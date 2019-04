Brasilian kansallismuseon tuhonnut tulipalo johtui väärin asennetuista ilmastointilaitteista

Valtaosa Latinalaisen Amerikan suurimmista tiedekokoelmista menetettiin. Pelastettujen esineiden joukossa on vanhin Amerikoista löydetty ihmiskallo.

Viime syyskuussa valtava tulipalo tuhosi 90 prosenttia Brasilian kansallismuseon 20 miljoonan esineen kokoelmasta ja raunioitti historiallisen rakennuksen.

Kuumuus kohosi tuhanteen asteeseen, mikä tuhosi todisteet, joista syttymispaikka olisi voitu nopeasti paikantaa. Alueen valvontakameroiden tallenteiden ja kemiallisten analyysien perusteella tutkijat pystyivät kuitenkin pian toteamaan, ettei kyseessä ollut tuhopoltto.

Nyt syyksi ovat paljastuneet pohjakerroksen ilmastointilaitteet, jotka oli asennettu valmistajan ohjeiden vastaisesti, kertovat viranomaiset.

Laitteet oli tarkoitettu viilentämään museon aulaa, joka sijaitsi dinosaurusgallerian alapuolella. Yksi katastrofin harvoista valopilkuista oli, että galleriassa ollut dinosauruksen luuranko selvisi palosta ja saatiin myöhemmin talteen.

Vaikka ilmanvaihtolaitteiden virheasennus oli tulipalon pääsyy, rakennuksen turvapuutteet mahdollistivat palon rajun leviämisen ja tuntikausia kestäneen riehumisen, viranomaiset sanovat. Rakennuksesta puuttuivat niin palo-ovet kuin sprinklerit.

Museon johto kertoi, että valtion rahoitusleikkausten takia monista asioista oli jouduttu tinkimään. Leikkauksien jalkoihin oli jäänyt muun muassa sprinklerijärjestelmä, joka oli aiottu asentaa viime kesänä.

Jotakin sentään pelastui

Museon antropologiset ja luonnontieteelliset kokoelmat olivat Latinalaisen Amerikan suurimmat. Vain kymmenesosa on jäljellä.

Tulen riehuessa pelastustyöt olivat erittäin vaikeita. Arkeologit, paleontologit, antropologit ja lukuisat vapaaehtoiset eivät kuitenkaan antaneet helposti periksi, vaan ryhtyivät kaivelemaan viilentyneitä raunioita.

Viisi kuukautta myöhemmin he ilmoittivat löytäneensä kaikkiaan pari tuhatta esinettä. Joukossa on kokoelmien helmi, Luzian kallo. 11 500 vuotta sitten elänyt Luzia on vanhin Amerikoista löytynyt ihminen.

Ehjänä löytyi myös muun muassa 5,8-tonninen Bendegón meteoriitti.

Raunioista pelastettuja esineitä. Antonia Lacerda / EPA-EFE

Rakennuksesta tuhoutuivat kokonaan sisätilat ja katto. Brasilia on ilmoittanut, että rakennus – entinen kuninkaallinen palatsi – korjataan ennallaan. Työt on aloitettu julkisivusta.

