Älypöksyista apua pikkuvauvojen vanhemmille – Lähes puolet äideistä uskoo, että hänen vauvansa nukkuu huonosti

Lyhyissä pätkissä yönsä nukkuva pikkuvauva raastaa usein vanhempiensa hermoja. Varsinkin ensimmäisen vauvansa kanssa öitään valvovat vanhemmat saattavat ihmetellä, onko lapsen heräileminen keskellä yötä enää ihan normaaliakaan.

– Melkein puolet äideistä on sitä mieltä, että heidän vauvallaan on nukkumisen kanssa ongelmia. Mutta kun näitä lapsia on tuotu sairaalaan tutkimuksiin on huomattu, ettei heillä olekaan mitään varsinaista sairautta, kertoo kliinisen neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo Helsingin Lastensairaalasta.

Vauvan nukkuminen saattaa siis huolettaa vanhempia, vaikkei siihen olisi varsinaista syytäkään.

– Lapsella on harvoin joku oikea hoitoa vaativa tauti. Pienen imeväisen uni vain on luonnostaan katkonaista ja se rasittaa vanhempia. Voi olla, että lapsen aivot ovat oppineet vääränlaisen tavan nukahtaa ja sitä varten vanhemmille voidaan antaa uniohjausta esimerkiksi neuvolassa.

Tähän saakka vauvan unta on seurattu lapsen vanhempien pitämän tukkimiehen kirjanpidon avulla. Unipöksyihin kiinnitetyt anturit seuraavat vauvan hengitystä ja unipöksyt antavatkin tutkijoille tarkempaa tietoa yön kulusta.

Marko Pulkkinen /YLE

– Erilaisia liikettä mittaavia rannekkeita saa marketeistakin, mutta ne eivät toimi unimittauksissa pikkuvauvoilla, sillä sätkähtelyt kuuluvat vauvojen normaaliin uneen. Älypöksyt mittaavat vauvan hengitysrytmiä, joka kertoo hyvin kuinka lapsi nukkuu.

Tekniset vimpaimet eivät korvaa vanhempia

Älypöksyt ovat vielä tuotekehittelyvaiheessa, ja siksi useimmat vauvat vetelevät vielä älypöksyuniaan Lastensairaalan tiloissa. Tulevaisuudessa unipöksyt saattavat mitata vauvojen unirytmiä heidän omassa sängyssään. Viikon parin jälkeen housut palautetaan sairaalaan, jossa pöksyihin kerätty tieto analysoidaan.

Älypöksyjä kehitetään Lastensairaalassa sijaitsevassa BABA-keskuksessa, joka tutkii vauvojen aivojen kehitystä. Lapsen hengitystä mitataan Movesense -sensorilla, ja älyvaatteen suunnittelu tehdään Aalto-yliopistossa.

Sampsa Vanhatalo muistuttaa, ettei älypöksyillä ole tarkoitus eristää vauvaa älykännykän appsin takana pötköttäväksi vanhempien tutkimuskohteeksi.

– Älypöksyillä poistetaan lapsen nukkumiseen liittyvä huolia. Kun nähdään, että lapsi nukkuu hyvin, voidaan palata normaaleihin nukkumajärjestelyihin.

Vauvansa hyvinvoinnista huolestuneille vanhemmille on kaupan monenlaisia lapsen elintoimintojen seurantaan kehitettyjä laitteita. Erilaisiin vimpaimiin hurahtaneiden vanhempienkin on hyvä muistaa, että tekniikka on vain apukeino.

– Modernit vanhemmat alkavat helposti mitata omia lapsiaan teknisesti. He ikään kuin ulkoistavat vanhemmuuteen kuuluvaa emotionaalista ja fyysistä yhteyttä näille mittalaitteille. Tekniikka ei voi korvata vanhempaa. Lisäksi on tärkeä muistaa, että kaupassa ei taida olla myynnissä yhtään sellaista mittaria, joka olisi lääketieteellisesti testattu vauvoilla.

