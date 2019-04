Iso murskain valtasi suljetun paperitehtaan tilat – nyt siitä odotetaan kylän pelastajaa: "Trukit kulkevat, ja iloisia ihmisiä haalareissaan"

Pressun takaa avautuu korkea käytävä. Sen toisessa päässä ammottaa aukko, jonka pohjalla lepää jykevä, metallinen koneisto.

Se on hakemurskain, kutsumanimeltään Murska. Laitos jauhoi ennen jätepuusta polttoainetta Myllykosken paperitehtaan voimalaitokselle. Nyt siitä kaavaillaan tehdasalueen uutta sydäntä.

– En olisi arvannut, kuinka iso merkitys tällä on. Tämä voi olla ihan oleellinen osa tehtaan tulevaisuutta, toteaa tehtaan omistavan Redeve Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Lahtinen.

On kulunut yli seitsemän vuotta siitä, kun Myllykosken paperitehdas suljettiin ja lähes 400 ihmistä jäi ilman töitä.

Murskalaitoksen hampaat jauhoivat ennen polttoainetta paperitehtaan voimalaitokselle. Juulia Tillaeus / Yle

Paperikoneet pysähtyivät

Ensimmäinen paperikone käynnistyi Myllykoskella jo vuonna 1906, kun Björnbergin suku ryhtyi laajentamaan voimalaitos- ja sahatoimintaansa. Pian sukuyhtiö alkoi keskittyä paperin tuotantoon.

Paperitehdas työllisti parhaimmillaan 1 500 työntekijää, ja sen ympärille kasvoi oma yhdyskuntansa.

2000-luvulla Björnbergien sukuyhtiö Myllykoski Oyj velkaantui. Yhtiö ei enää kyennyt pyörittämään tehdasta, ja myi sen joulukuussa 2010 UPM:lle. Metsäjätti pyöritti tehdasta vielä vuoden ajan. Sitten se päätettiin sulkea.

Se oli täystyrmäys kylälle, jonka kaikki toiminta ja kehitys oli rakentunut vuosikymmenien saatossa paperiteollisuuden ympärille.

Juulia Tillaeus / Yle

Tehtaan sulkeminen käynnisti ketjureaktion. Ensin katosivat työpaikat, sen jälkeen palvelut ja tapahtumat. Monen paikallisen mukaan Myllykoski pysähtyi ja ihmisten mielialan valtasi apatia. Tehtaan sulkemisen jälkeen Myllykoskea on kuvailtu muun muassa näin: "Kylä on vähän kuin lännenelokuvassa. Tuuli puhaltaa, heinä lentelee ja on tyhjää".

Viimeinen naula arkkuun lyötiin alkuvuodesta 2015, kun Veikkausliigassa pelannut MyPa ajautui konkurssiin. Sittemmin seura on tehnyt paluun, ja ensi kaudella edustusjoukkue pelaa jalkapallon Ykkösessä.

UPM etsi ratkaisua tilojen jatkokäytölle vuosia. Sinne on yritetty perustaa muun muassa bioetanolitehdasta. Hanke kuitenkin kaatui rahoitusongelmiin.

Sitten kiinteistökehitysprojekteihin erikoistunut Redeve Oy osti tehtaan.

Vuodessa ajatus tehtaan käytöstä on hioutunut, ja pian sen pitäisi olla totta.

Redeve Oy:n Jari Lahtinen uskoo, että Myllykosken paperitehtaalle saadaan liiketoimintaa jo tänä vuonna. Juulia Tillaeus / Yle

Biopolttoaineita

Tehtaan uusi omistaja haluaa luoda alueelle biotalouden keskittymän.

– Itsellenikin on nyt valjennut, että biotalous on se asia, joka sopisi parhaiten Myllykoskelle eri muodoissaan. Se sopii tänne hyvin, koska täällä on harjoitettu metsäteollisuutta. Alueen infrastruktuuri palvelee tämäntyyppistä toimintaa, sanoo Jari Lahtinen.

Trukit ja kuorma-autot menevät edestakaisin, ja iloisia ihmisiä kulkee haalareissaan. Jari Lahtinen

Pääosaa suunnitelmassa näyttelee vanha murskalaitos. Sillä voitaisiin tuottaa haketta, jota voidaan hyödyntää polttoaineena sellaisenaan tai jatkojalostaa esimerkiksi bioetanoliksi.

– Fossiilisista polttoaineista pyritään eroon, ja kotimaiset vaihtoehdot ovat nousseet voimakkaasti esiin. Niiden käyttö tulee laajenemaan. Tuotantopaikkoja tarvitaan lisää, toteaa Lahtinen.

Polttoaineeksi jauhettu jätepuu matkasi tehtaan voimalaitoksen kattilaan suoraan kuljetinta pitkin. Murskalaitoksessa on valmiina myös suutin, josta hake voitaisiin ohjata ulos. Juulia Tillaeus / Yle

Murskalaitos ei tällä hetkellä ole toimintakunnossa. Se pitäisi huoltaa ennen käyttöönottoa.

Redeve käy parhaillaan neuvotteluja useiden bioalan toimijoiden kanssa. Lahtisen mukaan joukossa on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimivia pörssi- ja pk-yrityksiä. Tavoitteena olisi saada alueelle useita alan yrityksiä, jotka saisivat toisistaan synergiaa.

Lahtinen uskoo, että liiketoiminta Myllykoskella käynnistyy vielä tämän vuoden puolella.

– Kiinnostusta on löytynyt. Uskon vahvasti, että hakemurskain toimii jo tänä vuonna. Uskon että viiden vuoden sisällä toiminta on jo aika laajamittasta. Trukit ja kuorma-autot menevät edestakaisin, ja iloisia ihmisiä kulkee haalareissaan.

Sähkökaapit odottavat asentamista vanhan paperivaraston lattialla. Juulia Tillaeus / Yle

Ensimmäinen sopimus syntymässä

Ensimmäinen vuokrasopimus Myllykosken tehtaan alueista on allekirjoitusta vaille valmis. Se on määrä solmia piha-alueesta kiertotalouden materiaalia varastoivan yrittäjän kanssa.

– Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa viikon, parin sisällä. Se on hyvä alku.

Toisen kierto- ja biotalouden yrittäjän kanssa neuvotellaan ulkoalueen ja vanhan paperivaraston vuokraamisesta. Lahtinen uskoo sopimuksen syntyvän toukokuun loppuun mennessä.

Paperitehtaan toimintavuosina alueelle johti rautatie. Sittemmin raiteet on purettu. Nyt Redeve aikoo palauttaa ne entiselleen.

– Olemme käynnistäneet raiteiden suunnittelun ja luvituksen. Pistoraiteella on suuri merkitys, koska useat yrittäjät haluavat raideyhteyden. Kouvolan seudulla on pula teollisuustonteista, joille on pistoraide. Sellaiset tontit on jo varattu.

Juulia Tillaeus / Yle

Omistajan vaihtuessa tehdas oli pitkälti siinä kunnossa, johon se paperintuotannon päätyttyä jäi. Redeve on rakentanut sisäistä sähköverkkoa ja korjannut vesikattoa, mutta sisätiloihin ei ole muutostöitä vielä tehty.

– Ne muutokset tehdään räätälöidysti tulevien vuokralaisten tarpeiden mukaan. Niitä ei etukäteen voi arvata.