Hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä tietää mistä naiset haluavat tietoa: "Eniten kiinnostaa sisäisen rauhan löytäminen"

Hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä: "Henkinen kasvu on ollut kuin kuorisi sipulia"

Omien ajattelumallien tutkiminen on Tykän mielestä kuin sipulin kuorimista.

Vuoden 1997 Miss Suomi Karita Tykkä (os. Tuomola)on luonun uran hyvinvointivalmentajana ja bloggaajana. Hän luennoi kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, pitää hyvinvoinnin eri osa-alueisiin keskittyvää blogia (siirryt toiseen palveluun) ja suosittua Instagram-tiliä.

Hänelle on tullut selväksi, mistä asioista suomalaiset naiset haluavat kuulla eniten neuvoja.

– Olen luennoidessani huomannut, että eniten naisia kiinnostaa sisäinen rauha. Se lähti aihepiireistä: painon pudotus, iho ja kauneudenhoito. Nyt olen huomannut, että kyse on yhä enemmän sitä, kuinka hyväksyä itsensä, kuinka hidastaa omaa rytmiään, rauhoittua ja olla läsnä.

Luennointi on Puoli seitsemän -ohjelman vieraana olleelle Tykälle tämän hetken suurin kutsumus ja intohimo.

– Olen aina tykännyt esiintya ja auttaa muita jollakin tavalla. Rakastan pitää luentoja. On ihanaa pitää niitä aiheista, joihin tunnen intohimoa, ja samalla pääsen inspiroimaan niitä ihmisiä jotka ovat yleisössä.

Hyvinvoinnin ja kauneuden kulmakivet

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kauneuden kulmakivet ovat Tykän mukaan yksinkertaiset:

– Ne ovat uni ja lepo, liike, ravitsemus ja henkinen hyvinvointi. Ne on siinä. Me kuitenkiin aika harvoin pääsemme niissä tasapainoon, vaikka keho yrittää automaattisesti pysyä balanssissa. Mutta kun me syömme mitä sattuu, nukumme miten sattuu, stressaamme emmekä liiku tarpeeksi, niin tasapaino katoaa.

Itsensä löytäminen on sipulin kuorintaa

Karita tykkä on Miss Suomi -vuosien jälkeen ehtinyt parinkymmenen vuoden ajan tutkia myös omia ajattelumallejaan. Vertaus löytyy sipulin kuorimisesta.

– Minusta tuntuu, että olen erilaisten matkantekovaiheiden aikana kuorinut sipulia. Saanut kerroksia päältä pois, ja sieltä on sitten löytynyt tällainen ihminen mitä olen nyt. Ne jotka ovat tehneet itsensä kanssa töitä tietävät, että se on niin henkilökohtainen matka, että sitä harvoin haluaa höpötellä muille.

Sipulin kuorinen on Tykän mukaan kuitenkin tärkeää, vaikka se välillä itkettäisikin.

– Kyllä minä suosittelisin kaikkia kurkistamaan omien ajatusmallien taakse. Aiankin silloin, jos arvostelee toista ihmistä, ärsyyntyy vahvasti joistakin asioista tai joku ihminen ärsyttää. Kannattaa miettiä, miksi minua ärsyttää, mikä siinä ihmisessä on, mikä minun tunteeni takana on. Vastaus löytyy lähes aina itsestä.

Katso Karita Tykän koko haastattelu Yle Areenasta.