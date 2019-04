Herätys: Israelin viimeisiä ääniä lasketaan ääritiukassa tasatilanteessa, näin pedofiilit saalistavat peleissä, kulttuuri ei näy vaaleissa

Israelin vaaleissa tiukka tasatilanne

Israelin parlamenttivaaleissa pääministeri Benjamin Netanjahun Likud-puolueen ja kilpailevan Sininen ja valkoinen -vaaliliiton taistelu voitosta on tasainen. Kun äänistä oli laskettu reilut 90 prosenttia, molemmat olivat saamassa 35 paikkaa parlamentti Knessetiin. Israeliin on luvassa on tiukat hallitusneuvottelut.

Donald Tusk ehdottaa brexitille vuoden lykkäystä

Donald Tusk Olivier Hoslet / EPA

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ehdottaa EU-johtajille jopa vuoden mittaista jatkoaikaa brexitille, kertoo BBC. Jos brittiparlamentissa löytyy sopu sitä ennen, eroa voitaisiin aikaistaa. EU-johtajat päättävät Britannian EU-erolle myönnettävästä lykkäyksestä huippukokouksessaan tänään.

Vaalikauden juhlalliset päättäjäiset eduskunnassa – Katso suora lähetys kello 13.30

Jarno Kuusinen / AOP

Presidentti Sauli Niinistö julistaa vaalikauden päättyneeksi keskiviikkona iltapäivällä eduskunnassa. Nähtäväksi jää, kommentoiko presidentti hallituksen maaliskuista eroa juhlapuheessaan. Yle näyttää vaalikauden päättäjäiset suorana lähetyksenä TV1:ssä ja Yle Areenassa keskiviikkona kello 13.30 alkaen.

Näin pedofiilit saalistavat suosikkipeleissä Fortnitessa ja Minecraftissa

Keskusrikospoliisin mukaan pelialustojen merkitys korostuu jatkuvasti lapsiin kohdistuvien seksuaalitekojen kohdalla. Matias Väänänen / Yle

Tilastojen ja tutkimusten mukaan poikiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta jää tyttöjä useammin pimentoon, sillä häpeä vaientaa pojan todennäköisemmin kuin tytön. Lapsista kiinnostuneet aikuiset ovat alkaneet etsiä lapsia myös verkkopelien, kuten Minecraftin ja Fortniten kautta.

Kysyimme puolueilta, miten kulttuurirahaa pitäisi jakaa

Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Suuri osa puolueista on valmis nostamaan kulttuurin rahoitusta prosenttiin. Myös lasten mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria halutaan parantaa. Tästä huolimatta kulttuuri ei juuri näy puolueiden painotuksissa vaalien alla.

Lunta tulee vielä idässä

Yle

Suomen itäpuolella on matalapaine, joten lunta sataa vielä tänäänkin etenkin maan itäosassa, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Myös etelään on luvassa lumikuuroja. Lännessä ja pohjoisessa on poutaista. Pohjanmaalta Lappiin yltävällä alueella on osin selkeääkin. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa -3 ja 2 asteen välillä.

