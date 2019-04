Mediat: Britannia uudistaa avioerolakiaan – hakijan ei tarvitse enää todistaa kumppanin pettäneen tai jättäneen

Lakimuutos vähentää eroavien kumppanien välistä riitelyä ja syyttelyä, joka on ollut haitallista lapsille.

Britannia muuttaa lähes 50 vuotta vanhaa avioerolakiaan nykyaikaisemmaksi, kertovat muun muassa brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Britannian oikeusministeri David Gauke ilmoitti tulevasta lakimuutoksesta tiistaina. Lakiehdotus on tulossa brittiparlamentin käsittelyyn heti kun sille liikenee brexit-asioilta aikaa.

Uusi laki laajentaisi mahdollisia syitä, joilla avioeroa voi oikeuden edessä perustella. Tämänhetkinen lainsääntö vuodelta 1973 vaatii avioeron hakijaa todistamaan, että kumppani on tehnyt aviorikoksen, jättänyt tai käyttäytynyt epäsopivasti.

Jos molemmat kumppanit ovat olleet samaa mieltä erosta, he ovat voineet erota kahden vuoden asumuseron jälkeen. Mikäli avioeroa on hakenut vain toinen osapuoli tai todisteita ei ole ollut, avioeroa on joutunut odottamaan viisi vuotta.

Uudessa laissa harkinta-aika lyhenee puoleen vuoteen.

Gauke toteaa vanhan avioerolain aiheuttaneen turhaa molemminpuolista syyttelyä, mikä on ollut ikävää eroavan parin lapsille.

– Vihamielisyys ja konfliktit osapuolten välillä jättää jälkensä lapsiin ja voi vahingoittaa heidän kasvuaan, Gauke sanoi.