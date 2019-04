"Samaistun ehkä enemmän omanikäisiin, nuorempaan porukkaan" – Näin ikä ja sukupuoli vaikuttavat äänestyspäätökseen

Usein puhutaan siitä, tulisiko vaaleissa äänestää puoluetta vai henkilöä, mutta osaltaan äänestyspäätökseen vaikuttavat myös ehdokkaan ikä ja sukupuoli.

Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Päivi Naskalin mukaan miehet äänestävät pääasiassa miehiä, kun naiset ja antavat ääniä niin miehille kuin naisillekin. Näin ollen miesehdokkaat saavat vaaleissa enemmän ääniä.

– Miehet ovat uskollisempia sukupuolen mukaisessa äänestämisessä. On jopa todettu, että nuoret miehet äänestävät aika uskollisesti miesehdokkaita.

Naskalin mukaan äänestyskäyttäytyminen muuttui 70-luvulta lähtien. Tuolloin niin naiset kuin miehetkin alkoivat äänestää aiempaa enemmän naisia, tosin miesten kohdalla kasvu oli maltillisempaa. Edelleen 2000-luvulla oltiin kuitenkin tilanteessa, jossa vain yksi neljästä miesäänestä meni naisehdokkaalle.

Naisten äänistä 40-60 prosenttiin menee naisille, riippuen äänestäjän iästä.

– Iäkkäämmät naiset äänestävät edelleen ehkä enemmän miehiä, kun taas nuoret naiset helpommin nuoria naisia, Naskali selittää.

Gallup sanoo toista

Kaikki seitsemän Ylen gallupiin kauppakeskuksessa vastannutta kielsivät, että ehdokkaan sukupuolella olisi vaikutusta äänestyspäätökseen. Liekö kyseessä tiedostamaton päätös.

– Ei se vaikuta. Paras voi olla nainen tai mies, vastasi 64-vuotias Jouni Komulainen.

Samaa mieltä oli gallupin nuorin osaanottaja, 19-vuotias Miikka Leikkainen.

– Tuntuu luontevalta, että naiset ja miehet voivat olla kummatkin edustajina, hän perustelee.

Ikä ei vaikuta yhtä paljon

Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Päivi Naskalin mukaan ikä ei ole ratkaiseva tekijä äänestyspäätöksessä.

– Siitä on osoituksena esimerkiksi se, etteivät eläkeläispuolueet ole menestyneet. He ovat olleet ehkä se ryhmä, joka on pyrkinyt tekemään iästä merkittävän tekijän, muttei se ole toiminut Suomessa.

Jotkut gallupiin osallistuneet kuitenkin myönsivät, että ehdokkaan iällä on merkitystä heidän äänestyspäätökseensä.

– Vaikuttaa. Samaistun ehkä enemmän omanikäisiin, nuorempaan porukkaan, pohtii 19-vuotias Miikka Leikkainen.

40-vuotiaan Johanna Pirttijärven mukaan iällä on vähän vaikutusta. Hän ajattelee etenkin, onko ehdokkaalla elämänkokemusta ja koulutusta.

– Minä haluaisin, että ehdokas tietää asioista. Jos hän on uusi läpimenijä, ei menisi pelkästään opettelemaan uutta, vaan hänellä olisi tietämystä siitä, missä valtion tilanne tällä hetkellä on.

Ehdokkaissa enemmän miehiä

Vaaliviikonloppu on alkamaisillaan ja käsillä on viimeiset hetket päättää, kenet eduskuntaan haluaa äänestää.

Sukupuolet eivät ole tasavertaisesti edustettuna ehdokaslistoja tarkasteltaessa. Esimerkiksi Lapissa 60 prosenttia ehdokkaista on miehiä, loput naisia. Koko maan tasolla luvut ovat hyvin samankaltaiset.

Myöskään ehdokkaiden ikä ei jakaannu tasaisesti. Mikäli mielii äänestää nuorta, pääsee Lapissa valitsemaan 15:sta alle 30-vuotiaasta ehdokkaasta. Toisesta päästä löytyy 32 yli 60-vuotiasta ehdokasta.

Koko maan ehdokkaiden keski-ikä huitelee 47 ikävuodessa.

