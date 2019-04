Sotilaan pissalla parannetaan maailmaa – tiivistetty virtsa kelpaa lannoitteeksi

Tästä on kyse Porin prikaatissa testataan uutta käymälätekniikkaa.

Peräkärryyn rakennettu käymälä erottelee virtsan ja tekee siitä lannoitetta.

Tavoitteena on kehittää tuote, joka toimisi myös yleisötapahtumissa.

Porin prikaatissa Säkylässä testattava käymälä on pirteän näköinen. Punaiseksi värjätty käymälä on rakennettu peräkärryn päälle, ja se on erittäin siisti myös sisältä. Vaunussa on vedetön pisuaari ja virtsan erotteleva wc-istuin.

Käymälä erottelee virtsan ja sekoittaa sen ravinteisiin tuhkaa. Lopulta käymälän tekniikka haihduttaa nesteen lämpöpuhaltimien avulla.

Virtsassa on jopa 95 prosenttia vettä, ja haihduttamisen jälkeen siitä jää jäljelle enää pieni määrä ravinteita. Prosessin lopputuotteena syntyy jauhemaista ainetta.

– Tavoitteena on se, että lopputuotetta voitaisiin käyttää lannoitteena pelloilla, sanoo tutkimusinsinööri Riikka Malila Suomen ympäristökeskuksesta.

Uutta menetelmää testataan Säkylässä

Pilottikäymälä liittyy Suomen ympäristökeskuksen vetämään hankkeeseen, jossa Puolustusvoimat on mielellään mukana. Puolustusvoimien harjoitusalue on pilottikäymälälle erittäin hyvä kohde. Esimerkiksi Porin prikaatissa Säkylässä toimii vuositasolla lähes 5 000 ihmistä.

- Tämä on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen asia. Varmasti tämä edistää koko yhteiskuntaa, sanoo ylivääpeli Esa Pohjolainen Porin prikaatista.

Pohjolainen muistuttaa, että Säkylän varuskunta on myös pohjavesialueella.

Käymälässä on vedetön pisuaari ja virtsan erotteleva käymäläistuin Yle / Tapio Termonen

Sisäpuolelta pilottikäymälä on viihtyisä. Yksi sen seinistä näyttää kirjahyllyltä ja lämmityslaitteet pitävät tilan lämpimänä. Käyttäjät sanovat olevansa käymälään tyytyväisiä.

- Se on paljon parempi kun maastossa olevat kiinteät vessat, sanoo jääkäri Pauli Laine Porin prikaatista.

Ympäristön lisäksi säästöä tulee myös taloudellisesti

Ympäristönäkökulmien lisäksi virtsan haihduttaminen toisi suuria etuja liikuteltavien käymälöiden tyhjentämiseen. Prosessin jäljiltä syntyvän lopputuotteen tilavuus ja paino ovat vain kymmenesosan alkuperäisestä. Tämä vähentäisi huomattavasti tyhjentämiseen liittyviä kustannuksia.

Pilottikäymälän toimintakaavio Yle / Tapio Termonen

– Uusia wc-ratkaisuja tarvitaan moniin erilaisiin tapahtumiin, sanoo Riikka Malila Suomen ympäristökeskuksesta.

Pilottikäymälää kokeillaan Säkylässä toukokuun loppuun saakka ja sen jälkeen järjestelmän toimivuus analysoidaan. Tulevaisuudessa nähdään, minkälaisissa yleisötapahtumissa virtsa kerätään talteen.