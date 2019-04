Helsinkiläinen tubettaja muuttaa perheineen vuodeksi Sodankylään – kunta maksaa palkkaa videoista

Helsinkiläinen tubettaja Inari Fernández muuttaa perheineen Sodankylään vuodeksi ja raportoi videoillaan elämänmuutoksestaan. Sodankylän kunta maksaa hänelle videoista 2500 euroa kuukaudessa.

Fernándezin Äidin Puheenvuoron Youtube-kanavalla on vajaat 36 000 tilaajaa. Instagramissa hänellä on runsaat 9000 seuraajaa.

– Yhteistyön aloittaminen Äidin Puheenvuoro –YouTube-kanavan kanssa on hieno mahdollisuus toteuttaa ainutlaatuista kuntamarkkinointia edelläkävijänä Suomessa. Odotamme innolla syksyä, kun pääsemme yhdessä Inarin kanssa tekemään kuntaamme tunnetummaksi ja kertomaan, miten hyvä täällä on olla ja elää, Sodankylän kunnan vs. henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Minna Seppälä sanoo House of Laplandin tiedotteessa.

Muuton myötä nelihenkisen Fernándezin perheen kolmio Helsingissä vaihtuu omakotitaloon Sodankylässä.

– Tästä tulee tähänastisen elämämme siistein juttu. Olemme aina olleet kaupunkilaisperhe, mutta uskon, että moni muukin unelmoi vastaavasta elämänmuutoksesta. Nyt meillä on mahdollisuus jakaa nämä fiilikset viikoittain vlogissamme ja inspiroida myös muita, Äidin Puheenvuoron Inari Fernández kertoo tiedotteessa.

Vaihtovuotta Sodankylässä voi seurata elokuusta 2019 alkaen vuoden ajan Äidin Puheenvuoron YouTube-kanavalla ja Instagramissa sekä Sodankylän kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Tubettajan nimen kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.