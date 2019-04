Brexitin vatvominen vie aikaa EU:n muilta töiltä – unionin pitäisi ehtiä varautua myös näihin yhdeksään tulevaisuuden muutokseen

BRYSSEL EU:n johtajat ja Britannian pääministeri Theresa May tapaavat huippukokouksessa jälleen keskiviikkoiltana etsiäkseen ratkaisua brexit-tilanteeseen – vain kahta päivää ennen kuin Britannian EU-eron on määrä astua voimaan.

Ääni kellossa on kuitenkin muuttunut aiempaan verrattuna. EU-diplomaattien mukaan nyt ollaan kärsimättömässä vaiheessa: kuinka pitkälle prosessia jaksetaan jatkaa? Muitakin tärkeitä asioita olisi agendalla.

EU:ssa pidetään toukokuussa parlamenttivaalit, syksyllä pitäisi sopia seitsemän vuoden rahoituskehyksestä, valta vaihtuu myös komissiossa, neuvostossa ja Euroopan keskuspankissa. Brexit on vienyt kaikelta tältä huomion.

Britannialle aiotaankin antaa pidempi jatkoaika, jotta brexit-säätö ei varasta koko kevättä ja EU pystyy keskittymään muihin asioihin.

Mutta kyse on myös muista kuin EU:n virallisella asialistalla olevista aiheista. Brexit ja ympäröivä maailma pakottavat EU:ta muuttumaan tulevina vuosina.

Brexit aiheuttaa ongelmia maailman niin sanottuihin megatrendeihin vastaamisessa, koska se vie paljon EU-päättäjien työaikaa. Megatrendeillä tarkoitetaan ilmiöitä, jotka määrittävät tulevaisuuden suuntaa ja kehityksen suuria linjoja.

Esimerkiksi keskiviikon ylimääräinen brexit-huippukokous kuluttaa paitsi 28 EU-maan ylimmän johdon työaikaa myös useita hyvin palkattujen virkamiesten henkilötyövuosia, jotka voitaisiin käyttää johonkin muuhun.

Tulossa yhdeksän isoa muutosta

Brexit on konkreettinen esimerkki kriisistä, johon voidaan ajautua, jos ajan merkkejä luetaan väärin.

Samankaltaisia kriisejä on koettu EU:ssa ennenkin. Niihin halutaan nyt valmistautua paremmin. Tuleva vuosikymmen on ratkaiseva Euroopan unionin tulevaisuudelle. Repiviä voimia on useita.

Tällä viikolla julkaistiin jo kolmas EU:n muutostarpeita luotaava raportti (siirryt toiseen palveluun). Se laaditaan joka neljäs vuosi unionin instituutioiden laajassa yhteistyössä.

50-sivuisen raportin on tarkoitus toimia tienviittana EU-päättäjille. Siitä käy ilmi, mitä kehityssuuntia EU-virkamiehet pitävät olennaisina tulevana vuosikymmenenä.

Muutoksia ovat ennen kaikkea nämä:

Kansallismieliset, populistit ja äärioikeisto kokoavat voimiaan eurooppalaista yhteistyötä puolustavia vastaan. Vanheneva väestö syö jäsenmaiden taloudellista voimaa – ja vastustaa samalla muutoksia, joita maailman "megatrendeihin" reagoiminen vaatisi. Ilmastonmuutos pakottaa muuttamaan elintapoja ja ajaa nuorisoa barrikadeille. Kiina vahvistuu. Yhdysvallat vetäytyy yhteistyöstä. Konfliktit käydään verkossa, kun hybridivaikuttaminen lisääntyy. Terrorismin vaara jatkuu, terroristijärjestöt rekrytoivat ja ideologinen jännite kiristyy. Maahanmuuttajia tulee Eurooppaan vähemmän kuin aikaisemmin, mutta muuttoliike jatkuu. Tekoäly haastaa ihmisaivoja ja vie työpaikkoja.

Nopeat maailman muutokset johtavat helposti populismin ja ääriliikkeiden nousuun. Se voi horjuttaa myös EU:ta. Siksi megatrendien huomioiminen on myös EU:n olemassaolon kannalta olennaista.

Eurooppalaiset ovat onnellisia – toistaiseksi

Periaatteessa asiat ovat EU:ssa hyvin. Siitä kertoo allaoleva grafiikka.

Ihmiset elävät vanhoiksi, ja heille jää myös vapaa-aikaa.

Mutta mitä voidaan tehdä eurooppalaisten onnellisuuden parantamiseksi tilanteessa, jossa ihmeitä ei ole luvassa ja talous perustuu lähinnä palveluille?

Mikko Airikka | Yle

Maailma on muuttunut nopeasti, ja samalla tarvitaan uusia ratkaisukeinoja.

Kun vielä vuoden 2015 (siirryt toiseen palveluun) megatrendejä kuvaavassa raportissa korostettiin esimerkiksi globalisaatiota, julkisen velan hillintää ja Yhdysvaltojen merkitystä tärkeimpänä kumppanina, nyt tärkeimpiä muutosvoimia ovat ilmastonmuutos, väestön vanheneminen ja kaupungistuminen.

Nämä aiheet ovat myös EU-lainsäädännön pääaiheita tulevilla vaalikausilla.

Kriisit eivät saa enää yllättää

EU:ssa on nyt selvästi halua reagoida muutoksiin nopeammin, arvioi raportin laadintatyöhön osallistunut neuvonantaja Ricardo Borges de Castro Euroopan poliittisesta strategiakeskuksesta EPSC:stä.

– Kun katsoo menneitä neljää vuotta, niin nyt on selvästi tullut halu valmistautua. Ei haluta kriisien yllättävän, Borges de Castro kuvaa.

Hänen mukaansa muutokset eivät ole isompia kuin neljä vuotta sitten, mutta ne tapahtuvat nopeammin. Niitä tulee myös useampia yhtä aikaa.

– Teknologinen vallankumous on lisännyt tapahtumien ennakoinnin tärkeyttä, Borges de Castro sanoo.

Kiina kasvavine voimavaroineen ja Yhdysvaltojen kääntyminen sisäänpäin ajaa EU:ta ahtaalle.

– Kansalaiset odottavat meiltä toimintaa. EU asettaa standardit monessa asiassa maailmassa.

