tulee rupateltua ihan eri tavalla kuin muualla, iloitsee Heidi Hilska.

Jarkko ja Heidi Hilskan koti valmistuu Nousiaisiin. Yle / Lassi Lähteenmäki

Uusia avauksia kaivataan

Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta kaipaa uusia avauksia ja ideoita maaseudun elinvoiman parantamiseksi. Esimerkiksi maaseudun pienet koulut voisivat erikoistua vaikka ympäristöpainotteiseen opetukseen.

– Moni kunta sahaa omaa oksaansa lakkauttaessaan pieniä kouluja, Linkoranta sanoo.

Hän pohtii, pitäisikö koulujen ottaa esimerkiksi enemmän nuorten ilmastoahdistuksesta kiinni ja tarjota vaikkapa siihen liittyvää opetusta.

– Itselleni tulee mieleen Vihti, jossa yhdistys osti koulun ja vuokraa sitä kunnalle, koska kunnalle tuntuu olevan se seinien omistaminen kova paikka, Linkoranta sanoo.

– Kokeilukulttuurin pitäisi nyt olla päivän sana, mutta eipä näissä asioissa hirveästi ole kokeiltu, kuittaa Linkoranta.

