Ruisrockista tuttu Ruissalo liikennekaaoksessa – saaren tunnetuin asukas, Arno Kasvi, toivoo toista siltaa autoliikenteen vähentämiseksi

TurkuPuutarhaneuvos Arno Kasvi kaivaa repustaan keltaisen huomioliivin. Keväinen lauantai on tuonut runsaasti kävijöitä Ruissaloon. Kasvi ohjaa vapaaehtoisena paikoitusta Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan parkkipaikalla. Hän pelkää, että joku jää auton alle ruuhkaisella Ruissalon suoralla.

– Ruissalon suora on vaarallinen paikka. Odotan, milloin onnettomuus tapahtuu ja kenen vastuulla onnettomuus on. Tässä on vastapäätä linja-autopysäkki ja autot ajavat kovaa vauhtia ohi, kertoo Kasvi.

Pelkästään Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa käy vuosittain 40 000 kävijää Turun kaupungin tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun). Arno Kasvi työskenteli kolmekymmentä vuotta kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhurina. Hän on nähnyt, miten yleisö on alkanut innostua omasta puutarhastaan. Eläkkeellä oleva Kasvi toivoo parannuksia, jotta käynti Ruissalossa olisi turvallista.

Puutarhaneuvos Arno Kasvi ohjaa paikoitusta vapaaehtoisesti ruuhka-aikoina kasvitieteellisen puutarhan parkkipaikoilla. Minna Rosvall / Yle

Kasvi on ollut aiemminkin huolissaan yleisön turvallisuudesta. Hän on toivonut muun muassa puiden leikkaamista Ruisrock-alueen läheltä.

Uusimmat toiveensa Kasvi on kirjannut vision muotoon ja kertonut siitä jo viranomaisille. Liikenteeseen liittyvien asioiden lisäksi hän toivoo muun muassa punkeista varoittavia tauluja Ruissalon sillan tuntumaan ja metsäkauriiden jatkuvaa vähentämistä. Niissä on punkkeja, joita ne levittävät rannoille ja pihoille. Kauriit tuhoavat muun muassa mustikanvarpuja, kukkia ja Ruissalossa asuvien puutarhoja.

Toinen silta olisi Arno Kasvin toive

Puutarhaneuvos Arno Kasvin yksi uudistustoive liittyy uuden sillan rakentamiseen. Hän on ehdottanut uutta siltaa aiemminkin.

– Ruissalossa kaikkien tänne ajavien on mentävä samaa tietä takaisin eli samalta sillalta takaisin kaupunkiin. On kummallista, että Raumalla tehdään siltoja Arabiaan, ja kuskataan niitä toiselle puolelle maailmaa. Me emme silti saa hotellin campingalueen päästä vaikka kesän ajaksi siltaa Pansion puolelle, Kasvi sanoo.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen on pyöräillyt keväisenä lauantaina tapaamaan Arno Kasvia Ruissaloon. Hän on nähnyt parkkipaikat, joissa on runsaasti autoja. Hintsanen myöntää, että yksityisautoilun suosio näkyy saarella, mutta sillan rakentamiselle hän ei lämpene.

– Liikennesuunnittelun periaatteita on se, että jos väyliä rakennetaan lisää, se lisää liikennettä. Kaupunki on jo pystynyt vähentämään liikennettä vesibussiyhteydellä. Kun lisäämme siihen kaupunkipyörien käytön, autoilu vähenee, Hintsanen sanoo.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen tutustui puutarhaneuvos Arno Kasvin visioihin Ruissalon kehittämiseksi. Minna Rosvall / Yle

Robottibussi voisi olla tulevaisuuden vaihtoehto

Puutarhaneuvos Arno Kasvi suhtautuu autoilun vähentämiseen rauhallisesti. Hänen mielestään se ei ole vaihtoehto, vaikka Ruisrockin ja juoksutapahtumien aikaan siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ehdottaa robottibussia.

– Robottibussiliikenne sopisi tänne hyvin, sillä Ruissalossa ei ole paljon risteävää liikennettä. Saaressa on selkeä pääväylä, ja bussi voisi kulkea sitä edestakaisin. Tätä voisimme ideoida, sanoo Hintsanen.

Ruissalossa retkeilemässä ollut Päivi Laine on samoilla linjoilla Arno Kasvin kanssa.

– Liikennemäärät alkavat olla suuret, mutta Ruissalo on turkulaisten henkireikä. On hankalaa, jos autoliikennettä rajoitettaisiin, hän pohtii.

Kalle Forsblom saapui saarelle autolla, mutta pohti myös muita vaihtoehtoja.

– Katsoin aamulla, kulkeeko lautta jo, mutta ei kulkenut. Oli pakko tulla autolla, kertoo Forsblom.

Fölin vesibussiliikenne aloittaa liikennöinnin vuoden 2019 osalta 20. toukokuuta ja jatkaa syyskuun puoliväliin saakka.

Ruissalo-opastuksen siirto kartanolle

Puutarhaneuvos Arno Kasvin mielestä opastuskeskuksen ja Ruissalon infon siirto Ruissalon telakan lähistöltä kasvitieteelliseen puutarhaan on lisännyt ruuhkia puutarhalla. Kasvi toivoo niiden siirtoa Ruissalon kartanon tiloihin.

– Kartanolle on kaksi tietä. Sinne pääsee Ruissalon bussilla. Siellä on hyvät parkkipaikat valmiina. Kartanon mäellä ei ole mitään säilytettävää, joten sinne voisi rakentaa vaikka uusia tiloja, pohtii Kasvi.

Ideana tämä miellyttää myös kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasta.

– Mitä lähempänä siltaa erilaiset kohteet ovat, sitä vähemmän se synnyttää liikennettä täällä saaren sisäosissa. Tämä on hyvä ajatus, myöntää Hintsanen.

Hintsanen arvostaa Arno Kasvin aktiivisuutta ja kokemusta Ruissalon olojen tuntijana. Hän lupaa, etteivät Kasvin ajatukset jää pöytälaatikkoon, vaan ne otetaan pohdittaviksi.

Kasvitieteellisen puutarhan krookukset ovat jo auenneet. Minna Rosvall / Yle

