Kiina lupaa EU:n yrityksille tasapuolista kohtelua – Kyseessä on läpimurto, sanoi EU:n Tusk

BRYSSEL EU ja Kiina onnistuivat löytämään yhteisen sävelen huippukokouksessaan tiistaina. Kokouksen alla tunnelma oli kireä.

– Neuvottelut olivat vaikeat, mutta lopulta hedelmälliset. Me onnistuimme sopimaan yhteisestä julkilausumasta (siirryt toiseen palveluun), jossa sovitaan vastavuoroisuuteen perustuvasta kumppanuudesta, EU-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kuvaili tiedotustilaisuudessa kokouksen jälkeen.

Tuskin mukaan molemmille osapuolille on eduksi ylläpitää "merkittäviä kauppavirtoja" tulevaisuudessakin.

– Se on mahdollisia sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän ansiosta. Järjestelmää on kuitenkin päivitettävä nopeasti, Tusk sanoi.

Kiinan ihmisoikeuskysymykset jäivät lähinnä ympäripyöreän loppulauselman tasolle, kun talousasiat jyräsivät kokouksessa.

– Ihmisoikeuksia ei unohdettu, Tusk kuitenkin sanoi. Hän kertoi nostaneensa "joitakin erillistapauksia" esiin keskusteluissa, mutta ei täsmentänyt mitä.

Kiina lupasi neuvotella valtiontuista

EU haluaa uudistaa Maailman kauppajärjestön WTO:n teollisia tukia koskevia sääntöjä. Kommunistinen Kiina on vahvistanut vaikutusvaltaansa maailmalla tukemalla yritystensä laajentumista.

– Kiina on valmis neuvottelemaan teollisista tuista, pääministeri Li Keqiang ilmoitti kokouksen jälkeen.

– Tämä on läpimurto. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kiina on valmis neuvottelemaan teollisuustukisäännöistä, Donald Tusk kiitteli.

Li Keqiang lupasi isännilleen, että ulkomaalaisten yritysten ei enää tarvitse jakaa arkaluonteisia tietoja Kiinassa toimiessaan. Länsimaiset yritykset ovat jo pitkään valittaneet, että ne joutuvat jakamaan kiinalaisille yhteisyrityskumppaneille ja viranomaisille yrityssalaisuuksia maassa toimiessaan.

– Avaamme kesäkuussa uuden listan. Alat, jotka eivät ole listalla, ovat avoimia ulkomaalaisille investoinneille, Keqiang sanoi.

Sen lisäksi hän lupasi, että Kiina avaa jonkinlaisen valitusmekanismin yrityksille, jotka kokevat tulevansa kohdelluksi väärin.

EU ja Kiina aikovat myös neuvotella tämän vuoden kuluessa valmiiksi yksityiskohdat uudelle investointisopimukselle, joka allekirjoitettaisiin ensi vuonna.

Kokouksessa puhuttiin myös 5G-tekniikasta ja kiinalaisen teknologiajätin Huawein mahdollisesta vakoilusta tekniikkansa avulla.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoi korostaneensa, että unioni ei aiko kohdentaa mitään toimenpiteitä yksittäisiin yrityksiin. EU:lle kyse on hänen mukaansa siitä, miten uusi teknologia yhdistetään turvallisuuteen.

Tuki avoimelle kauppajärjestelmälle

Kiinan ja EU:n tapaamisesta lähti myös selvä viesti Yhdysvaltoihin, joka juuri kokouspäivänä ilmoitti asettavansa uusia tulleja EU-tuotteille.

– Tuemme avointa ja tasapainoista maailman talousjärjestelmää, joka hyödyttää kaikkia, ja edistämme vapaakauppaa ja investointeja, yhteislausumassa sanotaan.

Kiina ilmaisi tukensa EU-yhteistyön syventämiselle, kun Donald Trumpin Yhdysvallat taas suhtautuu EU:hun epäluuloisesti.

– Kiina tukee jatkossakin EU:n yhdistymistä ja vahvaa EU:ta, jossa on myös vahvoja alueita.

Pääministeri Li Keqiang matkusti suoraan Brysselistä Kroatiaan, jossa hän tapaa itäisen Euroopan maita. Kokoonpanoa kutsutaan 16+1:ksi.

– Osa niistä on EU:n jäsenmaita, osa jäseneksi haluavia. Tälläkin tavalla Kiina osoittaa tukeaan EU-integraatiolle, Keqiang sanoi

Toisaalta EU:ssa on ollut myös epäilyksiä, että tapaamalla 16+1-maita erikseen Kiina lyö kiilaa EU-yhteistyölle. Brysselissä Li Keqiang piipahti muutaman tunnin ajan, Kroatiassa hän on pari päivää.