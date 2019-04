Australia hyväksyi tavarakuljetukset drooneilla ensimmäisenä maailmassa

Yhtiöllä on kokeiluprojekti käynnissä myös Suomessa.

Drooni-kuljetuksiin erikoistunut Wing-yhtiö on saanut Australiassa luvan aloittaa tavarakuljetukset droonilla, kertoo The Verge (siirryt toiseen palveluun). Wing on Googlenkin omistavan Alphabetin tytäryhtiö.

Wing aloittaa toimintansa Canberran kaupungissa. Aluksi toiminta-alueena on kaksi lähiötä, joissa on noin sata kotitaloutta.

Parissa kuukaudessa toimintaa laajennetaan kahteen muuhun lähiöön.

Wingillä on sopimuksia esimerkiksi apteekkien kanssa ja yhtiö lupaa, että jakelu toimii ”minuuteissa”.

Toimintaan kohdistuu muutamia rajoituksia: droonit eivät esimerkiksi saa lentää valtateiden yllä ja ne saavat lentää vain aamu seitsemän ja ilta kahdeksan välisenä aikana.

Wing kokeilee drooni-kuljetuksia myös Suomessa.